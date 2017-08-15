Арктические фьорды помогают бороться с дефицитом рыбы в России

Арктические фьорды, которые когда-то в годы холодно войны служили в качестве мест стоянки советских атомных подводных лодок, теперь используются как оружие в войне санкций между Россией и Европейским Союзом. Здесь выращивается рыба, которую Россия теперь больше не может импортировать в силу установленного эмбарго.

Подпись к изображению: Рабочий сортируют лосося, доставленного с рыбоводческого хозяйства в Баренцевом море, на перерабатывающем заводе в Мурманске, 3 августа 2017 года



Три года назад Россия ввела запрет на ввоз продовольствия с Запада в ответ на пакет западных санкций, призванных наказать Москву за ее роль в украинском кризисе, в том числе за присоединение к России крымского полуострова.

Форель и лосось, которые специально выращивались для огромного российского рынка на фермах соседней Норвегии, стали одними из первых жертв этой войны санкций.

Запрет Москвы на сотрудничество с крупнейшим экспортером красной рыбы в Россию привел к резкому росту цен, и в то же время обусловил появление выгодных перспектив для отечественных рыбоводческих хозяйств.

В Мурманской области, расположенной на северо-западе России, где на скалистой береговой линии губы Ура все еще сохранились заброшенные базы советской эпохи и находятся совершенно секретные стоянки современного подводного флота, основной частью ландшафта в последнее время становятся огромные садки для разведения рыбы.

Тысячи взрослых особей форели и лосося вспенивают поверхность воды в садках, размещенных в открытом море, когда рабочие бросают им щедрые порции калорийного корма. Эти садки принадлежат компании «Русская аквакультура», которая специализируется на выращивании лосося и форели в Баренцевом море у берегов Мурманской области и Карелии.

Когда рыба достигает зрелости, она загружается в специальные суда и живой доставляется на мурманский завод для дальнейшей переработки. Здесь рыба превращается в конечный продукт: либо подвергается глубокой заморозке, либо превращается в филе и стейки.

Компания «Русская аквакультура» выращивала рыбу незадолго до украинского кризиса, но под другим названием. После введения взаимных санкций она резко увеличила объемы производства, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся на российском рынке после запрета на импорт рыбы из Норвегии.

Стремление компании к наращиванию мощностей в 2015 году столкнулось с серьезным препятствием, когда значительная часть рыбы подверглась заболеваниям. Однако, сегодня руководство компании заявляет, что эти проблемы удалось преодолеть, и она снова прилагает все возможные усилия для увеличения производства рыбы.

На протяжении ближайших пяти-десяти лет ПАО «Русская аквакультура» планирует довести объем добычи до 25-30 тысяч тонн рыбы в год. В первой половине нынешнего года компания произвела 8,4 тысячи тонн рыбы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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