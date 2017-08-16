Местоположение географического центра России в советские времена являлось государственной тайной

Кое в чем американцам повезло: монумент, обозначающий географический центр страны, возможно, установлен не совсем точно, но его, по крайней мере, легко посетить. Он находится в гостеприимном Канзасе, неподалеку от сельской дороги. Русским повезло гораздо меньше. Монумент, которым отмечен географический центр крупнейшей в мире страны находится в невероятной глуши, в буквальном смысле слова «в затерянном мире».

Подпись к изображению: Труднодоступное плато Путорана в Центральной Сибири природа украсила 25 тысячами озер



В центре Сибири есть «страна озер»

Девственную природу труднодоступного плато Путорана в Центральной Сибири природа украсила 25 тысячами озер. Само слово «Путорана» означает «страна озер с крутыми берегами». Одним из этих бесчисленных озер является Виви. Его длина составляет 88 километров, причем все берега окружены бескрайней тундрой, испещренной следами медведей. Никто точно не знает глубину озера Виви, просто потому что люди его никогда не посещали с целью внимательного исследования. Это по-настоящему дикая и непроходимая местность — одно из таких мест, где легко вообразить себе обнаженного по пояс Владимира Путина, позирующего для фото на память об очередных невероятных приключениях в отпуске.

Местоположение центра России в годы холодной войны было строго засекречено

В 1974 году, когда главный картограф Советского Союза выяснил, что озеро Виви является географическим центром России, он решительно возражал против строительства там монумента на том основании, что в результате озеро может стать военной целью для Америки. Даже упоминание о существовании какого-то центра было официально запрещено правительством. Однажды из-за этого в буквальном смысле пострадал 400-тысячный тираж популярного советского туристического журнала, но тайна озера Виви так и не была раскрыта.

Ситуация кардинально изменилась в 1983 году, когда в честь 150-летней годовщины со дня рождения великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева колонна высотой 8 метров, увенчанная золотым кораблем, была установлена в качестве монумента на берегу озера, в точном географическом центре России. В 2006 году поблизости была построена небольшая часовня. При этом все материалы и рабочих пришлось доставлять на вертолете. Дело в том, что на озере Виви никто не жил с тех пор, как в 2003 году умер единственный обитатель этих мест – геолог, превратившийся в отшельника, по имени Анатолий Денисенко.

Даже по сибирским меркам озеро Виви является весьма удаленным местом

Не правда ли, ваши сердца сейчас переполнены жгучим желанием увидеть центр страны, откуда весь мир получает водку и боты для социальных сетей, которые мы все так любим? Увы, у нас плохая новость: до озера Виви на самом деле крайне сложно добраться. Оно расположено примерно в 300 километрах от ближайшего города Норильска. Даже в августе там может лежать снег. Никаких дорог к этому озеру не существует, поэтому вам придется либо ехать на санях по замерзшим руслам рек, либо арендовать вертолет.

Сегодня единственными туристами, которые могут увидеть точный географический центр России, являются рыболовы-спортсмены, иногда разбивающие лагерь на берегу озера Виви, чтобы попытаться поймать гигантскую сибирскую форель весом в 50 килограммов, которая водится как раз на границе Полярного круга. Потратьте одну минуту, чтобы представить себе: Россия настолько огромна, что ее центральная точка находится на Полярном круге.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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