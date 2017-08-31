АЗС Газпром нефть — качество + экономия

Скорее всего вы уже заправляетесь на АЗС Газпром нефть, заливая в свой автомобиль чистейшее качество G-drive или любой другой бензин по умеренным ценам. И это значит, что вы являетесь участником программы лояльности и, возможно, уже пользовались выгодным списанием бонусов и экономили. Информация ниже позволит вам сохранить ещё больше своих денег. Но если вдруг даже вы всего вышеописанного сделать ещё не успели, не беда. Ознакомьтесь с тем, что будет сказано ниже и бегите скорее «кормить» свой авто на Газпромнефть.

Итак, что же такого «вкусного» предлагает нам данное предприятие с удобной и широкой сетью современных заправок? Автолюбители могут воспользоваться специальным совместным предложением от ООО Газпромнефть и АО Газпромбанк. Для этого нужно сделать всего три простых шага:

Первый шаг. Оформляете банковскую расчетную международную карту «Газпромбанк+Газпромнефть».

Второй шаг. Тратите по ней средства, как обычно, вне АЗС Газпром нефти тоже. Получаете за каждые 100 рублей, потраченные на любые товары и услуги, один дополнительный бонус!

Третий шаг. Приезжаете на любую станцию Газпромнефти за качественным бензином G-drive, отзывы о котором можно найти в интернете, или любым другим топливом и экономите не только списывая бонусы с классической бонусной программы, но и дополняя их теми, что вы накопили, расплачиваясь по схеме выше.

А теперь о самом главном, как же получить эту чудо-карту?

Делается это так же в три простых шага:

Первый шаг. Определиться с видом карты: основная или дополнительная.

Второй шаг. Обратиться в любой удобный офис Газпромбанка. Там вы напишете заявление на оформление и потом придете получать свою карту.

Третий шаг. Активируете полученную карту на любой заправке сети при совершении первой же покупки, потому что без активации бонусы «капать» не начнут.

Как видите, всё просто. Нужно только найти нужный адрес отделения и начать экономить ещё больше вместе с программой лояльности от Газпромнефти. Какие ещё преимущества вас ждут? Повышенные бонусы по таким картам на заправках сети, специальное бонусное приложение с актуальным балансом и акциями, скидка на любые покупки на АЗС Газпрома может составить до 100%!

Есть ряд товаров, на которые скидку по бонусам вам предоставить не смогут. Но таких обычно минимальное количество, и скорее всего это значит, что они тоже участвют в какой-либо выгодной акции. Экономьте деньги и обязательно оставляйте отзывы о своем удачном опыте взаимодействия с АЗС Газпромнефти.

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