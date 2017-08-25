Соединенные Штаты, Китай и Россия соперничают в борьбе за позитивный имидж в глазах народов мира

Минули те времена, когда положение Америки в мире противопоставлялось, прежде всего, позициям Советского Союза. Сегодня за звание самой популярной и авторитетной мировой державы Соединенные Штаты конкурируют, главным образом, с Китаем.

США и Китай снискали приблизительно равное количество уважения и доброжелательного отношения. В то время как Китай пользуется особой популярностью в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, позиции Соединенных Штатов предпочтительнее в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако, следует отметить, что падение авторитета Америки во многих странах существенно сказалось на ее некогда уверенном лидерстве в сравнении с Китаем. В последние годы в таких странах как Канада, Австралия, Ливан и Турция положительный имидж Китая стремительно укреплялся.

В последнее время центр социологических исследований Pew Research провел опросы в 36 странах. На протяжении 2014, 2015 и 2016 годов количество стран, где США пользуются большим уважением, чем Китай сократилось вдвое, с 25 до 12. Следует отметить, что по правилам разница менее чем в 6 процентных пунктов в расчет не принимается и результаты признаются равными. В то время как США когда-то опережали Китай на 12 пунктов по отношению к среднемировому значению, этот отрыв к 2017 году сократился до 2 пунктов.

В шести странах – Испании, Мексике, Турции, Австралии, Перу и Сенегале – соотношение сил между двумя сверхдержавами изменилось еще более значительно и Китай опередил Соединенные Штаты, снискав более позитивное отношение населения.

Преимущество США перед Китаем и Россией стремительно сокращается



Существенный в прошлом отрыв США от Китая по степени популярности упал почти до нуля еще в семи странах: Кении, Германии, Франции, Бразилии, Швеции, Великобритании и Канаде.

Между тем, в таких странах как Вьетнам, Израиль, Филиппины, Южная Корея, Польша, Венгрия, Италия, Гана, Япония, Южно-Африканская Республика, Колумбия и Индия, люди воспринимают Соединенные Штаты Америки с большей симпатией, чем Китай.

Четверть века спустя после распада Советского Союза Россия воспринимается гораздо менее позитивно, чем США или Китай в большинстве стран мира, хотя недавнее резкое снижение имиджа Америки существенно улучшило позицию России по сравнению с Соединенными Штатами.

Преимущество Америки перед Россией сократилось более чем на 20 процентных пунктов в 15 странах из 33, по которым у Pew Research Center имеются данные о динамике симпатий в отношении России. К таким странам относятся Испания, Франция, Чили, Бразилия, Италия, Австралия и Танзания.

Сокращение разрыва между США и Россией наиболее поразительно в Мексике, где преимущество в 42 пункта, существовавшее еще в 2015 году, практически исчезло. Теперь мексиканцы воспринимают США и Россию приблизительно одинаково.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x