Россия завоевывает сердца и умы афганцев успешнее, чем США

При всех многочисленных различиях между Соединенными Штатами и Россией есть по крайней мере одно сходство: обе эти страны вели длительные войны в Афганистане и обе не достигли желаемых результатов.

В то время как Америка по-прежнему стремится к военной победе в Афганистане, Россия ушла оттуда почти тридцать лет назад и с тех пор ищет невоенные способы влияния на эту раздираемую войной страну. В последнее время появились признаки, что эти усилия Москвы позволили достичь определенных успехов.

«Русские наращивают политическую, экономическую и пропагандистскую активность, направленную на улучшение своего имиджа и восстановление влияния на фоне тотальной коррупции, которая препятствует прогрессу в Афганистане», – написал недавно Артуро Муньос в аналитической записке RAND Corporation.

«Похоже, что Кремль помогает как афганскому правительству, так и движению Талибан, тем самым эффективно хеджируя свои ставки на случай победы одной из сторон конфликта», – пишет Муньос.

Россия помогла талибам в их вооруженной борьбе против террористической группировки ДАИШ, хотя, согласно некоторым сообщениям, в последнее время две эти вооруженные группировки иногда действуют заодно.

Кроме того, Москва недавно предоставила правительству Афганистана 10 тысяч автоматов Калашникова, пообещала экономическую поддержку жилищному сектору страны, вновь открыла российский культурный центр в Кабуле и инвестирует средства в 150 различных проектов, которые призваны стимулировать развитие экономики Афганистана, а заодно помочь России восстановить свой моральный авторитет.

«По словам опытного афганского бизнесмена, растущее участие России в деловых инициативах Кабула и других направлениях деятельности порождает нелестные для американцев сравнения», – пишет Муньос.

Согласно сообщениям СМИ, русские в Афганистане теперь свободно ходят по улицам без страха и не нуждаются в сопровождении, в то время как американцы, напротив, вынуждены предпринимать все более активные меры защиты.

В то время как Россия, судя по всему, успешно использует мягкую силу для наращивания своего влияния, США по-прежнему в основном прибегают к военным решениям. В настоящий момент в Афганистане остаются почти 10 тысяч военнослужащих США, а во вторник Пентагон объявил о переброске в страну еще 100 морских пехотинцев.

Соединенные Штаты тратят около 3,1 миллиарда долларов в месяц на войну, в которой с момента ее начала в 2001 году уже погибли более 2200 американских военнослужащих, а еще 20 тысяч получили ранения.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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