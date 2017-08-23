Нереализованная геополитическая мощь американского природного газа

Многие в Соединенных Штатах, а также политическое руководство союзников Америки глубоко разочарованы отходом президента Трампа от традиционной стратегии глобального лидерства. Не менее удручающим является и то, сколь упорно нынешняя администрация упускает возможность использования природного газа как гигантского и постоянно растущего источника геополитического влияния, не понимая, каким образом следует управлять богатыми запасами энергетических ресурсов США.

Свежие статистические данные Международного энергетического агентства (МЭА), штаб-квартира которого находится в Париже, свидетельствуют о том, что огромный потенциал производства природного газа в Соединенных Штатах и их растущая роль как экспортера уже через пять лет могли бы позволить Америке конкурировать на равных со всеми основными глобальными игроками этого рынка. Продажа американского природного газа окажет влияние на глобальный рынок и приведет к изменению цен на этот энергетический товар. Кроме того, она подорвет влияние таких стран как Россия и Катар, известных своим изобилием природного газа и пресловутой способностью обострять региональные конфликты.

В интервью телекомпании Christian Broadcasting Network (CBN) президент Дональд Трамп назвал энергетическое изобилие США важнейшим источником силы в отношениях с Россией. В этом есть доля правды, но администрация должна проводить активную политику, чтобы в полной мере задействовать американские запасы энергоносителей как фактор геополитической силы и заставить этот поток американского газа работать на наши стратегические интересы.

Правда состоит в том, что Россия в настоящее время находится в выгодном положении, благодаря наличию системы трубопроводов в Европе. По данным МЭА, на российский природный газ приходится сегодня львиная доля европейского импорта, около 34 процентов, причем это больше чем в прошлом году. Увеличение количества американского природного газа на рынке позволит европейским покупателям вздохнуть свободно, зная, что у них имеется альтернатива, и они в меньшей степени зависят от давления Москвы и негибких условий российских поставок. Впрочем, объемы американских поставок не повлияют на российскую долю на рынке, особенно если Россия намеренно пойдет на некоторое снижение цен.

Более того, санкции в отношении России неспособны разрушить ее энергетическое доминирование. Эти меры нанесли удар по способности России финансировать энергетические проекты, когда они были введены в действие в 2014 году, однако они не оказали реального влияния на российский экспорт в Европу. Новые санкции Конгресса могут усилить ограничения для российских энергетических проектов. Впрочем, мало кто ожидает, что президент Трамп будет вести в отношении России жесткую линию и стремиться оказать максимальное давление на российскую энергетику.

Способы, которые позволят администрации заставить американский газ работать для продвижения интересов США, идет ли речь о России или о любом другом международном конкуренте, сводятся к разумному внутреннему регулированию и целенаправленной энергетической дипломатии. Люди, ответственные за проведение этой политики, должны сосредоточиться на стратегии поддержки стабильной добычи и экспорта газа, составляющей основу нашего геополитического влияния в этой сфере. При этом особо важную роль могут сыграть следующие конкретные меры.

Во-первых, администрация должна обеспечить государственную поддержку увеличения объема добычи природного газа, а также развития газовой инфраструктуры в США с целью обеспечения роста влияния на мировом рынке. Важнейшим пунктом здесь является осуществление федеральных мер по минимизации утечки метана в местах добычи, а также обеспечение транспортировки через сеть американских трубопроводов. Это покажет наиболее скептически настроенным активистам в области защиты окружающей среды, что администрация может быть эффективным управляющим, а энергетическим компаниям придется ограничить количество летучих газообразных выбросов. Вдобавок, упомянутые меры принесут дополнительную выгоду, поскольку соблюдение законодательства придаст развитию добывающей индустрии определенность и будет способствовать стабильному росту занятости в этом секторе.

Во-вторых, администрация должна упростить процесс выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Базируясь на работе по повышению эффективности регулирования в этой сфере, проделанной прежней администрацией, такой шаг будет сигнализировать о новом статусе отрасли, а также о сокращении бюрократических процедур, связанных с новыми проектами. Тем самым, развитие экспортных терминалов получит дополнительный импульс. В частности, администрация Трампа могла бы практически полностью исключить процесс утверждения отдельных проектов по созданию терминалов. В то же время, сохранив за собой чрезвычайные полномочия для контроля экспорта в условиях кризиса поставок, исполнительная власть могла бы успокоить скептиков.

В-третьих, президент Трамп должен поручить Госдепартаменту и Министерству энергетики США взаимодействовать с новыми зарубежными потребителями СПГ в целях реформирования законодательства и ценового контроля, направленного на стимулирование перехода электростанций с угля на природный газ. Это может способствовать повышению спроса на американский газ за рубежом, а также сделать энергетические рынки более эффективными и надежными. Индия, растущий импортер СПГ, является идеальным кандидатом в качестве объекта такой работы. Она будет ключевым долгосрочным импортером в Южной Азии, а кроме того, стабильное и активное двустороннее сотрудничество в области энергетики будет способствовать укреплению личных оотношений между президентом Трампом и премьер-министром Моди.

Было бы целесообразно, чтобы президент Трамп использовал изобилие отечественного природного газа для укрепления политических альянсов за рубежом и влияния на конкурентов. Тем самым он мог бы способствовать восстановлению былого глобального лидерства Америки. Следует отметить, что сегодня Россия, вероятно, является главным объектом геоэкономического влияния со стороны Соединенных Штатов. Впрочем, в предстоящие годы влияние на Москву будет не единственной целью. В то же время, ключевым источником усиления американского глобального влияния будет оставаться рост внутреннего производства природного газа.

Авторы, Нил Бхатия – научный сотрудник Центра новой американской безопасности, и Элизабет Розенберг – руководитель программы по энергетике, экономике и безопасности того же центра

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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