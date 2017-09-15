В докладе, опубликованном на днях Международной экспертной группой по расщепляющимся материалам (IPFM), независимой исследовательской группой при Принстонском университете, утверждается, что Россия обладает крупнейшими в мире запасами высокообогащенного урана, основного ингредиента ядерного оружия. По мнению экспертов, это создает «значительную ядерную угрозу» и препятствует международным усилиям по сокращению производства обогащенного урана.

Наиболее актуальной проблемой, по словам авторов, является то, что высокообогащенный уран (ВОУ), предназначенный для использования в гражданских целях, может попасть в чужие руки в результате кражи, что уже происходило десятки раз во всем мире за период после 1993 года.

«Если у вас имеется большое количество материала, и этот материал активно используется, всегда существует определенный уровень риска его потери, – написал в электронном письме ведущий автор исследования IPFM, ученый-ядерщик Павел Подвиг. – Учитывая, что высокообогащенный уран — это материал, который можно использовать для создания очень простого и даже импровизированного ядерного взрывного устройства (в отличие от плутония, который требует более сложной конструкции), этот риск нельзя игнорировать.

IPFM – это группа экспертов из 16 стран, которая в прошлом выступала за запрещение производства ВОУ для гражданского использования. Согласно данным из их нового доклада, в России сегодня имеются запасы высокообогащенного урана в объеме около 680 тонн, что составляет более половины общего количества этого материала во всем мире. Для сравнения, США принадлежит около 600 тонн ВОУ.

Хотя это противоречит международным попыткам ограничить количество обогащенного урана в обращении, ряд стран извлекают выгоду из наличия у России избытков урана. В том числе речь идет о Франции и Германии, которые используют его для своих атомных реакторов.

По словам Павла Подвига, оценки запасов ВОУ в России были сделаны путем анализа общедоступных документов, опубликованных российской государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», и касающихся деятельности в области использования атомной энергии в России.

На данный момент лишь 26 стран обладают запасами высокообогащенного урана, но Россия является единственной страной, производящей этот материал на экспорт. По данным Подвига, ВОУ производился на четырех «очень больших» обогатительных комбинатах, построенных Советским Союзом главным образом для обогащения урана в военных целях. В результате масштабного разоружения после окончания холодной войны, Россия стала обладательницей большого количества оружейного высокообогащенного урана, который ей не нужен, а также продолжает выпускать уран неоружейного качества для поставки в другие страны.

В природе урановая руда состоит из 99,3 процентов изотопа урана-238 и в среднем 7 процентов урана-235. Разница между этими двумя изотопами урана сводится всего лишь к трем нейтронам, но именно эти три частицы определяют различие между ядерной бомбой и куском скальной породы.

Только уран-235 может поддерживать реакцию деления ядра, которая лежит в основе ядерного оружия, но недостаточное его количество, содержащееся в природе, не позволяют использовать природное сырье для военных целей.

Материал, содержащий около 20 процентов урана-235, считается высокообогащенным и может применяться для создания оружия. Чтобы превратить уран в оружие для бомбы, его необходимо обогатить примерно до 90 процентов изотопа-235, хотя гораздо менее концентрированный уран может быть использован для создания относительно простого «ядерного оружия пушечного типа». Обогащенная урановая руда, используемая для питания ядерных реакторов на атомных электростанциях, может отвечать совершенно разным требованиям: от чуть более 20 процентов до почти 90 процентов.

Как отмечается в докладе, Россия не сделала сокращение запасов высокообогащенного урана своим приоритетом. На самом деле, она, судя по всему, открыто игнорирует международные усилия по сокращению объемов ВОУ в обращении, активно осуществляя ряд новых гражданских проектов, связанных с его использованием, а кроме того в 2012 году она возобновила производство ВОУ для экспорта.

По словам Павла Подвига, речь идет о 90-процентном обогащенном уране для реактора FRM-II в Германии, а также о топливе для экспериментального китайского реактора на быстрых нейтронах, которое представляет собой обогащенный до 64,4 процентов уран.

Как указано в новом докладе, Россия также использует свои запасы ВОУ внутри страны. Высокообогащенный уран применяется для гражданских целей, в частности для получения нейтронов в исследовательских реакторах или изотопов для медицинских исследований. В настоящее время на территории России действуют 58 объектов, в которых используется ВОУ, что составляет чуть более половины из 115 объектов по всему миру, где применяется этот материал. Кроме того, российский флот располагает 58 единицами атомного транспорта, которые также используют ВОУ.

«Насколько я понимаю, материал, используемый для военно-морских реакторов или бридерных реакторов-размножителей, обогащенный менее чем до 90 процентов, производится в настоящее время, а 90-процентный ВОУ для отечественных ядерных реакторов извлекают из старых запасов», – сказал Подвиг.

Ученый также подчеркнул, что не существует никакого обязывающего соглашения, которое требовало бы, чтобы Россия или какая-либо иная страна сокращала запасы урана. Хотя 21 государство обязалось сократить свои запасы ВОУ на саммите по ядерной безопасности в прошлом году, Россия не вошла в число сторон, подписавших этот документ. Так же поступили Франция и Германия, которые постоянно используют российский ВОУ для своих атомных реакторов.

«В настоящий момент техническое сообщество в России, похоже, не уверено в целесообразности минимизации ВОУ, – сказал Подвиг. – В некотором смысле они правы, если вы сосредоточены лишь на гражданских исследовательских реакторах или производстве медицинских изотопов, как это делают США, вы не имеете дела с другими более важными аспектами проблемы, такими как использование ВОУ, например, для военно-морских реакторов».

Несмотря на то, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство по сокращению использования ВОУ в гражданских целях в ходе недавнего Саммита по ядерной безопасности, это не относится к использованию урана на судах, на долю которого приходится более половины общего объема применения ВОУ во всем мире. Согласно докладу в New York Times, опубликованному в 2014 году, военно-морские реакторы ежегодно используют в четыре раза больше ВОУ, чем исследовательские реакторы, а на американские корабли приходится почти три четверти применения ВОУ в морских реакторах во всем мире.

Другими словами, если бы США были на самом деле привержены обязательству сократить неоружейное использование ВОУ, им следовало бы стремиться к сокращению количества своих военно-морских реакторов. До тех пор, считает Подвиг, подписание официального договора о сокращении ВОУ, вероятно, не может считаться эффективным способом решения этой проблемы.

«Если бы Соединенные Штаты и другие страны обосновали необходимость сокращения использования ВОУ, Россия могла бы присоединиться, – считает Подвиг. – Научно-технические сообщества в США и России всегда были в состоянии эффективно сотрудничать. Было бы полезно поощрять контакты между учеными, потому что в целом привлечение технического сообщества к решению проблемы, могло бы стать самым продуктивным путем».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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