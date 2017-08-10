Биткоин возвращается

Биткоин продолжил свой рост, после того как были развеяны сомнения по поводу его технической основы.

Во вторник курс криптовалюты взлетел до максимума приблизительно в 3500 долларов за биткоин, и мировой рынок криптовалют по данным сайта CoinDesk увеличился на 120 миллиардов долларов.

Сейчас биткоин подскочил практически на 80 процентов по сравнению с июльским периодом. В то время трейдеры были обеспокоены изменениями в блокчейне (в реестре транзакций), который связан с каждым биткоином. Это изменение, также известное как «вилка», произошло на прошлой неделе и разделило биткоин на две разные криптовалюты: биткоин и биткоин-кэш. Некоторые трейдеры опасались, что из-за проблем с совместимостью имеющиеся у них биткоины станут бесполезными.

Но эти страхи развеяны благодаря постепенному внедрению плана Segregated Witness, который повышает эффективность блокчейна. К концу этой недели SegWit будет введён повсеместно.

Появление SegWit означает, что сторонники применения биткоина в настоящей коммерции вышли победителями из спора о блокчейне. И всё же, использование биткоина в реальном мире наравне с обыкновенной валютой до недавнего времени казалось недостижимой целью. Головокружительный рост курса происходит также из-за спекулянтов, которые играют на рынке биткоина, подобно тому как это делается с акциями популярного технического стартапа.

Сейчас спекуляции процветают, в особенности на рынках России и Китая.

Вот некоторые ключевые изменения:

В мае три китайских биржи разрешили выводить прибыль в виде биткоинов, и этим летом темпы развития рынка биткоина возросли. Решение побудило не участвующих в процессе людей использовать биткоины. Эти люди были заинтересованы, но не спешили действовать из-за рисков.

Стартап союзника Владимира Путина Russian Miner Coin привлёк биткоины и эфириум на сумму в 100 миллионов долларов. Часть суммы пойдёт на разработку компьютерных чипов с целью увеличить долю России в майнинге биткоинов – в сложном вычислительном процессе по выпуску криптовалюты.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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