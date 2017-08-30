Россия может ограничить влияние Ирана на Среднем Востоке

Аналитики утверждают, что Россия намерена воспользоваться «замешательством» западных государств с целью усилить своё влияние на Среднем Востоке.

У России в отношении Среднего Востока краткосрочная стратегия, считают специалисты исследовательского центра Rand в Вашингтоне, опубликовавшие отчёт, согласно которому страна позиционирует себя как альтернативу Западу.

Другие политические аналитики утверждают, что Россия не отвечает на политику Запада, а защищает свои интересы.

Профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх рассказал изданию Gulf News: «Из-за внутренних факторов в Америке процесс принятия решений крайне запутан. В любой кризисной ситуации в мире мы не знаем наверняка, за кого или против кого выступает Америка. Европейцы действуют ещё неувереннее, чем США, из-за Брексита и других внутренних проблем».

Сотрудник Российско-евразийской программы Королевского института международных отношений Chatham House профессор Николай Кожанов отмечает: «Уход Америки определённо помог России стать одним из ведущих игроков на Среднем Востоке. Америка оставила после себя вакуум, и Россия этот вакуум заполняет. Россия и США обладают разной экономической и политической мощью. Поэтому Москва лишь пытается защитить свои национальные интересы».

Тем не менее, увеличившееся российское влияние на Среднем Востоке может быть выгодно Западу, если Россия сможет противостоять влиянию иранского режима.

Америка ещё только готовится объявить о своей политике в отношении Ирана, а европейские страны неохотно противостоят иранскому режиму, поэтому за дело может взяться Россия.

Иранский режим желает обрести контроль над Средним Востоком и действует чужими руками – с помощью Хезболлы в Ливане или Хуситов в Палестине дестабилизирует ситуацию.

Иранский режим подобным образом действовал в Сирии, поддерживая диктатора Башара Асада с целью захватить власть после того, как закончится война. Тем не менее, на этот раз чужие руки ему не понадобятся. В стране будут образованы официальные военные базы, что для Среднего Востока ещё опаснее.

Исследователи центра Rand пишут: «Даже если Москва (как многие в России утверждают) не будет настаивать на том, чтобы Асад остался у власти, она выступает за сирийское правительство в его нынешнем виде или за преемственный режим».

Это может значить, что Россия не позволит Ирану постепенно обрести контроль.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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