Экономическое неравенство в России напоминает ситуацию в Америке

Америка всё больше запутывается в отношениях с Россией после её вмешательства в президентские выборы 2016 года. Что касается экономики, особенно по части неравенства, в обеих странах наблюдается некое сходство.

Страна, в которой во времена СССР проходил бескомпромиссный эксперимент по насаждению равенства в доходах для всех, кроме партийных лидеров, сейчас приспосабливается к характерному для Америки разрыву в доходах.

Об этом в своём новом отчёте заявили экономисты, которые специализируются на неравенстве. Они утверждают, что авторы существующих исследований недооценивают экономическое неравенство, которое с 1990 года обострилось.

Увеличивающийся разрыв появился в том числе и из-за многолетнего контролируемого опустошения бюджета при Владимире Путине. В США неравенство стало главной политической проблемой после великой рецессии и сопутствующих ей протестов под лозунгом «Захвати Уолл-стрит».

«Распределение доходов среди самых богатых такое же как в США, и 1 процент населения с наивысшими доходами контролирует 20-25 процентов ВВП», – рассказывают Филипп Новокмет и Тома Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Зукман из Калифорнийского университета в Беркли.

Авторы исследования также выяснили, что неравенство активнее проявляется в России, чем в Китае и в бывших советских республиках в Восточной Европе. В России показатель распределения доходов составляет 20-25 процентов по сравнению с 10-14 процентами в Восточной Европе.

«Это соответствует рейтингу миллиардеров Forbes, в котором с девяностых и нулевых необычайно много россиян по сравнению с количеством представителей других бывших коммунистических стран и со всем миром», – пишут учёные и отмечают, что данные о доходах в России получить трудно.

Так где же все эти деньги? Авторы исследования говорят, что огромные суммы утекают за рубеж.

«Вывезенное за рубеж количество денег в три раза превышает официальные чистые иностранные активы (приблизительно 75 процентов национального дохода против 25 процентов) и сопоставимо по величине с общим количеством активов домашних хозяйств внутри страны», – пишут авторы.

Другими словами, у богатых россиян больше активов за границей (в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорных центрах), чем у всего населения в России, вместе взятого.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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