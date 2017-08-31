Новый импульс в двусторонних отношениях России и Венгрии

В последние годы президент России Владимир Путин мало путешествует, но есть две вещи, на которые у него всегда находится время: дзюдо и Венгрия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сопровождал Путина в Будапеште на церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо 2017 года, которая прошла 28 августа. Это была уже вторая поездка Путина в Венгрию в нынешнем году.

Два лидера провели встречу, однако не устроили после нее традиционную пресс-конференцию. По мнению экспертов, это указывает их желание избежать сложных вопросов. Вместо этого, итоги их переговоров были обобщены для журналистов венгерским министром иностранных дел, который заявил, что темой дискуссии между Путиным и Орбаном было сотрудничество по энергетическим проектам. Хотя Путин известен своей любовью к дзюдо, совершенно очевидно, что он приехал в Будапешт, чтобы строить с Венгрией такие двусторонние отношения, которые будут служить продвижению российских интересов в различных сферах, а не только в энергетике.

Тем не менее, следует признать, что энергетическая инфраструктура на самом деле является для России мощным политическим инструментом. В то время как атомная энергетика в других частях мира сталкивается с трудностями, Россия активно работает для расширения экспорта своих атомных реакторов и технологий. Венгерский министр иностранных дел рассказал репортерам, что в январе 2018 года начнется реализация проекта, в рамках которого АЭС «Пакш» получит два новых атомных реактора. Этот проект в нынешнем марте получил одобрение Европейской комиссии.

Генеральным подрядчиком проекта станет российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», а это означает, что проект будет финансироваться главным образом российским государством. Путин также заявил, что Россия сотрудничает с Болгарией, Венгрией, Сербией и Турцией по вопросу о прокладке газопровода. В Венгрии Россия реализует многократно проверенную стратегию: покупка инфраструктуры в соседних странах, а затем передача ее в собственность и управление государственной компании, позволяют Москве закрепить свое присутствие в этих странах на долгие годы.

Венгрия – одна из стран, которые традиционно использует Россия, когда пытается извлечь выгоду из разногласий между западными державами, и наоборот. В отличие от других восточноевропейских стран, таких как страны Балтии или Польша, Венгрия поддерживает отличные отношения с Россией. В то время как Польша, еще одна страна Евросоюза, которая в настоящее время подвергается изоляции от этого блока, по-прежнему остается враждебной в отношении России и не желает идти на сближение, Москва может предложить Будапешту альтернативное партнерство. Будапешт в настоящее время сталкивается с растущим отчуждением и рискует потерять финансирование со стороны европейских собратьев из-за своего отказа от участия в схеме перераспределения лиц, ищущих убежища, по континенту. В стране в последнее время процветают ультраправый национализм и евроскептицизм.

Привлекая Будапешт обещаниями выгодных инвестиционных сделок, Москва ранее сумела заставить Венгрию возражать против антироссийских экономических санкций Евросоюза. Благодаря инвестициям в энергетическую инфраструктуру страны, Россия надеется приобрести друга и союзника, который сможет в дальнейшем выступать в ее пользу и усугублять разногласия в рамках Европейского Союза.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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