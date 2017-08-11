Новые антироссийские санкции свидетельствуют о лицемерии Вашингтона

После 26-дневного перерыва барабаны холодной войны вновь отзываются гулким эхом в залах Вашингтона. Приняв закон о новых санкциях против Российской Федерации, американский Конгресс наметил практически неизбежный путь к конфронтации с историческим противником.

Мы кричим на весь мир о правах человека, стараясь не вспоминать о бесчеловечных пытках в тюрьме Абу-Грейб. Мы возмущаемся внесудебными казнями в зарубежных странах, в то время как сами продолжаем пополнять список людей, убитых с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мы обвиняем Россию в дискредитации демократического процесса, и в то же время снисходительно забываем о нашей роли в свержении Мохаммеда Мосаддыка в Иране, Джакобо Арбенца в Гватемале, Патриса Лумумбы в Конго, Жоао Гуларта в Бразилии, Сальвадора Альенде в Чили, а в последнее время замалчиваем недавнее свержение Мухаммеда Мурси в Египте и его замену на более стабильного и надежного союзника Соединенных Штатов.

Мы презрительно высмеиваем вмешательство России в сирийский конфликт с целью защиты своих нефтяных интересов, однако не желаем признавать, что наше вмешательство в Ираке также в некоторой степени можно было бы объяснить нефтяными интересами Америки. Мы глубоко возмущены тем, что российская ракета «Бук» сбила пассажирский самолет над Украиной, и в то же время в СМИ нет ни единого упоминания об оружии американского производства, с помощью которого боевики группировки ДАИШ убивали американских солдат. И, наконец, Запад не может понять, как Россия смеет нарушать международные границы, аннексировав Южную Осетию или Крым и поддерживая повстанческое движение на востоке Украины. Однако, даже беглый обзор исторических событий мог бы напомнить Соединенным Штатам Панаму, Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и Техас -лишь некоторые из многочисленных случаев территориальных захватов, которые совершила Америка на протяжении последних двух столетий.

Хотя мы ни в коем случае не должны становиться апологетами драконовской политики и авторитарного стиля правления российского президента Владимира Путина, все же нам было бы полезно помнить, что великие державы во все времена, в том числе и сегодня, причем порой совершенно безжалостно, защищают свои национальные интересы. Более того, стремление федерального правительства обеспечить соблюдение интересов страны, возможно, является единственной обязанностью, предоставленной ему мандатом. И различие между политикой, проводимой разными странами, заключается лишь в том, как их лидеры истолковывают эти национальные интересы — узко или широко, изолированно либо в рамках все более интегрированного мирового сообщества.

Как правило, мы спешим осудить иностранного противника, хотя, возможно, американскому народу следовало бы поразмыслить о нашем собственном поведении на мировой арене и спросить себя, действительно ли мы находимся на высоте с точки зрения нравственности.

Демократия может быть весьма хрупкой, и нередко она требует неустанной бдительности и заботы. Поскольку наша страна стремится противопоставить себя на мировой арене многочисленным реальным и выдуманным врагам, «пугалам», таким как Россия, Иран и Северная Корея, возможно, было бы невредно вспомнить о финансовых, нравственных и военных последствиях нашего бескомпромиссного и недальновидного поведения в Ираке, которые сыграли решающую роль в создании вакуума власти в этой стране и, в конечном итоге, привели к росту влияния группировки ДАИШ, а также усилению угрозы мирового терроризма в целом.

Возможно, для кого-то является утешением тот факт, что победу Трампа на президентских выборах приписывают тайным операциям Путина, но это также означает презрение к нашим собственным спецслужбам, поскольку именно мы, а не Путин, потеряли контроль над ситуацией в прошлом ноябре. Для Америки было бы разумно снять напряженность и искать общие позиции с теми иностранными противниками, которые действуют, по большому счету, в соответствии с волей собственного народа. А кроме того, нам стоит заглянуть в зеркало, чтобы с испугом увидеть там еще более страшное «пугало», чем они.

Америка – невероятная страна, и я посвятил всю свою жизнь служению ей. Тем не менее, следует признать, что мы сами, как и наша внешняя политика, далеко не безупречны, и сослужили бы самим себе очень плохую службу, если бы стали утверждать обратное. Россия, безусловно, совершила прискорбные нарушения международного права и действительно заслуживает всеобщего возмущения. Однако, введение Америкой новых неэффективных санкций против России в наказание за агрессивное поведение, вполне достойно комментария «чья бы корова мычала…». Америка должна признать собственные ошибки и вдохновлять другие страны своим примером вместо того, чтобы наказывать других за преступления, эквивалентные тем, в которых мы и сами повинны.

Автор Джордан Купер – ведущий политического подкаста Public Interest, в прошлом кандидат от демократической партии в члены Палаты делегатов штата Мэриленд

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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