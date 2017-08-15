Для российских алмазодобывающих компаний наступили непростые времена

Крупнейшая в мире группа алмазодобывающих компаний, российский гигант «Алроса», чьи акции торгуются на Московской бирже, более недели назад лишилась своих рудников из-за затопления. По данным Associated Press, на открытой алмазной шахте «Мир» в городе Мирный в Якутии, находились 142 человека, когда произошел прорыв воды и затопление части шахты.

Большинство шахтеров остались целы и невредимы, однако поисково-спасательные операции продолжаются, поскольку местонахождение восьми человек по-прежнему остается неизвестным. Президент компании «Алроса» Сергей Иванов недавно заявил CNBC, что все еще есть надежда найти живыми пропавших без вести шахтеров. Следует отметить, что на «Алросу» приходится почти третья часть мирового объема производства алмазов.

Представитель отрасли на алмазной бирже, пожелавший остаться неназванным, отметил, что это наводнение было вызвано неконтролируемым увеличением потока воды из заброшенного кратера. Он также добавил, что, по его мнению, это был саботаж, замаскированный под несчастный случай.

Принадлежащая группе «Алроса» шахта «Мир» – одна из крупнейших скважин в мире. Всего за несколько дней до инцидента, сделавшего добычу невозможной на определенное время, компания начала подбирать коллекцию редких алмазов под названием «Династия». Коллекция, посвященная императору Петру Великому, включает редкий 51-каратный алмаз, который будет выставлен на онлайн-аукцион.

Кроме того, российский горнодобывающий консорциум World of Diamonds Group (WOD), перенес кибер-атаку на свой вебсайт (который на момент написания этой статьи все еще проходил техническое обслуживание). Согласно заявлению представителей компании, неизвестный конкурент привлек хакеров, чтобы испортить их сайт, а также изменить фотографии шахт и технологических операций. По словам экспертов WOD, некий журналист был специально подкуплен для работы на взломанном веб-сайте с целью дискредитировать World of Diamonds. Группа WOD выдвигает судебный иск о диффамации против медиа-компании «Rough & Polished».

Как сообщает издание Mining Weekly, группа WOD предприняла попытку вывести добывающие мощности из Южной Америки и Африки, чтобы сосредоточиться на своей флагманской шахте Тарская, в то время как отраслевой информационный ресурс Mining Global заявляет, что группа WOD ежегодно добывает от 6 до 8 миллионов каратов алмазов. Среди маркетинговых акций, предпринятых компанией за последние годы, следует назвать продажу самой дорогой коллекции духов в мире, ужин за 2 миллиона долларов в одном из ресторанов Сингапура, а также отдых за 14 миллионов долларов, которые также стали самыми дорогими в истории.

Поскольку обе корпорации становятся все более масштабными и привлекают растущее внимание в мире, благодаря своим эксклюзивным маркетинговым кампаниям, они неизбежно оказываются объектами яростной конкуренции. Иногда тайные операции конкурентов включают оказание давления на ресурсы компаний с целью негативного влияния на объем производства. «Алроса» и World of Diamonds — всего два из подобных случаев. Возможно, война вокруг российских природных ресурсов играет определенную роль в стране, где права на добычу полезных ископаемых предоставляются почти исключительно избранным компаниям.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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