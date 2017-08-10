Грузия не должна входить (и не войдёт) в НАТО

Уилл Руджер в своей статье отметил, что на прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс во время своего визита в Грузию вновь пообещал вступление Грузии в НАТО.

Пенс заявил: «Президент Трамп и США твёрдо настаивают на выполнении условий, оглашённых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, из которых ясно следует, что Грузия однажды станет членом НАТО».

Так как на этой неделе проходит девятая годовщина вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, следует упомянуть, что прозвучавшие на бухарестском саммите НАТО в апреле того же года заявления значительно усугубили противостояние России и Грузии. Если бы всё зависело от Джорджа Буша, Грузия и Украина присоединились бы к Плану действий по членству в НАТО, но даже обещание о будущем принятии этих стран в НАТО оказалось опасно провокационным. Будущее вступление Грузии в НАТО встревожило Москву и необоснованно воодушевило правительство Грузии.

Наравне с этим во времена Буша Америка оказывала Грузии поддержку, и Саакашвили поверил, что США и другие западные державы придут на помощь в случае конфликта. Он лихо раздул конфликт в Южной Осетии и вынудил Россию к участию в боевых действиях, обстреляв Цхинвал, где с миротворческой миссией находились российские военные. Эта атака послужила для России предлогом к вмешательству. Словесная поддержка Грузии оказалась бессмысленной, а война показала, каким ненадёжным союзником станет Грузия.

В результате Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, и их возвращение в состав Грузии стало менее вероятным, чем до войны. Если стремления Грузии вступить в НАТО до войны 2008 года казались смелыми, то после конфликта они выглядели нелепо. Сегодня возвращаться к разговору о будущем вступлении Грузии в НАТО безответственно и опасно. Жестоко давать Грузии ложную надежду на то, что однажды она сможет присоединиться к альянсу. Этого не случится, и притворство ни к чему хорошему не приведёт.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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