Россия укрепляет свои позиции мирового экспортера пшеницы

Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, намерена увеличить число своих клиентов за счет некоторых быстрорастущих экономик Азии. До сих пор этот регион традиционно получал большую часть импортируемого зерна от других поставщиков, однако в нынешнем сезоне ситуация изменилась.

Сельскохозяйственная индустрия России, унаследованная от Советского Союза, в последнее время демонстрирует стремительный рост, и готова в нынешнем году увеличить свой удельный вес на рынках таких стран как Китай, Индонезия и Япония. Это объясняется тем, что засухи нанесли существенный ущерб производству зерновых культур в Австралии, Соединенных Штатах и Канаде. Эти страны являются главными поставщиками пшеницы в Азию, на которую приходится около трети мирового импорта этой культуры.

Хотя, согласно прогнозам, поставки пшеницы из России в этом году должны снова быть самыми большими в мире, до сих пор лишь незначительная их часть направлялась в Азию, где за последние десять лет импорт зерна почти удвоился, поскольку рост доходов привел к увеличению спроса на лапшу, кондитерские изделия и хлеб. Однако, в этом сезоне австралийское производство будет самым низким за десятилетие, американские фермеры получат наименьший урожай с 2002 года, а урожай в Канаде сократится в третий раз за последние четыре года.

Россия может увеличить свой удельный вес в мировом экспорте пшеницы в сезоне 2017-2018, поскольку возможности остальных крупнейших экспортеров сократятся из-за низких урожаев (процентное изменение экспорта мировых производителей пшеницы за последний год)



«Россия станет главным победителем, – сказал директор британского консалтингового агентства CRM Agri-Commodities в Ньюмаркете Бенджамин Бодарт. – Ожидается, что урожай в этом году в России будет рекордным. Им потребуется найти новые рынки сбыта для этой пшеницы».

Второй сезон подряд российские производители во всей России, от Черного моря до южной Сибири, собирают рекордный в истории страны урожай. По оценкам министерства сельского хозяйства США, объем производства вырастет до 77,5 миллионов метрических тонн, превысив внутреннее потребление на рекордно большую величину.

На протяжении нескольких десятилетий крупнейшим мировым экспортером были Соединенные Штаты Америки, но в 2015-2016 гг. их потеснила Россия. В прошлом сезоне Америке удалось вернуть утраченный титул. Однако, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в нынешнем 12-месячном рыночном сезоне, который начался 1 июля, Россия снова вернется на первое место, поскольку ее экспорт подскочит на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом и составит 31,5 миллиона тонн, что почти в три раза больше, чем в 2012-2013 годах.

Российская пшеница ранее не оказывала большого влияния на азиатский рынок, что отчасти объясняется протяженностью маршрута поставки. Экспортный груз должен преодолеть путь из Черного моря в Средиземное, затем через Суэцкий канал и вокруг Индии, чтобы попасть в такие страны как Индонезия, которая за последнее десятилетие почти удвоила импорт пшеницы и стала вторым крупнейшим импортером в мире после Египта. По данным Министерства сельского хозяйства США, стремительный рост спроса наблюдается в Юго-восточной Азии, которая соперничает с Ближним Востоком и Северной Африкой за первую строчку в рейтинге регионов-импортеров.

Согласно данным компании «УкрАгроКонсалт», российские поставки в Южную, Восточную и Юго-Восточную Азию подскочили в 2016-2017 гг. на 60 процентов и составили 3 миллиона тонн. Однако, это увеличило удельный вес России на азиатском рынке всего лишь до 5 процентов. Для сравнения, США, Австралия и Канада в последние годы обеспечивали почти весь объем импорта Японии, а также около трех четвертей из десяти миллионов тонн, импортированных Индонезией в прошлом сезоне. Следует также отметить, что Китай получает около трети своего импорта пшеницы из Соединенных Штатов.

Поскольку в нынешнем году в России ожидается гораздо больший профицит пшеницы, а возможности традиционных поставщиков в Азию снизятся в силу упомянутых выше факторов, Институт конъюнктуры аграрного рынка, известный как ИКАР, заявил, что Россия в начавшемся сезоне может увеличить свой экспорт в Индонезию, Вьетнам и Филиппины. Генеральный директор компании «УкрАгроКонсалт» в Киеве Сергей Феофилов говорит, что, возможно, также увеличится спрос на российскую пшеницу со стороны Японии, Малайзии и Китая.

В то же время общий экспорт США в этом сезоне сократится на 7,6 процента, в то время как Канада демонстрирует еще более значительную негативную динамику по сравнению с северным соседом. Согласно данным правительства, низкий урожай яровой пшеницы с высоким содержанием белка вызвал рост спроса на импорт.

«Ограниченные возможности поставок пшеницы из Канады и Америки, как ожидается, окажут серьезное влияние на мировой рынок», – говорится в докладе Министерства сельского хозяйства США, опубликованном в августе.

Сложившуюся обстановку дополнительно усугубляет Австралия, которая на протяжении многих лет является ведущим поставщиком пшеницы в Азию. По данным Министерства сельского хозяйства США, экспорт крупнейшего производителя пшеницы в южном полушарии сократится приблизительно на 20 процентов. Британский Rabobank International предупредил, что если сохранится сухая и теплая погода, австралийскому урожаю сезона 2017-2018 может быть нанесен еще более существенный урон.

Россия уже приступила к наращиванию объемов поставки. Экспорт в Индонезию превысил в первом квартале 330 тысяч тонн, по сравнению с 961 тонной за весь 2016 год. Это произошло благодаря урегулированию проблемы с Агентством сельскохозяйственного карантина Министерства сельского хозяйства Индонезии, заявил председатель Индонезийской ассоциации мукомольных предприятий Франциск Велиранг.

Тем не менее, качество российской пшеницы может оказаться недостаточно высоким, чтобы соблазнить некоторых азиатских покупателей отказаться от североамериканских поставок. В то время как обильные дожди привели к росту урожайности в России, они же, вероятно, сократили уровень содержания белка в некоторых культурах, сказал генеральный директор института «ИКАР» Дмитрий Рылько.

Американские поставки остаются конкурентоспособными на мировых рынках, что может препятствовать переориентации покупателей на других экспортеров, сказал Бенджамин Бодарт из британского CRM Agri-Commodities. На фоне роста обеспокоенности в связи с тем, что рост мировых запасов приведет к сохранению избытка предложения на рынке, фьючерсы на Чикагской срочной товарной бирже в среду упали на 23 процента по сравнению с началом июля и составили 4,2925 доллара США за бушель. Американская пшеница в это время года была дешевле только один раз на протяжении всего прошедшего десятилетия, и это было во время рекордного мирового урожая.

Если говорить о более долгосрочной перспективе, нет никаких признаков, указывающих на то, что спрос в Юго-Восточной Азии может уменьшиться. Ожидается, что объем потребления в этом регионе вырастет примерно на треть за пять лет, с 2016 по 2020-й. Это подтолкнет страны региона к увеличению экспорта зерновых из стран черноморского бассейна, особенно если говорить о кормовых сортах, гласит сообщение Rabobank International. Соседи России, Украина и Казахстан, также являются крупными экспортерами.

По словам генерального менеджера сиднейского консалтингового агентства Market Check Тома Баснетта, Россия может расширить свое присутствие на азиатских рынках, поскольку производителям муки удалось добиться повышения эффективности смешивания различных сортов для помола.

«Технология помола является, вероятно, основным тормозом», который сдерживает рост спроса на российское зерно, – сказал Баснетт. – Тем не менее, она постоянно совершенствуется, а следовательно, азиатские производители муки смогут повышать процентное содержание менее качественной, но существенно более дешевой российской пшеницы в своем технологическом процессе».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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