«Северсталь» создает крупнейшее «озеро данных» в России

Крупный производитель стали компания «Северсталь» разработала крупнейшее «озеро данных» в российском промышленном секторе, стремясь модернизировать свою деятельность. Крупнейшие российские компании прилагают усилия, чтобы не отставать от зарубежных конкурентов.

Подпись к изображению: В компании «Северсталь» утверждают, что ее информационная база позволит значительно улучшить производственные процессы и повысить производительность труда



Хотя многие российские компании являются крупнейшими мировыми производителями сырья, готовых металлов, энергоносителей и химических веществ, они заметно отстают от международных аналогов с точки зрения технологии, инноваций и эффективности, нередко в связи с огромными затратами на переоборудование устаревших заводов и фабрик.

Ликвидация этого отставания стала для Москвы одним из приоритетов, что в последние годы подтолкнуло руководителей к наращиванию инвестиций в технологии, в том числе и в такие приложения обработки больших объемов данных? как «озера данных» — крупные цифровые хранилища, позволяющие компаниям собирать, хранить и анализировать всю оперативную статистику.

В компании «Северсталь», одном из крупнейших производителей стали в России, утверждают, что установка объемом в 2 петабайта (петабайт — 1015 байт, прим — mixednews) позволит значительно усовершенствовать производственные процессы и повысить производительность труда.

“Это не инновация: мы догоняем конкурентов. На мой взгляд, в этом различие между прошлым и будущим», – сказал Игорь Бардинцев, директор по цифровым технологиям «Северстали», который охарактеризовал этот проект как часть «перспективного развития» компании. «Вся отрасль пытается догнать лидеров примерно одинаковыми темпами», –добавил он.

По словам Бардинцева, «Северсталь» сможет собрать около 50 процентов всех данных по своим заводам, от производственных записей до видеоматериалов. На сегодняшний день этот показатель составляет 5-8 процентов. Предполагается, что «озеро» будет полностью введено в строй к концу нынешнего года.

«Это похоже на нефтяное месторождение: даже если вы не можете извлечь нефть в настоящий момент, вы можете сохранить скважину для использования в будущем», – добавил он.

Будучи все более привычным на предприятиях США, Европы и Китая, в России использование аналитических инструментов для обработки больших объемов данных является все еще новым, формирующимся трендом.

Председатель правления и президент «Сбербанка»Герман Греф с энтузиазмом воспринял эту и другие инновации, которые, по его словам, помогут спасти его компанию от надвигающегося морального устаревания.

Недавно банк активизировал наем специалистов по обработке больших данных, открыл лабораторию анализа данных в Московском государственном университете и запустил пилотный проект, использующий анализ больших данных для кредитования малого бизнеса.

В прошлом месяце Герман Греф сказал студентам университета в Калининграде, что развитие технологии приведет к их замене высокотехнологичными системами. «Товарищи юристы, забудьте о своей профессии, – сказал Греф. – Наша нейронная сеть способна составить иск лучше, чем юристы, получившие образование в Балтийском федеральном университете. Разумеется, мы не намерены их нанимать».

Бывший исполнительный директор «Сбербанка» Сергей Горьков, который сейчас пытается оздоровить ситуацию во Внешэкономбанке, оказавшемся в трудном положении, также говорит, что хочет использовать большие данные для преодоления дефицита инфраструктуры в России.

Компания «Газпром Нефть», третий по величине производитель нефти в России и подразделение государственной корпорации «Газпром», на этой неделе сообщила, что начала внедрять инструменты машинного обучения, основанные на анализе данных, для повышения эффективности своих операций бурения.

В компании заявили, что они повысят производительность за счет замены так называемого «человеческого фактора» на программы, которые смогут анализировать данные, поступающие от бурильных установок, а затем использовать их для улучшения работы.

«Анализ больших данных – это инструмент, который значительно увеличивает ценность исходной информации, – сказал Генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым» Тимур Тавберидзе. – Он дает вторую жизнь данным, давно пылящимся на полках».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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