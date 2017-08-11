Как правильно выбрать пельмени «Ложкаревъ».

Пельмени торговой марки «Ложкаревъ» присутствуют на рынке с 2000 года. Это линейка продуктов с высоким качеством и по отличной цене. Вот почему они уже успели полюбиться большому числу покупателей. Данные продукты могут похвастаться неоднократным участием и победой в программе «Контрольная закупка» по Первому каналу, а также являются победителями «Народной дегустации». Так что же делает эти пельмешки такими популярными?

Во-первых, это большой выбор вкусов. Пельмени «Ложкаревъ» можно встретить пяти видов: из отборной говядины, из отборной свинины, из отборной свинины и говядины, из индейки, из курицы. Таким образом каждый найдет себе начинку по вкусу. Во-вторых, все этапы производства строго контролируются, а всё сырьё отвечает параметрам ГОСТ. Не зря же продукция этой марки в 2015 и 2016 годах была удостоена премии «Продукт года». Но не всё зависит только от производителя. В-третьих, на территории России более 200 компаний занимаются дистрибуцией продукции ТМ «Ложкаревъ», встретить её можно во всех крупных и во множестве мелких торговых сетей. Выбирая пельмени, вспомните следующие советы.

Пельмени «Ложкаревъ» упакованы в целлофановый пакет с «окошком», через которое вы всегда можете оценить качество хранения продукта. Каждая пельмешка должна быть ровной, без серого, желтого или розового оттенка, без вылезшего фарша и не раскрошена. Потрясите пачку и убедитесь, что пельмени легко перекатываются и не слиплись друг с другом. Если же стука не будет или вы увидите комки из пельменей, то это означает лишь одно — продавец уже размораживал и вновь заморозил полуфабрикат.

Оцените морозильную камеру, в которой сохраняются пельмени «Ложкаревъ». Отлично, если в ней есть термометр, который показывает не более -15 — -18 С. На всякий случай проверьте дату изготовления и срок годности пельменей, потому что всё впечатление от вкусного обеда или ужина может быть испорчено невнимательными продавцами отдела или неправильно организованной логистикой. Если вы нашли несвежий товар, пожалуйста, сообщите об этом сотрудникам магазина, чтобы ни в коем случае не нарушалось прав потребителей, и испорченный товар не попал к кому-нибудь на стол.

Наибольшей популярностью, судя по отзывам из различных источников, пользуются пельмени «Ложкаревъ» из отборной говядины и пельмени «Ложкаревъ» из отборной свинины. Надеемся, описанные выше простые правила выбора помогут вам насладиться нашими вкусными пельмешками не один раз.

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