Доля оправдательных приговоров в России упала до 0,36 процента

Согласно данным ежегодного статистического обзора Верховного суда Российской Федерации, в 2016 году доля оправдательных приговоров в российских судах продолжала снижаться. К концу 2016 года было оправдано лишь 0,36 процента россиян, обвиненных в различных преступлениях – 2640 из 73020 человек. Год назад было вынесено 0,43 процента оправдательных приговоров, а в 2014 году – 0,54 процента.

Главным образом, избежали наказания лица, которым были предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений, сообщает газета «Ведомости». При этом речь идет почти исключительно о получателях взяток, а не о взяткодателях.

Из 475 граждан, которые обвинялись по статье 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебным положением), были оправданы 10 человек, то есть около 2,1 процента.

Из 1410 человек, которым было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, суды вынесли оправдательный приговор в отношении 22, что составляет 1,6 процента. Причем, год назад доля оправдательных приговоров по этой статье была почти вдвое выше и составляла 2,9 процента. Из 399 обвиняемых в служебном подлоге были оправданы 12, то есть более 3 процентов. Обвиняемые в получении взятки (их традиционно бывает почти в три раза меньше, чем общее число обвиняемых во взяточничестве) были оправданы в 1,1 процент случаев.

Почти единственная категория коррупционеров, которая не вписывается в общую тенденцию – взяткодатели. Они почти никогда не получали оправдательных приговоров: из 3590 человек были признаны невиновными только 5, что составляет 0,14 процента, а годом ранее – всего 3 из 5219, то есть 0,06 процента.

Из статистического обзора Верховного Суда следует, что наиболее часто оправдательные приговоры выносились в России в отношении тех граждан, кто обвинялся в фальсификации избирательных бюллетеней и нарушении избирательных прав (статьи 141, 142 и 1421 Уголовного кодекса). В прошлом году, когда проходили выборы в Государственную думу, из 23 лиц, которым было предъявлено обвинение в таких преступлениях, было оправдано двое, то есть процент оправданий составил 8,7.

Заместитель директора правозащитной организации “Transparency international – Россия” Илья Шуманов отмечает, что основную часть обвиняемых в коррупционных преступлениях составляют чиновники. У большинства из этих лиц, интегрированных в местную элиту, всегда есть шанс найти понимание у судей, которые также принадлежат к числу членов этой элиты. Он вспоминает, что в прошлом году “Transparency international – Россия” удалось добиться возбуждения уголовного дела о злоупотреблении служебным положением в отношении главы администрации Неманского района Калининграда Сергея Восковщука, однако, суд вынес оправдательный приговор. И только когда вышестоящий суд отменил оправдательный приговор, суд первой инстанции признал чиновника виновным, но затем помиловал. «Вот как это работает», – сказал Шуманов.

Напомним, что в декабре 2016 года председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев призвал общество не придавать особого значения факту, что из общего числа приговоров в России лишь 1 процент оправдательных. По словам главы высшего судебного органа, оправдательный приговор может быть не менее вреден, чем обвинительное заключение, если он вынесен без достаточных оснований. «Необходимо оправдывать обвиняемых только в том случае, когда имеются веские основания», — заявил он.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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