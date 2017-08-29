Американские фармацевтические компании подкупают докторов, чтобы те больше выписывали опиоидов

Америка пытается преодолеть кризис опиоидной зависимости, из-за которой в 2015 году в стране умерло более 30 тысяч человек. Разгораются споры о том, как решить эту проблему, но в одном мнения людей сходятся: доктора слишком часто выписывают пациентам опасные опиоидные лекарства, вызывающие зависимость. Когда срок действия рецепта подходит к концу, пациенты выходят на поиски наркотиков, чтобы в очередной раз словить кайф.

Почему же так много докторов выписывают столь опасные лекарства? Ответ прост: дело в деньгах. Специалисты по исследованию лекарств, вызывающих зависимость, из медицинского центра Boston Medical Center выяснили, что каждый двенадцатый американский врач получил как минимум одну выплату от фармацевтической компании, производящей опиоидные лекарства. Опубликованное в журнале American Journal of Public Health исследование стало первым американским анализом выплат, связанных с производством опиоидных препаратов.

Выводы были сделаны на основе изучения данных о программе Open Payments, которые предоставило отделение Министерства здравоохранения и социальных служб США. В Америке по закону фармацевтические компании обязаны информировать государство о каждой своей выплате докторам. Исследователи анализировали данные о выплатах, которые были сделаны в период с августа 2013 года по декабрь 2015 года. Специалисты изучили не только прямые выплаты докторам, но и вознаграждение за публичные выступления, а также их обеды и отдых за счёт фармацевтических компаний.

Выяснилось, что за изученный период 68 177 врачей получили от компаний, производящих опиоидные препараты, более 375 тысяч не связанных с научной работой выплат на общую сумму в 46 158 388 долларов. Средняя сумма выплаты составила всего 15 долларов, но самые «высокооплачиваемые» доктора (681 человек) вместе получили 38 миллионов долларов. Самая популярная форма вознаграждения – это еда и напитки за счёт компании (94 процента), а самая затратная – оплата публичных выступлений.

Денежное вознаграждение вне зависимости от размера влияет на выдачу рецептов

Прошлые исследования показали, что даже небольшие выплаты врачам от фармацевтических компаний увеличивают выдачу рецептов. В прошлом году выяснилось, что доктора, поужинав за счёт фармацевтической компании лишь однажды, значительно чаще выписывали пациентам лекарства оплатившей ужин фирмы.

Исследователи, которые провели недавний анализ, уверены, что выдача неподходящих рецептов оказывает огромное влияние на смертность, связанную с опиоидными лекарствами. Специалисты призывают правительство запретить выплаты докторам со стороны производителей опиоидных препаратов. Они также уверены в необходимости противостоять влиянию, которое компании «Большой фармы» оказывают на образование врачей.

Бывший начальник наркополиции США Майкл Боттичелли (сейчас он возглавляет центр по исследованию вызывающих зависимость лекарств) считает, что главная причина кризиса кроется в частом назначении избыточного количества обезболивающих.

Боттичелли пишет: «Фармацевтические компании должны взять ответственность за то, как подобные выплаты соотносятся с разрастающимся кризисом. Врачам также следует отнестись к выдаче рецептов с благоразумием, фармацевтическим компаниям нельзя влиять на их образование в области опиоидных лекарств».

Даже специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что доктора усугубляют ситуацию, выписывая опиоидные препараты слишком многим людям на чересчур большие сроки и в необоснованно завышенных дозах. Кроме того, фармацевтические компании много времени и усилий затрачивают на продажу опиоидов и меньшее внимание уделяют препаратам, вызывающим не столь тяжёлую зависимость.

Опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine исследование показало, что в 2015 году очень многие американцы (38 процентов) получали рецепты на опиоидные обезболивающие. Даже сами исследователи удивились масштабу проблемы. Злоупотребляют опиоидными лекарствами 5 процентов американцев, а это 11,5 миллионов человек. Статистика ужасает, и необходимо бороться с постыдным поведением «Большой фармы» и докторов, которые безответственно выписывают подобные препараты, ведущие к зависимости и разрушающие жизни.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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