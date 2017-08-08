Пакистан рассчитывает на укрепление связей с Россией

На протяжении последних семидесяти лет Индия и Россия оставались друзьями, поддерживали друг друга, подписывали выгодные военные сделки и углубляли свои двусторонние связи на международных дипломатических форумах. Однако, в конечном счете, к 2016 году их отношения оказались далеко не безоблачными. Здесь уместно обсудить международные отношения, из-за которых Россия теряет заинтересованность в давнем союзнике и склоняется к сближению с Пакистаном. По мнению многих наблюдателей, Россия весьма заинтересована в укреплении этих отношений на долгосрочной основе.

Поскольку Москва хорошо осведомлена о долгосрочных отношениях между Китаем и Пакистаном, а она никогда не имела намерений навредить своим партнерам, после того как Запад ввел санкции из-за присоединения Крыма, Россия нуждалась в стратегических партнерах и пошла на сближение с Китаем. Кроме того, новое поколение индийцев больше привлекает укрепление связей с Соединенными Штатами, чем с Россией. Так, согласно данным социологического опроса центра Pew Research, около 70 процентов индийцев выразили позитивное отношение к США, и лишь 43 процента – к России, которая поддерживала Индию в военном и дипломатическом отношении на протяжении последних 70 лет.

По данным того же опроса, 8 процентов индийцев негативно относятся к США, в то время как о негативном отношении к России заявили 16 процентов. Таким образом, можно сказать, что Россия теряет доверие и авторитет в Индии, несмотря на то, что она по-прежнему является ключевым поставщиком вооружений в эту страну. В то же время, Владимир Путин является выдающимся стратегом в области формирования долгосрочных альянсов с зарубежными странами, и в последние годы он пошел на улучшение отношений с Пакистаном.

Формула взаимоотношений России со странами южно-азиатского региона показывает, что хотя с одной стороны Пакистан является традиционным соперником Индии, с другой стороны он поддерживает прочные дружественные отношения с Китаем, и сближение России с Китаем, учитывая его оппозицию США и обширные глобальные планы, придает Пакистану более важное стратегическое отношение. Россия также поддержала Пакистан во время последнего саммита БРИКС в Гоа, когда Индия выдвинула против него обвинение в спонсировании терроризма.

Примерами укрепления связей между Россией и Пакистаном могут служить совместные военные учения, которые проводились уже трижды с 2014 года (военно-морские маневры Arabian Monsoon-2014 и Arabian Monsoon-2015, а также учения Дружба-2016), и еще одни ожидаются в 2017 году.

Как сообщают СМИ, Россия и Пакистан ведут переговоры о поставке истребителей Су-35. В прошлом году Пакистан приобрел у России четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Кроме того, на протяжении последних 12 месяцев должностные лица пакистанских вооруженных сил регулярно посещают Россию в поисках новых военных сделок. В результате российские производители вооружений наращивают свои возможности по экспорту военной техники. Следует отметить, что Пакистан занимает седьмое место в мире по объему импорта военного оборудования.

Вышеупомянутые события вызвали серьезную озабоченность в Индии, а недавно посол Индии в России Панкадж Саран заявил: «Военное сотрудничество России с Пакистаном, который является государством, спонсирующим терроризм и практикующим его в рамках своей государственной политики, является ошибочным подходом, и это будет способствовать лишь созданию дальнейших проблем». В то же время, Индия должна быть осторожна с подобными заявлениями, поскольку она сама ведет переговоры о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, фрегатов-«невидимок» и второй атомной подводной лодки.

Индия не хочет испортить отношения с Россией, поскольку, как сообщают СМИ, она намерена заплатить пять миллиардов долларов, чтобы получить российский зенитно-ракетный комплекс С-400, который является одной из самых современных систем противоракетной обороны в мире. Следует также сказать, что Пакистан много выигрывает, имея одновременно двух таких союзников, как Россия и Китай. Это открывает для него перспективы значительного укрепления его позиций на мировой арене. Кроме того, в этом геостратегическом центре Южной Азии Китай заинтересован в присоединении России к такому важному проекту как КПЭК – китайско-пакистанский экономический коридор.

Ли Син написал, что «участие России в реализации проекта КПЭК, включая использование порта Гвадар, может дать толчок китайско-российскому сотрудничеству и стать хорошим примером для инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), которая будет способствовать дальнейшему многонациональному сотрудничеству». По мнению некоторых наблюдателей, стремление Китая привлечь Россию к участию в КПЭК продиктовано не более чем желанием умиротворить или успокоить Индию, которая заявляет, что этот коридор пройдет через принадлежащие ей или оккупированные территории. КПЭК представляет собой один из важнейших элементов китайского видения грядущей эпохи глобализации, который будет способствовать укреплению ее экспортного и инвестиционного механизма в ближайшем будущем. В ходе международного форума Китай открыто высказался против обсуждения вступления Индии в Группу ядерных поставщиков (ГЯП), международную организацию стран-поставщиков ядерных материалов. Имеются основания для оптимизма по поводу способности России сыграть решающую роль в деэскалации противоречий в двусторонних отношениях между Индией и Пакистаном, которая могла бы стать катализатором для активизации рынков всего региона.

В последнее время Пакистан выражает позитивное отношение к заинтересованности России в использовании порта Гвадар для своего экспорта. В то же время, в СМИ высказывались многочисленные догадки о планах Москвы по интеграции между КПЭК и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Короче говоря, анализ сценария развития международных событий показывает, что изменение структуры взаимоотношений между мировыми державами в Южной Азии является в настоящее время благоприятной для Пакистана, однако Исламабаду следует приложить особые усилия для повышения эффективности своей экономической, военной и фискальной политики в ближайшем будущем.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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