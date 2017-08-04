Космическая программа Америки пока не расплачивается за антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин дал указание сократить штат дипломатических и технических сотрудников посольства США до 455 человек в ответ на новые американские санкции против России, однако сотрудничества с НАСА в области космических исследований эти ответные меры, похоже, не касаются. Во всяком случае, пока.

Подпись к изображению: Ракета «Союз МС-05» стартует с космодрома Байконур с международным экипажем на борту, в состав которого вошли представители «Роскосмоса», Европейского космического Агентства и НАСА, 28 июля 2017 года



Путин нанес ответный удар после того, как Конгресс на прошлой неделе принял карательные меры против России в наказание за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп заявил, что подпишет этот законопроект, после чего он обретет силу закона. «Пришло время показать, что мы не намерены оставлять это без ответа», – заявил Путин в воскресенье в эфире российского государственного телевидения.

В ответ на запрос информационного ресурса AL.com, повлияет ли приказ Путина на операции НАСА в России, космическое агентство перенаправило вопросы Государственному департаменту США. Госдеп отказался от комментариев, заявив, что решение Путина все еще анализируется.

Американские информационные агентства приняли к сведению субботний комментарий вице-премьера Дмитрия Рогозина: «У них (США) довольно интересный подход. Они стараются не вредить тем областям, в которых сами заинтересованы. Они говорят, что «космос вне политики», но ничто не может длиться вечно».

«Ничто не длится вечно» — таков был довольно мрачный вывод из комментариев Рогозина. Однако, имеются основания считать, что ни Россия, ни США не хотят, чтобы взаимная вражда распространилась на космические исследования.

Россия и Соединенные Штаты приложили много усилий для формирования своего партнерства в космосе. С 2000-го года на Международной космической станции работают российские космонавты и американские астронавты. В апреле нынешнего года генеральный директор российского космического агентства Игорь Комаров заявил на космическом симпозиуме в США, что после 2024 года Россия рассмотрит вопрос о расширении своего участия в работе МКС. «Мы высоко ценим тот факт, что… политические проблемы на затрагивают эту сферу» – сказал Комаров.

Космическая сфера связана с большими деньгами. Америка платит России за доставку своих астронавтов на МКС, а кроме того Россия продает свои ракетные двигатели РД-180 американской компании, производящей космические корабли.

Сделка по поставке двигателей РД-180, подписанная в 1997 году оценивалась для России в 1 миллиард долларов. Однажды в период обострения напряженности Конгресс запретил приобретение этих двигателей, однако запрет пришлось снять, после того как американская компания United Launch Alliance (ULA) не смогла найти адекватную замену в достаточно короткие сроки.

ULA строит ракеты в Декейтере, штат Алабама. Они выводят на орбиту американские военные и коммерческие спутники. Компания заказала еще 20 двигателей РД-180 для обеспечения своих потребностей на период, пока не будет найдена приемлемая замена.

Между тем, согласно данным НАСА, в настоящее время в России насчитывается всего 12 сотрудников американского космического агентства. Они обеспечивают доставку американских космонавтов на Международную космическую станцию. Америка платит России 81 миллион долларов за каждое место на борту, в то же время ожидая завершения производства американских челноков, которые строятся компаниями Boeing и SpaceX.

Если учесть историю сотрудничества, заинтересованность в продвижении вперед со стороны высших должностных лиц российского космического агентства, а также немалые деньги, можно предположить, что космическая программа пока не подвергается угрозе. Если Россия все же разорвет сотрудничество, это будет признаком действительно серьезного конфликта между двумя странами.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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