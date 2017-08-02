Почему Америка не в состоянии осознать грядущее приближение нового мирового порядка

Основополагающей причиной искаженного восприятия действительности американскими стратегами является их вера в то, что смещение мирового центра силы за последние пятьсот лет, которое перенесло глобальное экономическое господство из Азии в Европу и Америку, является незыблемым и вечным. На самом же деле, истина сегодня заключается в прямо противоположном: сила возвращается на свои прежние законные места, что обусловлено демографическими факторами и цикличным характером истории.

Решение о введении новых санкций против России в наказание за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы, принятое подавляющим большинством голосов в обеих палатах американского Конгресса, является еще одним доказательством того общеизвестного факта, что большинство генералов всегда готовятся к прошедшей войне. Это также показывает, что китайцы лучше понимают текущие геополитические реалии и перехватывают инициативу у Соединенных Штатов, которые по-прежнему остаются жертвой мировоззрения холодной войны, где Россия была врагом номер один. А ведь сегодня «враги» часто являются «отчасти друзьями», с которыми следует вести войну гораздо более тонко.

В чистом виде результат введения санкций против России будет абсолютно негативным с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Москва уже угрожает конфисковать объекты, используемые американской дипломатической службой в России, а также сократить ее численность. Западная Европа начнет волноваться по поводу ценности американского лидерства, в то время как сама она в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей. Война с группировкой ДАИШ теперь будет более фрагментарной, поскольку Россия проводит в Западной Азии свою собственную политику. И, самое главное, теперь Россия окажется целиком в китайском лагере. Президент Китая Си Цзиньпин, должно быть, от души радуется, что американцы умеют так легко вредить самим себе в продолжающейся битве за мировое господство. Антипатия Америки к своему президенту Дональду Трампу привела к тому, что Конгресс связал его по рукам и ногам, втянув в ошибочную и пагубную политику.

Если существует какая-нибудь политика, способная сделать американскую глобальную власть менее динамичной, то именно нынешняя политика США. При Трампе, поскольку Америка все больше сосредотачивается на своих внутренних дрязгах, отвлекаясь от того, что происходит снаружи, Китай скоро будет повсюду «пинать её под зад».

В развивающемся мире европейская власть находится на нисходящей стадии, а американская власть остановлена в развитии, в то время как Китай набирает силу, чтобы стать следующей мировой сверхдержавой, а Индия ждет своей очереди, которая наступит немного позже в нынешнем столетии. Кроме того, может возникнуть исламская супердержава, хотя пока еще рано говорить о направлении, в котором будет развиваться исламизм. На сегодняшний день он является скорее саморазрушительным, чем конструктивным.

Вот краткое обобщение очевидных и не столь очевидных тенденций, которые можно заметить. Прежде всего, мы должны признать, что рост Запада за последние пятьсот лет является аберрацией, результатом резкого смещения центра военной мощи, основанного на том, что покойный Сэмюэль Хантингтон назвал западным превосходством в методах убийства: «Запад захватил мир не благодаря превосходству своих идей, ценностей или религиозных убеждений, а скорее благодаря превосходству в применении организованного насилия. Западники часто забывают об этом факте, но другие – никогда.

Лучше всех усвоили этот урок китайцы. Китай – это «иудео-христианская держава» за минусом религиозных установок, которая семимильными шагами наращивает свою военную мощь. Как только вы достигаете превосходства в какой-то конкретной технологии уничтожения, ваш общий уровень инноваций и технологического мастерства во всех областях улучшается. Китайская военная и экономическая мощь может только расти с того уровня, на котором она сейчас находится. Китай уже является крупнейшим в мире патентообладателем, поскольку в прошлом году он подал более миллиона патентных заявок. Когда китайская держава полностью затмит Запад – это лишь вопрос времени.

Следует помнить о том, что даже интернет не стал результатом инноваций в частном секторе. Он был побочным продуктом американских военных инвестиций. Китайское господство в следующей четверти века будет определяться растущей военной силой, которая будет опираться на экономическую и научную мощь. Запад, и, в краткосрочной перспективе, Индия, ничего не смогут с этим сделать в ближайшие одно-два десятилетия.

Во-вторых, причиной этого сдвига является демография, которая решительно смещает геополитический центр силы в сторону Азии (в большей степени, когда речь идет об Индии и мусульманских странах, и в меньшей степени – для Китая). Так было всегда, до начала восхождения Запада около пятисот лет назад. В конечном счете, сила определяется демографией в сочетании с экономической и военной мощью. Это значит, что западная власть уже достигла своей высшей точки, и китайцы знают это лучше, чем кто-либо другой.

Америка по-прежнему остается крупнейшей в мире экономической и военной державой, но ее географическая изоляция означает, что эта сила больше не в состоянии расти. Ее сила сохранится, если китайцы будут по-прежнему считать, что американский рынок важен для их собственного роста. Это может продолжаться в течение десяти или немногим более лет. После того, как новая китайская инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) начнет набирать обороты, экономический центр мира еще более решительно сместится в направлении Азии.

Хотя это смещение центра силы между континентами, безусловно, заслуживает первоочередного внимания, следует также учитывать изменение баланса внутри континентов и между крупными странами.

Так, например, в рамках Европы, Восточная Европа будет расти быстрее, чем Западная, даже если считать Германию частью Восточной Европы. Это происходит по двум основным причинам: Восточная Европа, в которой до падения Берлинской стены доминировал Советский Союз, является более бедной и ей предстоит много сделать, чтобы догнать соседей. И, что еще более важно, она расположена ближе к сухопутным маршрутам в Азию. Если Центральная Азия и Китай вырастут в течение ближайшей четверти века, чему будут способствовать китайские инвестиции в проект ОПОП, от этого выиграют Восточная Европа, Турция и Западная Азия.

В самом Китае внутренние регионы, такие как Синьцзян и Тибет, а также Юго-Западный Китай, будут расти быстрее, поскольку они ближе других к богатым ресурсами странам Центральной Азии, где мусульманские диктатуры бывшего Советского Союза «сидят» на огромных запасах нефти, газа, редкоземельных элементов и других полезных ископаемых. Экономический рост в Китае также сдвигается на запад, хотя первоначально его возглавляло восточное побережье Шанхая и провинция Гуандун на юге с выходом на Гонконг. Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) ошибочно так называют, поскольку основным центром внимания этой организации является Центральная Азия, которая доминировала на торговых путях до начала восхождения Запада в середине прошлого тысячелетия. Также важно отметить, что Китайско-пакистанский экономический коридор связывает экономический рост провинции Синьцзян с инвестициями в Пакистан.

Китайская инициатива ОПОП, помимо усилий по перебалансированию старых океанских торговых маршрутов между Азией и Европой, в сущности, ведет к возвращению главенствующей роли сухопутных торговых путей. Проблема в том, что сухопутные маршруты проходят через некоторые из наиболее конфликтных зон мира. Китай, стремясь получить ресурсы для будущего роста, делает ставку на то, что будущее проекта ОПОП обеспечит сочетание денег и военной мощи.

В Индии основной рост в прошлом концентрировался в южных и прибрежных штатах, которые в настоящее время теряют динамику развития. Однако, северная Индия по-прежнему продолжает устойчиво наращивать численность населения, и поэтому будущий рост в Индии возглавит так называемый пояс хинди и мигранты из пояса хинди в южные регионы. Таким образом, попытки удержать хинди от перемещения на юг – безнадежное мероприятие, и южным штатам было бы лучше сфокусировать усилия на развитии своих языков и культуры, вместо того, чтобы пытаться блокировать миграцию хинди.

Демографические изменения в пользу севера – это тот фактор, который смещает политическую власть в пользу Индийской народной партии и сил индуизма в лице движения Хиндутва. Эта сила получила религиозное преимущество из-за того, что рост населения в северной и восточной Индии обусловлен более высокими показателями рождаемости среди мусульман и нелегальной эмиграцией из Бангладеш. Это дает основание для дальнейшего роста влияния Индийской народной партии за счет индусской консолидации.

Будущее индийской торговли в настоящее время связано скорее с океанскими маршрутами, чем с сухопутными, из-за постоянной враждебности западного соседа. На востоке торговля ограничена в связи со слабым контролем Мьянмы над своими границами. В какой-то момент восточная дорожная сеть позволит индийскому росту опереться на динамичную Юго-восточную Азию и южный Китай. На западе доступ Индии к ОПОП зависит от того, ожидает ли Пакистан развал или его укротит Китай.

Запад путается в этом новом мире из-за своей неспособности проводить различия между важностью проецирования силы и необходимостью расширять границы демократии. Будучи наследником так называемых «иудео-христианских ценностей», он по природе своей склонен верить в применение силы для собственного продвижения вперед. Но его исторический опыт просвещения также делает его защитником свободы и демократических ценностей. Запад забыл, что демократическим ценностям нет еще и ста лет, и вряд ли можно утверждать, что эти ценности получили прочную основу за пределами Америки и Западной Европы. Демократия не является необходимым условием экономического прогресса.

Это хорошо видно по его неспособности различать большее и меньшее зло. Запад избавился от Саддама Хуссейна, который держал исламистов в страхе. То же самое происходит в Сирии, где исламистская группировка ДАИШ представляет большую политическую угрозу.

Распад старого биполярного миропорядка означает, что Запад должен сближаться с теми, кто обещает бороться с экстремизмом, обеспечивая преимущества для своих народов. Президент России Владимир Путин, возможно, не является идеальным демократом, но без его твердой руки Россия вполне может погрузиться в демагогический хаос. Однако, США пытаются ослабить Путина, в то время как альтернатива гораздо хуже.

На другом уровне также ясно, что в краткосрочной перспективе (вероятно, в следующей четверти века), глобальный рост возглавит альянс недемократических стран, причем их сила будет расти, и они станут играть большую роль в мировой политике, чем группа усталых старых демократий. Это совершенно очевидно, если взглянуть на восхождение так называемых азиатских тигров и самого Китая. Все они быстро развивались и покончили с нищетой, являясь диктатурами. Демократию следует рассматривать как результат роста и более высоких устремлений, а не предварительное условие для роста. Демократия сталкивается с краткосрочным «затмением» в быстрорастущих регионах мира, поскольку экономические устремления временно отодвигают на задний план политические.

Что касается Америки, не следует забывать, что это по сути остров, такой же как Британия, хотя и очень большой. Америка, как северная, так и южная, несколько столетий назад была чем-то вроде «Средней Азии» для Западной Европы, когда европейская морская и военная мощь привела к ее колонизации. Ее ресурсы были захвачены европейскими державами, а рост Америки стал случайностью в этой истории. Соединенные Штаты, будучи теперь сверхдержавой, не могут легко отпустить остальной мир, однако, с точки зрения логики, их интересы должны будут сосредоточиться на Южной Америке и Африке, где уже начинает доминировать Китай. Интересы США и Китая будут сталкиваться в Тихом океане, и в Африке. Европа и Индия – выгодные друзья для США, но они не являются главными с точки зрения американских стратегических целей.

Восхождение Трампа – это фактически столкновение интересов между двумя побережьями Америки, космополитическими и демократическими, и консервативными красными (республиканскими) штатами в середине страны. В США проживают много народов, но есть две силы, определяющие будущее страны – это голубые берега и красная середина.

Таким образом, расколы, которые мы увидим в будущем – это внутренний раскол в США, разделение между востоком и западом Европы, между восточным побережьем и западными районами Китая, не имеющими выхода к морю, а также между северными быстрорастущими регионами Индии и остальным Индийским полуостровом. Эти разделения будут определять будущее всех стран и всех континентов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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