Почему США движутся навстречу России

Модель игры, в которой участвуют трое, составить легко: это всегда двое против одного.
Искусство геополитики и выживания среди держав-гегемонов состоит в том, чтобы стать участником дуэта, который давит на одного, или, как минимум, не позволить двум остальным игрокам объединиться.
Это политика базового баланса, которая практикуется со времён Наполеона (1799 год), а ранее нашла отражение в Вестфальском мире (1648 год) и в трактате Макиавелли «Государь» (1532 год).
Нормализация отношений России и США основана на противоречиях между США и Китаем.
Это противостояние берёт начало из отказа Китая помочь Америке решительно разобраться с проблемой Северной Кореи, которая подталкивает США к превентивной войне на Корейском полуострове.
Среди других проблем США и Китая – претензии в Южно-Китайском море, манипуляции с валютой, торговые субсидии, кража интеллектуальной собственности и кибервойна.
Эти конфликты были приостановлены, когда Китай получил «100 дней» (период с момента встречи Цзиньпина и Трампа в Мар-а-Лаго 6 апреля 2017 года по 15 июля 2017 года), чтобы помочь решить проблему Северной Кореи. Эти 100 дней закончились, а Китаю не удалось добиться результатов, и теперь к решению вопроса приступают со всей серьёзностью. В будущие месяцы противостояние усилится, и США начнёт принимать меры, направленные против Поднебесной.
Чтобы обезопасить свою позицию в этом конфликте и просто в рамках искусства управления государством Америке необходимо улучшить отношения с Россией с целью создать противовес ухудшающимся отношениям с Китаем.
Россия во многом может помочь Америке. Прежде всего, это действия в Сирии. Россия и США, а также силы Ирака, Иордании и ОАЭ, близки к тому, чтобы уничтожить ДАИШ как политическую организацию (ДАИШ продолжит плодить террористов наравне с Аль-Каидой и ей сочувствующими).
Временное соглашение может быть достигнуто, если у России и её баасистских союзников, поддерживаемых США повстанцев, курдов и Турции появятся в Сирии отдельные сферы влияния. В этой ситуации проиграет Иран, основной сторонник режима сирийского диктатора Башара Асада.
Также Россия может помочь Америке в решении проблемы Северной Кореи, хотя Китай оказался на это не способен или не пожелал это сделать.
Россия обладает огромным экономическим влиянием на Северную Корею. Агентство STRATFOR сообщает, что в период с января по апрель 2017 года Россия поставила в Северную Корею нефтепродуктов на 2,3 миллиона долларов – это 200-процентный рост.
Примерив на себя роль Китая и став поставщиком Северной Кореи, Россия увеличила своё влияние на эту страну и вполне способна помочь Америке.
Подобное влияние – это один из способов решить проблему ядерного оружия Северной Кореи без войны. Это влияние крайне ценно для США, оно выступает аргументом в пользу улучшения американо-российских отношений.
Националисты и реалисты желают улучшения отношений США и России. Глобалисты этого боятся и выступают за сохранение тёплых отношений с Китаем и за изоляцию России.
Гегемония и геополитическая борьба
В Белом доме уже приняли решение в пользу России. Проблема в том, как воплотить этот план в жизнь на фоне затухающих атак со стороны СМИ по поводу скандалов, действий демократов и глобалистов.
В ходе нападок глобалисты называют Путина в лучшем случае автократическим лидером, в худшем – диктатором, который избавляется от политических врагов и отправляет их в тюрьму, притесняет несогласных в России.
Однако в Китае ситуация хуже. Президент Цзиньпин – настоящий диктатор, а не предполагаемый. Он стоит во главе диктатуры коммунистов.
В Китае были убиты тысячи невиновных протестующих, вышедших на площадь Тяньаньмэнь в 1989 году, и этот факт не был признан.
Китайский диссидент Лю Сяобо в 2010 году был награждён Нобелевской премией мира за длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае. Он умер в заключении 13 июля 2017 года, проведя десятки лет в тюрьме и в исправительном лагере.
Политических врагов Цзиньпина (таких как бывший глава Чунцинского городского комитета КПК Бо Силай) арестовывают, пытают и сажают в тюрьму.
В целом, с учётом соблюдения прав человека и отношения к политическим диссидентам выбор между Россией и Китаем очевиден.
Путин и Цзиньпин действуют жёстко, но в действиях Путина несколько больше плюрализма, а Цзиньпин греется в лучах поддержки со стороны глобалистов.
Выбор между ними сводится к политике силы, а не к притязаниям глобалистов. Поворот Трампа навстречу России обоснован прагматичной политикой.
После разговора с Путиным 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге Трамп в подтверждение этого движения навстречу сказал, что США и Россия могут сотрудничать, и двум влиятельным ядерным державам отказываться от отношений бессмысленно.
Главное, что сотрудничество США и России существенно улучшится, а американо-китайские отношения столь же существенно ухудшатся в будущие месяцы и годы.
Это значительно отразится на фондовом рынке и инвестиционных портфелях.
От Америки зависит защита её денежной сферы.
Впрочем, её вероятность низка, так как США не осознают проблему, с которой могут столкнуться, не говоря уже о её решении.
Меняющаяся проблемная ситуация таит для инвесторов большие возможности, которые появятся в будущие месяцы.