Объем торговли между Китаем и Россией может достичь 80 миллиардов долларов

По мнению экспертов, рост двусторонней торговли между Китаем и Россией набирает обороты и, скорее всего, объем товарооборота достигнет в текущем году поставленной ранее цели в 80 миллиардов долларов.

«Учитывая сезонный характер, вполне возможно, что объем торговли достигнет 80 миллиардов долларов, особенно если принять во внимание тот факт, что в прошлом месяце цены на металлы значительно выросли. Отчасти это было обусловлено ожиданиями снижения производства в Китае, а также закрытия экологических вредных и избыточных производственных мощностей», – сказал недавно в интервью информационному агентству Синьхуа руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

По данным Главного таможенного управления Китая, оборот импорта и экспорта между Россией и Китаем в январе-июле текущего года достиг 46,82 миллиарда долларов, что на 21,8 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Учитывая высокий удельный вес сырьевых товаров в российском экспорте, если цены на нефть останутся на текущем уровне, а цены на металлы будут по прежнему высокими, к концу года объем двусторонней торговли достигнет 80 миллиардов долларов», – сказал Габуев.

Между тем, статистические данные свидетельствуют о том, что российский экспорт несырьевых товаров в Китай также демонстрирует рост. По мнению Александра Габуева, это можно объяснить низким обменным курсом рубля и совместными усилиями обоих правительств в направлении устранения тарифных барьеров и улучшения инфраструктуры с целью стимулирования торговли продовольственными товарами.

«Россия значительно увеличила поставки продовольствия в Китайскую Народную Республику, и ассортимент постоянно расширяется», – заявил управляющий директор по организации международных проектов Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов, указав, что особой популярностью у китайских потребителей пользуются российские кондитерские изделия, минеральная вода и овощи.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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