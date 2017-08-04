Эксперт Атлантического Совета: Россия возвращается к внешней политике восьмидесятых

«История не повторяется, но она рифмуется». Последний раунд обмена ударами между Америкой и Россией, когда в ответ на выдворение в прошлом декабре 35 российских дипломатов Москва потребовала сократить сотни сотрудников американского посольства, напоминает массовую высылку советского и американского дипломатического персонала в 1986 году. Лишь немногие сегодня способны припомнить подробности тех схваток эпохи Рональда Рейгана. Однако, многие помнят, что восьмидесятые закончились очень плохо для Советского Союза.

Подпись к изображению: Президент США Рональд Рейган и президент СССР Михаил Горбачев во время церемонии по случаю визита Горбачева в Белый дом, 8 декабря 1987 года



В этом и заключается суть: как и тогда, Москва сегодня пошла по мрачному пути конфронтации с Соединенными Штатами и агрессии в отношении других стран. Как и в случае с Советами, а прежде с реакционными царями России, внешняя конфронтация совпадает по времени, а может быть, является прямым следствием и способом компенсации застоя внутри страны. Тактика Путина, в том числе демонизация Соединенных Штатов в российских официальных СМИ, судя по всему, является повторением тактики холодной войны. Российские хакерские атаки и вбросы дезинформации напоминают советские «активные меры» 1980-х годов. Российская вялотекущая война на Украине отличается от советского вторжения в Афганистан, прежде всего потому что украинцы борются за европейское будущее для своей страны, однако обе эти агрессии вызвали сопротивление, как на местах, так и со стороны Запада. Российские лидеры могут пытаться убедить свой народ и самих себя, что их способность запугивать соседей, репрессировать инакомыслящих и угрожать кулаками Соединенным Штатам, является признаком силы. Но, как и в середине восьмидесятых, эта политика не приведет к успеху.

Несмотря на надежды советского режима в те годы и путинского режима сегодня, Запад отнюдь не на последнем издыхании. Антиевропейский, пророссийский националистический кандидат Марин Ле Пен, которую поддерживал Путин, потерпела сокрушительное поражение на выборах во Франции нынешней весной. Независимо от того, к какой сделке с президентом Трампом Путин стремился или даже полагал, что достиг ее, сила американских институтов и долгосрочные американские интересы в утверждении определенных ценностей (включая верховенство закона и права человека), а также демократии и процветания, которое они несут, все же возобладали. И это не пойдет на пользу Путину. Ни внешняя агрессия, ни его репрессии внутри страны не смогут улучшить буксующую российскую экономику, которая по-прежнему зависит от экспорта нефти, газа и другого сырья, а также политическую систему, основанную на невероятной коррупции, идущей от самых верхов власти.

Россияне теперь признают и критикуют период застоя начала и середины восьмидесятых годов. Однако, после нескольких лет высоких темпов роста, которым она была обязана высокими ценами на нефть, Россия, судя по всему, снова скатывается к очередному застою. Возможно, как и тогда в восьмидесятых, вдумчивые россияне осознают, а некоторые даже заявляют публично, что их страна не может оставаться такой, как сегодня, что Россия нуждается в модернизации. А чтобы это произошло, России нужно больше, а не меньше, чем прежде, верховенства закона; больше, а не меньше доступа к иностранному капиталу и технологиям. Поэтому России необходимы более конструктивные отношения с Западом, в том числе и с Соединенными Штатами. Россияне, которые придерживаются такой точки зрения, правы. Опыт показывает, что России постоянно приходится делать выбор между модернизацией и агрессией.

Специалисты по России в Госдепартаменте США и Совете национальной безопасности анализируют сокращения в штате посольства и консульства, а также, вероятно, рассматривают вопрос о целесообразности ответных мер. Профессионалы смогут выбрать оптимальный вариант, как это делали советологи в далеких восьмидесятых. Можно надеяться, что их рекомендации будут приняты руководством. Однако, в конечном счете, наибольшее значение имеет вовсе не непосредственная реакция на недавние провокации со стороны России. Наша реакция на отзыв Советами в 1986 году всех русских сотрудников из посольства в Москве не имела принципиального значения. Важно было другое: администрация Рейгана понимала саму природу Советского Союза и разрабатывала соответствующую политику взаимодействия с ним. И эта политика, которую осуществляли профессионалы из воображаемого и оклеветанного «государства в государстве», на самом деле работала.

Здравая политика в отношении России подразумевает, прежде всего, сопротивление российской агрессии и помощь другим странам, сталкивающимся с ней. Она также включает поиск областей потенциального сотрудничества, однако, без слишком больших ожиданий и вознаграждения России за ее сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес; стабилизацию отношений там, где она возможна, в том числе путем поддержания диалога, как гражданского, так и военного; и, наконец, ожидание возможности улучшения отношений с лучшей Россией. Мы имеем дело с той Россией, которая есть. Однако, не следует забывать, что путинская Россия – это не единственная возможная Россия. Мы знаем о преимуществах поддержания контактов с российским обществом в целом, в том числе с демократически настроенными диссидентами, которые, возможно, не всегда будут оставаться в тени, а также с потенциальными будущими лидерами, настроенными на проведение реформ.

Важно понять, что опыт восьмидесятых годов способен предложить походящую тактику для решения нынешних проблем. Теперь, как и тогда, она должна включать твердость и уравновешенность, особенно перед лицом российских провокаций и попыток запугивания. Так же как и тогда, необходимо терпение: русские могут ошибочно воспринять чрезмерно активные усилия (такие как постоянные призывы к сотрудничеству в тех или иных сферах и прочие подобные меры) как слабость. И, хотя президент Дональд Трамп заявил, что ему не нравится новый законопроект о санкциях, который он подписал в среду на этой неделе, он все же предоставляет своей администрации новые полномочия по оказанию давления на Путина, с целью урегулирования конфликта на Украине в рамках Минского соглашения. Помимо этого, Администрация получила карт-бланш на «увеличение издержек» для России в связи с ее вмешательством в американский избирательный процесс в прошлом году. Я был координатором программы санкций в администрации Барака Обамы и поддерживал введенные против России санкции, также как и нынешний законопроект, который теперь уже является законом. Когда Россия вступает на неверный путь, если история чему-либо учит, Америка должна всегда быть готовой к ответу.

Между тем, Европа продемонстрировала, что она является надежным партнером Америки в проведении ее российской политики. Америка и Европа вместе ввели санкции, чтобы противостоять российской агрессии в отношении Украины. Европейские страны выполнили свою часть обязанностей, сдерживая давление России на членов НАТО путем развертывания своих войск в странах Балтии, наряду с развертыванием американского контингента в Польше и других странах Центральной Европы. Новый закон о санкциях содержит текст, который может повредить этой солидарности с Европой, однако, последние поправки отчасти уменьшили эту опасность, и администрация располагает возможностью заставить нынешний закон работать так, как задумано: оказывать давление на Россию, не провоцируя при этом раскола с Европой.

Имея дело с Россией, как и во времена холодной войны, американцы должны помнить, что именно они являются лидерами свободного мира, сторонниками демократии и верховенства закона. Наши ценности дают нам силу. Мы совершили немало собственных ошибок, и наши внутренние политические институты снова подвергаются испытанию. Но мы по сути своей все еще остаемся нацией, построенной на ценностях, прежде всего на нашей преданности идее о том, что все люди созданы равными. Сила этой американской традиции обеспечивает Соединенным Штатам их глобальное превосходство. Если мы применим эти традиции и эти ценности для решения нынешней проблемы в отношениях с Россией, в партнерстве с нашими демократическими союзниками в Европе и других регионах мира, мы добьемся успеха.

Автор, Дэниэл Фрид – эксперт Атлантического Совета, бывший посол США в Польше, помощник госсекретаря США по Европе в администрации Буша, координатор политики санкций в Государственном департаменте США при администрации Обамы

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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