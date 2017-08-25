Америка увеличивает давление, чтобы нарушить главенство России на европейском энергорынке

Америка намерена экспортировать природный газ в Европу, чтобы усилить давление на ведущего игрока рынка. В Вашингтоне пообещали нарушить российское господство на энергетическом рынке.

Подпись к изображению: Прибытие первого танкера в луизианский терминал Sabine Pass компании Cheniere Energy Inc. ознаменовало предстоящее начало экспорта, связанного с американской сланцевой революцией



В понедельник Литва первой из бывших советских республик приняла сжиженный природный газ (СПГ) из США. Сделка организована с целью снизить зависимость Европы от российского газа.

«Мы рады, что импорт газа из США стал выгодным не только в политическом, но и в экономическом отношении», – об этом в понедельник заявил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

В сентябре Литва ожидает ещё одну поставку американского СПГ, и вскоре примеру этой страны могут последовать другие европейские государства. Ожидается, что из-за более активной конкуренции в газовой идустрии стоимость ресурса для европейских потребителей снизится.

Вероятно, Россия «дестимулирует» вторую волну американского СПГ

В июле Польша стала первой восточноевропейской страной, получившей американский СПГ. Выступая в Варшаве, Дональд Трамп рассказал, что надеется на более тесное сотрудничество между двумя странами по вопросам энергии.

После встречи с президентом США польский президент Анджей Дуда сообщил, что он планирует заключить долгосрочный договор о поставках СПГ и добавил, что с каждым подобным соглашением Варшава станет менее уязвима для российского «шантажа».

«Некоторые страны Центральной и Восточной Европы, в особенности – Польша и Литва, могут импортировать СПГ из Америки по более высокой цене с целью снизить свою зависимость от российского газа. Подобную зависимость страны считают проблемой безопасности и в избавлении от неё видят одну из главных политических задач», – сообщила журналистам CNBC аналитик из Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава в электронном письме.

Яфимава объяснила, что при нынешнем уровне стоимости российского газа для европейских покупателей он способен конкурировать с американским СПГ, но в ближайшие десять лет Москва, скорее всего, попытается «дестимулировать» вторую волну поставок СПГ с противоположной стороны Атлантического океана.

Америка смогла увеличить объёмы экспорта газа благодаря сланцевой революции. И теперь крупнейшая экономическая и военная держава стремится отобрать хлеб у российских газовых компаний, среди которых и подконтрольный государству «Газпром».

Поставку СПГ из Америки во всём мире используют как предлог

По данным американского агентства Energy Information Administration, на европейский рынок приходится около 75 процентов российского газового экспорта. Это ключевая для России сфера, так как доход от продажи нефти и газа составляет более 40 процентов федерального бюджета.

Аналитик S&P Global Platts Ира Джозеф утверждает, что хотя диверсификация поставок в некоторой степени повышает энергобезопасность европейских стран, для большинства покупателей СПГ определяющим фактором при покупке становится цена.

«Поставку СПГ из Америки во всём мире используют как предлог для пересмотра цен в переговорах с другими поставщиками, не привыкшими к конкуренции», – сообщила аналитик Джозеф в электронном письме.

Она добавила: «Тем не менее, если американский СПГ, который поставляется в Европу, всегда будет дороже российского, такая торговля продлится недолго».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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