У Китая на рынке нефти появился новый лучший друг

В последнее время аналитики, отслеживающие динамику на китайском рынке нефти, пишут, что «во дворе появился новый ребенок»: Америка стремительно отвоевывает для себя нишу на этом рынке, компенсируя сокращение предложения из стран ОПЕК.

Еще в прошлом году объем американского экспорта нефти в Китай был весьма незначительным. В среднем на протяжении 2016 года американские компании отправляли в Китай всего 10 тысяч баррелей в день – это меньше, чем два супертанкера за весь год.

Согласно статистике китайских таможенных органов, в 2016 году Соединенные Штаты заняли 32 место в списке источников китайского импорта. Иными словами, Америке досталось место в рейтинге ниже Монголии и Судана, и лишь чуть выше раздираемого войной Йемена.

Однако, в нынешнем году ситуация стремительно переменилась, когда Америка опередила по объему продаж нефти на китайском рынке такие страны ОПЕК как Ливия, а также соседей Китая – Вьетнам, Казахстан и Австралию.

Восходящий тренд продолжался на протяжении всех первых семи месяцев текущего года. В среднем за этот период продажи составляли 131 тысячу баррелей в день, но за последние четыре месяца среднесуточный показатель превысил 200 тысяч баррелей. Этого оказалось достаточно, чтобы США переместились сразу на 11 место в рейтинге поставщиков сырой нефти в Китай, сразу вслед за тяжеловесами ОПЕК Венесуэлой, Кувейтом и ОАЭ.

Стремление ОПЕК добиться повышения цен путем ограничения объемов добычи, в сочетании с явно неутолимой нефтяной жаждой Китая, безусловно, помогло открыть этот рынок для американских поставщиков. Немаловажную роль сыграли также низкие транспортные издержки и расширяющийся ценовой разрыв между техасской нефтью WTI и эталонным сортом Brent из Северного моря, который используется для установления индикаторной цены для западноафриканских сортов нефти, а также сортом Dubai Crude, используемым для расчетов по ближневосточному экспорту в Азию.

Ожидается, что Соединенные Штаты будут наращивать свою долю на рынке нефти, поскольку американские добывающие компании ищут рынки сбыта для своих растущих объемов производства, несмотря на то, что США остаются чистым импортером сырой нефти. По мнению аналитиков, это, вероятно, звучит как самая сладкая музыка для ушей президента Дональда Трампа, поскольку рост продаж нефти помогает сократить отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем.

Однако, такое положение вряд ли устраивает страны ОПЕК, которые на протяжении многих лет рассматривают Китай и другие развивающиеся азиатские страны как свои основные рынке. Кроме того, американский экспорт не позволит ликвидировать излишки мировых запасов нефти. В то время как объем американских запасов сокращается, Китай, напротив, продолжает заполнять свои хранилища. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в Китае выросли на 16,5 млн. баррелей, или на 5 процентов, с начала нынешнего года. Стратегические запасы, о которых ничего не сообщается, также, по мнению аналитиков, почти наверняка увеличились. Так или иначе, это вовсе не то положение на рынке, к которому стремился картель ОПЕК, договариваясь о сокращении добычи.

На фоне продолжающейся стагнации спроса на нефть в развитых странах, производители ОПЕК переориентировались на Азию, сочетая борьбу за долю рынка с инвестициями в нефтеперерабатывающие и складские мощности в регионе. Не случайно первые сокращения производства в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК в Персидском заливе еще в нынешнем январе были нацелены на покупателей из Европы и Северной Америки, в то время как поставки азиатским потребителям практически не изменились.

Саудовская Аравия уже уступила России свою прежнюю позицию крупнейшего поставщика нефти в Китай, а в нынешнем году на второе место устремилась Ангола, еще один член ОПЕК. Эр-Рияду весьма непросто будет вернуть себе утраченное первенство: Россия, похоже, намерена укрепить свои позиции в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, как только в январе 2018 года вступит в строй вторая нитка трубопровода, соединяющего нефтяные месторождения Восточной Сибири с китайскими нефтеперерабатывающими заводами. Этот нефтепровод позволит российским производителям доставлять в Китай дополнительно 300 тысяч баррелей сибирской нефти в день.

Потоки нефти из Соединенных Штатов в Китай остаются уязвимыми для любого увеличения стоимости фрахта или сокращения ценовой разницы по сравнению с другими глобальными эталонными сортами нефти. Однако, до тех пор, пока ОПЕК продолжает ограничивать предложение на рынке, ни один из перечисленных рисков не выглядит слишком большим.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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