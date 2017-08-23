Россия запустила первый в мире спутник, напечатанный на 3D-принтере

Космонавт Фёдор Юрчихин успешно запустил первый российский спутник, напечатанный на 3D-принтере.

На прошлой неделе во время совместного с Сергеем Рязанским выхода в открытый космос Юрчихин с руки запустил спутник «Томск-ТПУ-120».

Созданный с применением технологии 3D-печати спутник проведёт в космосе 5 месяцев. У аппарата нет двигателей, и под действием гравитации Земли он начнёт снижение и в итоге сгорит в плотных слоях атмосферы.

Первый в мире напечатанный на 3D-принтере наноспутник

Корпус кубсата, как и многочисленные части и компоненты, создан с помощью 3D-печати. Размеры спутника, оснащённого аккумуляторной батареей, составляют 300x100x100 миллиметров. Сообщается, что 3D-печать с применением циркония была использована впервые.

Спутник снабжён датчиками температуры и другим оборудованием для мониторинга, а также передатчиком, который транслирует записанные сообщения. Приветственное послание записали студенты Томского политехнического университета (ТПУ), где спутник был спроектирован и создан.

Сигнал каждую минуту транслируется на 10 языках на частотах 145,8 МГц и 437,025 МГц.

За работой спутника следят в том числе и из студенческого центра управления полетами ТПУ. Ректор университета Пётр Чубик после запуска рассказал, что он испытывает необычные чувства в связи с тем, что первый в мире напечатанный на 3D-принтере спутник с аббревиатурой ТПУ вышел в космос.

Чубик сообщил, что случилось событие, которого ждали полтора года. Осуществить проект ТПУ помогли партнёры в лице Института физики прочности материаловедения СО РАН и ракетно-космической корпорации «Энергия». Ректор назвал событие историческим и поздравил всех политехников.

Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев поздравил всех участников проекта и сказал, что теперь Томск может называть себя «космической державой».

Солнцев отметил, что запуск спутника – это результат совместных усилий производства, вузовской и академической науки, он станет первым шагом на пути к будущим интересным проектам.

3D-печать и создание космических аппаратов

Существует и множество других проектов по созданию спутников, в которых используется 3D-печать. К примеру, компания Canada Makes сотрудничает с металлургическим предприятием FusiA и телекоммуникационной корпорацией Macdonald, Dettwiler and Associates (MDA) при разработке напечатанных на 3D-принтере деталей.

Также 22 июня 2017 года агентство НАСА запустило собранный из созданных с применением 3D-печати деталей из углеродного волокна спутник KalamSat, который разработал индийский подросток Рифат Шаарук. Ракета Terrier-Improved Orion агентства НАСА выведет KalamSat на суборбитальную орбиту, чтобы доказать эффективность технологии.

Давно действующий проект НАСА – космический аппарат Juno, который 4 июля 2016 года достиг орбиты Юпитера. При создании построенного компанией Lockheed Martin аппарата Juno использовались детали, напечатанные на 3D-принтере Arcam Electron Beam Melting (EBM).

На сегодня 2,7 миллиарда километров – это наибольшее расстояние, которое преодолел аппарат с напечатанными на 3D-принтере деталями.

Компания Boeing также использует технологию 3D-печати, чтобы сократить временные и денежные затраты на производство спутников.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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