Космическая программа Америки пока не расплачивается за антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин дал указание сократить штат дипломатических и технических сотрудников посольства США до 455 человек в ответ на новые американские санкции против России, однако сотрудничества с НАСА в области космических исследований эти ответные меры, похоже, не касаются. Во всяком случае, пока.
Подпись к изображению: Ракета «Союз МС-05» стартует с космодрома Байконур с международным экипажем на борту, в состав которого вошли представители «Роскосмоса», Европейского космического Агентства и НАСА, 28 июля 2017 года
Путин нанес ответный удар после того, как Конгресс на прошлой неделе принял карательные меры против России в наказание за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп заявил, что подпишет этот законопроект, после чего он обретет силу закона. «Пришло время показать, что мы не намерены оставлять это без ответа», – заявил Путин в воскресенье в эфире российского государственного телевидения.
В ответ на запрос информационного ресурса AL.com, повлияет ли приказ Путина на операции НАСА в России, космическое агентство перенаправило вопросы Государственному департаменту США. Госдеп отказался от комментариев, заявив, что решение Путина все еще анализируется.
Американские информационные агентства приняли к сведению субботний комментарий вице-премьера Дмитрия Рогозина: «У них (США) довольно интересный подход. Они стараются не вредить тем областям, в которых сами заинтересованы. Они говорят, что «космос вне политики», но ничто не может длиться вечно».
«Ничто не длится вечно» — таков был довольно мрачный вывод из комментариев Рогозина. Однако, имеются основания считать, что ни Россия, ни США не хотят, чтобы взаимная вражда распространилась на космические исследования.
Россия и Соединенные Штаты приложили много усилий для формирования своего партнерства в космосе. С 2000-го года на Международной космической станции работают российские космонавты и американские астронавты. В апреле нынешнего года генеральный директор российского космического агентства Игорь Комаров заявил на космическом симпозиуме в США, что после 2024 года Россия рассмотрит вопрос о расширении своего участия в работе МКС. «Мы высоко ценим тот факт, что… политические проблемы на затрагивают эту сферу» – сказал Комаров.
Космическая сфера связана с большими деньгами. Америка платит России за доставку своих астронавтов на МКС, а кроме того Россия продает свои ракетные двигатели РД-180 американской компании, производящей космические корабли.
Сделка по поставке двигателей РД-180, подписанная в 1997 году оценивалась для России в 1 миллиард долларов. Однажды в период обострения напряженности Конгресс запретил приобретение этих двигателей, однако запрет пришлось снять, после того как американская компания United Launch Alliance (ULA) не смогла найти адекватную замену в достаточно короткие сроки.
ULA строит ракеты в Декейтере, штат Алабама. Они выводят на орбиту американские военные и коммерческие спутники. Компания заказала еще 20 двигателей РД-180 для обеспечения своих потребностей на период, пока не будет найдена приемлемая замена.
Между тем, согласно данным НАСА, в настоящее время в России насчитывается всего 12 сотрудников американского космического агентства. Они обеспечивают доставку американских космонавтов на Международную космическую станцию. Америка платит России 81 миллион долларов за каждое место на борту, в то же время ожидая завершения производства американских челноков, которые строятся компаниями Boeing и SpaceX.
Если учесть историю сотрудничества, заинтересованность в продвижении вперед со стороны высших должностных лиц российского космического агентства, а также немалые деньги, можно предположить, что космическая программа пока не подвергается угрозе. Если Россия все же разорвет сотрудничество, это будет признаком действительно серьезного конфликта между двумя странами.