Россия хочет стать для Латинской Америки новым «лучшим другом на вечные времена»

Когда Дональд Трамп обедал с латиноамериканскими президентами в понедельник в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, беседа между ними, вероятно, была довольно напряженной. Во-первых, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, который был взбешен разговорами Трампа о планах строительства стены вдоль границы между двумя странами, за которую к тому же должна будет заплатить Мексика, вообще отклонил приглашение американского президента. Хуан Мануэль Сантос из Колумбии все еще не пришел в себя после угрозы Вашингтона аннулировать статус страны как ответственного партнера в борьбе с наркотиками, а Педро Пабло Кучински из Перу настойчиво призывал строить «мосты», а не «стены».

Итак, хотя Трамп пытается наладить отношения со своими близкими соседями, он уже оказался вне дипломатической игры. И это связано не только с Китаем: за два десятилетия использования восходящей азиатской сверхдержавой ресурсов Нового Света и расширения ее присутствия на рынках континента, новый статус Китая уже стал неотъемлемой частью современной реальности. Речь идет о том, что сегодня еще один глобальный игрок, возрождающаяся Россия, хочет стать «лучшим другом» Латинской Америки.

Правда, объем российской торговли и инвестиций в регионе во много раз уступает показателям Китая. За исключением некоторых «пожелтевших от времени» воспоминаний о холодной войне экономическая «мягкая сила» Москвы не заслуживает серьезного внимания. Автократический режим Владимира Путина не пользуется особой популярностью в большинстве латиноамериканских стран, к тому же ближайший от Москвы порт региона находится на расстоянии в полмира.

Разумеется, Россия никогда не позволяла географии вставать на пути у судьбы. И поэтому в последние годы растущая группа стран Центральной и Южной Америки явно идут на сближение с Россией. Если раньше мировые потребители предпочитали российскую военную технику, а некоторые латиноамериканские страны по-прежнему приобретают ее, то в последнее время российская щедрость совершенно нового типа также привлекает клиентов, расположенных на карте ниже Флоридского пролива. Речь идет об инвестициях, проектировании и передовых энергетических технологиях.

Никарагуа, согласно некоторым слухам, уже строит спутниковую разведывательную станцию, основанную на российской технологии. Русские помогают Боливии создавать научный центр «мирных ядерных исследований». А кроме того, Москва стала «кредитором последней инстанции» для оказавшейся на грани банкротства Венесуэлы, как заявил научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Мозес Наим. Президент страны Николас Мадуро так страстно желал угодить российскому нефтяному гиганту корпорации «Роснефть», что заставил свой послушный Верховный суд отменить решение контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи, которая до недавних пор имела право вето в отношении государственного бюджета и контрактов. Венесуэла в настоящее время является крупнейшим поставщиком «Роснефти» за пределами России, и уже извлекла преимущества из внесенной Москвой предоплаты, которая помогла ей справиться с обслуживанием внешней задолженности.

И это не просто товарищи из левого «боливарианского альянса», которые всегда стремились угодить Москве. «Роснефть» ведет геологоразведочные работы в Бразилии и Мексике, которые управляются правоцентристскими правительствами. А президент Аргентины Маурисио Макри недавно приветствовал интерес «Газпрома» к крупнейшему рынку сланцевого газа в Латинской Америке.

Новые связи между Россией и Латинской Америкой, вероятно, являются не столько возрождением альянсов времен «холодной войны», сколько предвестником наступления нового сложного мирового порядка, в котором многие соперничающие державы будут бороться за влияние и международный авторитет. В то время как на западе российское присутствие в последнее время распространилось далеко за пределы традиционной сферы влияния Москвы, Латинская Америка также позволила российским амбициям вернуться на мировую арену.

Подвергнутая презрению и международной изоляции за аннексию Крыма, Россия разыграла карту развивающегося мира (она является одним из учредителей БРИКС), чтобы в конечном итоге получить поддержку. Характерно, что за весьма немногими заслуживающими внимания исключениями, большинство латиноамериканских правительств отказались присоединяться к антироссийским мерам, и поддались в 2014 году на энергичные попытки Владимира Путина добиться их расположения. Несколько стран Южной Америки активизировали двустороннюю торговлю с Россией, чтобы помочь ей ослабить негативное воздействие международных экономических санкций на свою экономику.

Такое поведение вызвало жесткую критику. «Это противоречит всем принципам международного права, которых всегда придерживалась Бразилия», – заявил старший научный сотрудник бразильского Центра международных отношений Пауло Веласко.

Отчасти эту неуверенность в себе можно объяснить сентиментальностью. «В обществе имеет место некоторое восхищение Россией, связанное с тем, что она на протяжении многих лет противостоит Соединенным Штатам, – сказал Оливер Стенкель, который преподает международные отношения в фонде Жетулиу Варгаса в Сан-Паулу. – Бразилия разыгрывает карту извечного антиамериканизма в регионе и уверяет Россию, что ее продвижение не столкнется с какими-либо идеологическими барьерами.

И что же получает Латинская Америка в ответ на свое дипломатическое прикрытие российской экономической экспансии? «Стратегическое партнерство, – считает Веласкес. – Это многополярный мир, и Бразилия, а также ее соседи, не хотят быть пленниками одного крупного партнера. Москва высоко ценит их любовь, а лидеры Латинской Америки в свою очередь знают, что Россия не станет поднимать шума по поводу соблюдения прав человека, теневой политики или любых других этических препятствий в их странах».

Это вовсе не значит, что вести бизнес с возрождающейся Россией – приятная прогулка по пляжу Ипанема. Например, в недавнем обзоре энергетической и сырьевой индустрии, опубликованном Bloomberg Intelligence, сообщается, что «Роснефть» имела самый высокий уровень смертности среди всех компаний, зарегистрированных в рейтинге Financial Times Stock Exchange (FTSE 100).

«Проблема заключается в том, что многие из этих механизмов сотрудничества крайне непрозрачны, а детали сделок с российскими компаниями часто скрываются от общественности», – заявил Наим. Достаточно обратить внимание на уловку Венесуэлы с целью помочь Сирии избежать международных санкций, когда сирийская нефть была отправлена через Россию в Карибский бассейн.

Подобные проблемы способны превратить взаимовыгодное партнерство в серьезные неприятности и международную изоляцию.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x