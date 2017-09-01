Почему российские пилоты бегут в Азию

Согласно сообщению отраслевого ресурса AeroTime, российские авиакомпании встревожены в связи с отъездом квалифицированных пилотов на работу в Китай и Южную Корею. Среди компаний, которых в наибольшей степени коснулась эта проблема — «S7», «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».

По данным отраслевых источников, за последние два с половиной года более 300 «лучших пилотов с отличным знанием английского языка», в основном командиров экипажей и инструкторов, отправились «на зеленые пастбища» Азии. В то же время, около 400 пилотов столь же высокого класса в настоящее время заняты оформлением необходимых документов. Один из источников не исключает, что недавние проблемы с расписанием рейсов компании VIM-Avia могли произойти из-за одновременного отъезда 12 командиров кораблей. Приток российских пилотов в Китай совпал с сокращением пассажиропотока и процедурами банкротства в компании «Трансаэро», сообщил источник в иностранном агентстве по найму, вербующем пилотов для авиакомпаний КНР.

Китайский рынок труда для пилотов действительно обладает рядом преимуществ по сравнению с российским. Средняя зарплата летчика примерно в четыре раза выше, чем в России – 17-25 тысяч долларов в месяц. Продолжительность работы составляет 80 летных часов в месяц по сравнению с 90 в России, а отпуск длится не менее 90 дней (в России — 70). Кроме того, миграции трудовых ресурсов способствует тот факт, что с 2016 года Китай упростил выдачу разрешения на работу для пилотов, и это стало стимулом прибытия летного персонала из-за границы.

По данным российских СМИ, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) недавно получила обращение от российских специалистов в области авиации, которые жалуются на «произвол в отношении профессиональных специалистов и учебных объектов» со стороны федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация». Авторы ходатайства утверждают, что действия Росавиации могут привести к тому, что четверть российских пилотов лишатся своих лицензий.

На сегодняшний день десять китайских авиаперевозчиков готовы нанимать российских пилотов. В основном, они заинтересованы в командирах кораблей, которые имеют не менее 2500 часов налета, сообщил источник «Ъ». Около 100 командиров экипажей и инструкторов в настоящее время уже летают в Китае, в то время как многие их коллеги готовятся отправиться туда на работу.

Авиакомпания VIM-Avia подтвердила увольнение некоторых пилотов, которые сейчас работают в Китае, Индии и Вьетнаме. По мнению представителя компании, это связано с тем, что в указанных странах правительства создали условия для привлечения иностранных пилотов. Кроме того, они не ограничены квотами, а местные агентства по найму рекрутируют пилотов в России и других странах.

На Петербургском международном экономическом форуме 2017 года генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что в компании не хватает российских командиров кораблей и что «летчики бегут в Азию, и особенно в Китай, где зарплата в полтора-два раза выше». По его словам, сам «Аэрофлот» больше не в состоянии повышать уровень зарплат. В настоящее время в компании работает 21 иностранный пилот, а квота составляет 80 человек. Недавно «Аэрофлот» запросил новую квоту для 40 иностранных пилотов.

Российское Министерство транспорта также подтвердило тенденцию «утечки мозгов», но отметило, что масштаб проблемы не так уж велик, связав отток «прежде всего, с курсовой разницей». Предлагаемые меры по предотвращению отъезда пилотов обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) и вскоре будут «представлены для публичного обсуждения».

Один из источников заявил, что на данный момент российские авиационные власти затрудняют переход российских пилотов на работу в зарубежные авиакомпании только с помощью формальностей, например, отказываясь подтвердить иностранным компаниям лицензии пилотов или предоставить другие документы, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x