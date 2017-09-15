США и Британия хотя уступить Европе лидерство в борьбе с Россией, сохранив за собой ключевые роли в НАТО

Теперь американский президент Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй, похоже, будут играть не столь значимую роль как лидеры западного мира в его взаимоотношениях с Россией. Возможно, Соединенным Штатам и Объединенному Королевству было бы лучше в какой-то мере уступить лидерство странам континентальной Европы, разумеется, сохранив за собой ключевую роль в НАТО по военным вопросам и вопросам безопасности.

Из-за расследований специального прокурора Роберта Мюллера и двух комиссий американского Конгресса, связанных с деятельностью России, а также других проблем, начиная от налоговой реформы и заканчивая кризисом вокруг Северной Кореи, Дональд Трамп в течение некоторого времени может оказаться не в состоянии постоянно уделять внимание вопросам европейской безопасности. Невнятные результаты переговоров Терезы Мэй по вопросу о «Брекзите» породили разногласия внутри британского общества и в Европейском Союзе, в результате чего ее способность заниматься вопросами европейской безопасности также существенно снизилась.

В то же время, перспективы для лидеров континентальной Европы улучшились. В конце этого месяца канцлер Германии Ангела Меркель, по всей вероятности, выиграет выборы и вступит в полномочия канцлера на четвертый срок, хотя нельзя исключить, что ее партия не получит большинства в парламенте. Меркель останется наиболее влиятельным лидером в Европе. Несмотря на заметное снижение результатов социологических опросов, президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, полон решимости усилить роль Евросоюза и Франции.

И они получат помощь. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг способен ее оказать. Он активно поддерживает оборонительное меры альянса на его восточных рубежах в тот момент, когда Россия начинает военные учения «Запад-2017» на границе с Польшей и странами Балтии. В марте прошлого года президент Европейского Совета Дональд Туск был переизбран подавляющим большинством голосов. Он проявил себя как осторожный и дальновидный руководитель, и оказал сдерживающее влияние на кризис, связанный с выходом Британии из Евросоюза.

На протяжении более трех лет российская «тлеющая» война на востоке Украины представляет собой главную угрозу европейской безопасности. Переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Россия и Украина), а также минские договоренности о перемирии не разрешили кризисную ситуацию, хотя и помогли сократить уровень насилия. Администрация Трампа и Конгресс намекают, что Америка может увеличить издержки России, оказав военную помощь Украине. В прошлом многие европейские лидеры выступали против подобных действий.

Решающее значение имеет единство с Европой. В противном случае поддержка Европейским союзом санкций, введенных в отношении России, может ослабнуть. Это было очевидно в ходе недавнего обострения разногласий в связи новыми санкциями США, утвержденными Конгрессом. Кое-кто в Европе утверждает, что они могут ослабить энергетическую безопасность континента, воспрепятствовав строительству газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Вашингтон весьма чувствителен к этим проблемам, поскольку хорошо знает, что руководство Германии играет решающую роль в поддержании общей позиции ЕС по санкциям.

Соединенные Штаты и Европа тесно сотрудничают по проблемам безопасности, несмотря на озабоченность США тем, что Европа выделяет недостаточное количество средств на оборону. НАТО осуществляет ротацию увеличенного воинского контингента на своих восточных и балтийских рубежах, где восприятие российской угрозы является наиболее острым. Вашингтон назначил переговорщика, бывшего посла в НАТО Курта Фолькера, специальным представителем по Украине, для возобновления дискуссий между США и Россией. Эти переговоры лишь усиливают и дополняют нормандский процесс, но отнюдь не заменяют его.

Европа долгое время находится на переднем крае в защите западных демократических ценностей и уважения прав человека. Теперь необходимо активизировать борьбу с вмешательством России в выборы. Несмотря на наличие консенсуса в США, Трамп весьма неохотно обвиняет Россию в том, что она вмешалась в президентские выборы в США в прошлом ноябре. Британские чиновники утверждают, что Москва не вмешивалась в выборы в Объединенном Королевстве в прошлом июне.

Однако, на континенте российские политические угрозы признаются более активно. В мае прошлого года политическая партия Макрона «Республика на марше» заявила, что она стала «жертвой масштабного скоординированного компьютерного взлома», за которым, по мнению американской разведки, вероятно, стояла Россия. Компьютерные воры из российской разведки похитили большое количество данных Бундестага в 2015 году, а недавно немецкие власти отразили многочисленные повторные российские кибератаки. Меркель во весь голос предупреждала об угрозе российского вмешательства в предстоящие выборы в Германии, даже несмотря на то, что ее министр иностранных дел стремится избежать «ледникового периода» в отношениях с Москвой.

В некоторых глобальных кризисах европейское руководство может лишь дополнить, но не заменить американское. Соединенные Штаты возглавляют объединенные усилия с Японией и Южной Кореей по оказанию давления на Северную Корею, а также стремятся привлечь к сотрудничеству по этой проблеме Россию и Китай. Сохранение американской поддержки ядерной сделки с Ираном имеет решающее значение для безопасности Запада равно как и военное лидерство в Афганистане. Если Америка начнет колебаться, например, выйдет из соглашения с Ираном, угроза для глобальной безопасности возрастет.

Взаимодействие с Россией требует более широких усилий Запада. Со времен Второй мировой войны Америка и Великобритания играют непропорционально большую роль, повышая уровень европейской безопасности. Теперь континентальной Европе придется взять на себя большую нагрузку, защищая западные ценности и интересы в отношениях с непредсказуемой и порой непокорной Россией.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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