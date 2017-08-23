Европейский Союз, Россия и Турция: схватка за влияние на Балканах

Как это уже не раз бывало в истории, балканский регион является точкой пересечения интересов внешних сил. Европейский Союз, Россия, Турция и Китай – все стремятся распространить здесь свое влияние. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал ЕС привлечь балканские страны в свою орбиту.

Подпись к изображению: Место, где Запад встречается с Востоком



Перечислим некоторые факты:

— на протяжении последних трех лет ЕС провел четыре саммита с руководством балканских стран, пытаясь продвинуть «Берлинский процесс» интеграции;

— Турция выступает за укрепление стабильности в регионе, активизацию культурных и экономических связей, особенно в странах с большой долей мусульманского населения, таких как Албания и Босния;

— Россия традиционно имеет тесные связи с Сербией и постоянно обвиняется в подрыве стабильности в других славянских странах региона.

Очередной европейский кризис, как это уже не раз случалось в прошлом, может начаться на Балканах. ЕС и НАТО пытаются как можно глубже вовлечь такие страны как Сербия и Черногория в свою орбиту, но при этом они сталкиваются с конкуренцией со стороны США, России, Турции и даже Саудовской Аравии, также стремящихся усилить свое влияние в этом регионе.

В беседе с корреспондентом Handelsblatt министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предостерег о растущем влиянии Турции и Саудовской Аравии. «Например, в Сараево и Приштине женщинам платят деньги за то, чтобы они носили на людях хиджаб, – сказал он. – Мы не можем просто смотреть на это и ничего не делать».

Курц призвал к ускорению интеграции балканского региона в структуры Европейского Союза, чтобы тем самым поставить заслон влиянию Турции и России. Политик заявил, что другие насущные проблемы, такие как «Брексит» или миграционный кризис, не должны отвлекать внимание Европейского Союза от западных Балкан. Как внутри, так и между государствами региона сохраняется высокая напряженность. Курц сказал: «Мы должны продолжать играть активную роль в этом стратегически важном регионе, предлагая балканским странам надежную перспективу Евросоюза».

Начиная с 2014 года, Германия взяла на себя инициативу продвижения отношений между Евросоюзом и балканскими государствами, стимулируя проведение реформ и расширение сотрудничества в рамках так называемого «берлинского процесса». Однако, пока не удалось достичь заметного и устойчивого прогресса, и летом нынешнего года глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал к созданию программы «Берлинский процесс плюс» с более конкретными целями в области оказания помощи и интеграции.

В прошлом Балканы часто оказывались точкой, где внешние силы вступали в схватку за влияние: на протяжении многих веков Габсбурги сталкивались с османами, а затем Запад соперничал с Советским Союзом. Сегодня главными конкурентами Европейского Союза являются Россия и Турция.

Для Турции Балканы обладают как эмоциональной, так и рациональной привлекательностью. Столетия турецкого правления отразились здесь в наличии значительного мусульманского меньшинства, а также культурного и архитектурного наследия. Турецкие правительственные учреждения в настоящее время занимаются восстановлением многих исторических памятников на Балканах.

Однако, параллельно Турция проводит весьма трезвую и расчетливую экономическую политику. В последние месяцы наблюдался значительный рост турецких инвестиций в добычу полезных ископаемых в Косово, активное сотрудничество с Албанией в области воздушного сообщения, а кроме того в мае было подписано новое соглашение о свободной торговле с Боснией. В публичных заявлениях на Балканах Турция подчеркивала свою роль в качестве стабилизирующего фактора в регионе. Впрочем, именно в этой роли видит себя и Европейский Союз.

Россия – еще один игрок-тяжеловес на балканской арене. У Москвы особенно тесные отношения с ее традиционным союзником – Сербией, которые не в последнюю очередь обусловлены их общей славянской культурой и православной религией. Социологические опросы показывают, что большинство сербов настроены пророссийски, в то время как их отношение к блоку НАТО, проводившему в 1998 году массированные бомбежки страны, крайне негативное. В ходе недавнего визита в Белград заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин настаивал на том, что «Сербия никогда не станет членом ЕС».

Россию также постоянно обвиняют в том, что она занимается политическими интригами в других балканских государствах: группа предполагаемых заговорщиков (21 человек), готовивших пророссийский переворот в Черногории, должны предстать перед судом в ближайшие месяцы. Россия называет обвинение в своей причастности к заговору «абсурдом». Соседняя Македония стремится ускорить свое присоединение к НАТО, в связи с некими факторами, которые министр обороны Радмила Секеринска назвала «попытками России добиться влияния в нашей политике и сфере безопасности». Москва отвергла эти обвинения, назвав их русофобскими.

Напряженность, которая, возможно, обусловлена турецкой и российской политикой на Балканах, проявилась в Болгарии. Здесь Анкара поддерживает новую политическую партию DOST, представляющую интересы турецкого этнического меньшинства страны, поскольку она считает, что нынешняя правящая партия слишком близка к России. Лидер партии DOST Лютви Местан регулярно встречается с ведущими членами правящей партии Турции АДП, а также с самим президентом Реджепом Эрдоганом.

Вдобавок ко всем вышеупомянутым силам Китай также видит свою роль в этом регионе, прежде всего благодаря своему масштабному инфраструктурному проекту «Один пояс, один путь» (ОПОП), который направлен на улучшение системы транспортных коммуникаций на территории Евразии. В рамках этой инициативы Пекин планирует инвестировать 11,8 миллиардов долларов в 16 стран Юго-Восточной и Восточной Европы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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