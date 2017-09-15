Вполне реалистичный вариант завершения украинского конфликта

Министр обороны США Джеймс Мэттис желает снабдить Украину «оборонительным оружием» для борьбы с захватившими восточные территории Украины сепаратистами, которых поддерживает Россия.

Каким бы справедливым ни было недовольство действиями Москвы, ответные меры рискованы. Если США вооружит Украину, ответ Кремля может повредить интересам национальной безопасности Америки: возможно, сепаратисты получат оружие или пополнение, а американские интересы в других частях мира будут поставлены под угрозу.

Для завершения войны понадобится дипломатический талант, сторонам придётся пойти на неприятные компромиссы, но это выполнимо. Осуществимый вариант завершения конфликта может выглядеть так.

Прежде всего, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи. Присоединение Украины к Альянсу тревожит Кремль, а в 2014 году в речи о принятии Крыма в состав России Путин отметил, что заявления Киева о скором вступлении в НАТО создают не призрачную, а вполне реальную угрозу югу России.

Для стран НАТО отказать Украине во вступлении – не великая жертва. С учётом военной мощи России в Черноморском регионе у НАТО вряд ли получится эффективно защищать Украину, к тому же, многие члены Альянса против принятия страны в организацию, и отказавшись от вступления в НАТО, Киев не многое теряет, приобретая возможность требовать от Москвы привилегии в других областях.

В обмен на отказ Украины от НАТО Москве следует признать право страны на вступление в Евросоюз, к чему так стремится Киев. Для Москвы это будет непросто, так как она желает, чтобы Украина присоединилась к блоку свободной торговли во главе с Россией, который был создан для распространения российского влияния на бывшие республики СССР.

Тем не менее, Кремлю пора принять намерения Киева выйти из-под влияния России, и Вашингтон должен дать Москве понять, что у неё нет права удерживать Украину от движения на Запад.

Как только эти две геополитические проблемы будут решены, Вашингтону будет проще помочь России и Украине договориться по другим вопросам. В конечном итоге необходимо, чтобы Кремль прекратил военную поддержку сепаратистов в Восточной Украине и позволил Киеву вернуть контроль над границей с Россией. В обмен Киев должен отказаться от возврата территорий с помощью военной силы, а также предоставить автономию восточным областям.

Самая сложная проблема – положение Крыма. Москва считает Крым российским, а Киев настаивает, что полуостров относится к Украине. По этой причине мирные переговоры должны отсрочить обсуждение судьбы Крыма: возможно, с помощью организации совместного использования территории или выплат Киеву со стороны Москвы за переход полуострова в состав России. США могли бы поддержать Украину, не признавая Крым частью России до тех пор, пока не достигнуты приемлемые для Киева договорённости.

Организовать такую сделку будет нелегко. Москва может не согласиться ни на что другое, кроме возвращения Украины в сферу российского влияния, а Киев, возможно, не будет готов отказаться от вступления в НАТО и потерять Крым. Как бы то ни было, Америка могла бы разрядить ситуацию, предложив России ослабить санкции, а Украине – помочь в восстановлении разрушенного войной Донбасса.

На подобные компромиссы решиться непросто. Но это лучше, чем бесконечная война.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x