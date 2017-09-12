Доходы России от экспорта нефти подскочили на 35 процентов

Экономика и финансы Версия для печати

По данным российской таможенной статистики, на протяжении первых семи месяцев текущего года в условиях стабильных цен был отмечен 35-процентный рост нефтяных доходов России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

RUSSIA OIL

В июле объем поступлений превысил 53 миллиарда долларов. В то же время доходы от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья выросли до 50,23 миллиардов долларов, продемонстрировав 37-процентный рост.

В целом объем экспорта нефти составил 149,05 миллионов тонн, из которых 138 млн. тонн было отправлено в страны, не входящие в СНГ. Хотя количество нефти, которое Россия направила на экспорт, несколько сократилось, в денежном отношении страна выиграла, выручив от продажи нефти 34 миллиарда долларов, что на 40,6 процента больше, чем в прошлом году.

Цены на нефть в Соединенных Штатах в четверг несколько снизились из-за опасений, что ураган «Ирма» в Карибском бассейне может прервать поставки сырой нефти в Америке. Цена на техасскую эталонную нефть упала на 14 центов и достигла 49,02 долларов за баррель.

«Спрос, возможно, остается несколько деформированным, поскольку через Карибский бассейн проходят многочисленные ураганы», – сказал старший аналитик брокерской фирмы OANDA корреспонденту Reuters.

В то же время на европейском рынке нефть марки Brent торговалась на самой высокой отметке с мая, достигнув 54,45 долларов за баррель.

По состоянию на прошлую среду, около 20 процентов нефтедобывающих мощностей в США были закрыты после урагана «Харви». Кроме того, были остановлены мощности нефтепереработки в объеме около 3,8 миллионов баррелей в день, однако часть нефтеперерабатывающих заводов возвращаются к работе.

 


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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