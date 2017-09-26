Россия – это не только нефть, газ и пшеница

Пока в мире инвестиций все оценивают чудеса, которые творит Федеральная Резервная Система США, или следят за ядерной игрой «кто кого» с участием Северной Кореи, некоторые страны добиваются успеха без лишнего пафоса.

Когда иностранцы говорят о России, складывается ощущение, что СССР не распался 25 лет назад, а до сих пор остаётся империей зла, которая ставит под угрозу политкорректный уклад жизни богатых и знаменитых в эпоху глобализации. Давно пора отказаться от устаревших взглядов. Когда в мировой финансовой прессе пишут о России, внимание «экспертов» чаще всего приковано к экспорту нефти, газа, военной техники или пшеницы, при этом мало кто оценивает внутреннее производство в стране. Логика подсказывает, что для объективного анализа ситуации в России следует обратиться и к другим сторонам жизни и бизнеса. Как сказал американский эссеист и философ Ральф Уолдо Эмерсон: «Здравый смысл – это гений в рабочей одежде». Эти слова соответствуют разумному подходу к жизни и бизнесу в сегодняшней России.

Кто-то удивится, но объёмы не связанного с нефтью и энергетикой российского экспорта в первые 6 месяцев 2017 года оцениваются в 57,2 миллиарда долларов в разных валютах. Это на 18,6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и рост продолжается. Повышение объёмов наблюдается в сфере продуктов питания (+19,4 процента), драгоценных металлов (+15 процентов), одежды, текстиля и обуви (+11,6 процента), а также стекла, керамики и камня (+10 процентов).

Интерес представляет рост экспорта российской одежды, текстиля и обуви. С распадом СССР эта отрасль лёгкой промышленности практически погибла под потоком дешёвого импорта, что связано с высоким курсом рубля до 2014 года. С этого момента рынок начал восстанавливаться, а спрос на российскую продукцию стал расти. На протяжении двадцати лет российские предприятия выступали в качестве подрядчиков для производства продукции, но ткань практически всегда завозилась из-за рубежа. Сегодня всё иначе, и текстильные фабрики по всей России начинают восстанавливаться. В 2016 году производство ткани выросло почти на 20 процентов, и было произведено более 5,3 миллиарда квадратных метров ткани. Уверенный рост наблюдался в смежных областях – в пошиве костюмов, курток, брюк, шорт, пальто, головных уборов, одежды из кожи и другого.

К примеру, компания Gloria Jeans до 2014 года стремилась перенести производство и штаб-квартиру в Азию, а сегодня инвестирует средства в создание предприятий в России. Компания объявила, что в этом году может инвестировать 8 миллиардов рублей в предприятия, расположенные в Ростовской области, и в будущем увеличит объём инвестиций до 20 миллиардов рублей.

Производство кожи и изделий из кожи в России в прошлом году выросло на 8 процентов, а в 2017 году прогнозируется 10-процентный рост. В стране производятся изделия из кожи для нужд авиационной, автомобильной и мебельной промышленности. Кожевенное производство стало конкурентоспособным, и на экспорт приходится 35 процентов продукции. Производство кожаной и текстильной обуви в 2016 году выросло на 6 процентов. Ожидается, что в будущем году рост достигнет 8 процентов.

Лёгкая промышленность смогла увеличить объёмы экспорта благодаря обменному курсу. Слабый рубль снизил стоимость производства внутри страны, ответный запрет на импорт расширил возможности отечественных производителей. В свою очередь, инвесторы начали активнее вкладывать средства в модернизацию или создание новейших предприятий, которые ищут выход на мировые рынки. Правительственные субсидии также внесли свою лепту. В 2016 году государство выделило 2,5 миллиарда рублей, и помощь получили более 100 предприятий отрасли. К этим субсидиям относились кредиты и кредитные гарантии. Ожидается, что в 2017 году объём помощи достигнет 3 миллиардов рублей.

Следует заметить, что с падением рубля в 2014 году стоимость производства текстиля в России оказалась ниже, чем в Китае, и использовать российские, а не импортные ткани стало выгоднее. То же самое справедливо для российской обуви и одежды, которые превосходят китайскую продукцию по качеству. Предприниматели из Китая всё чаще закупают ткани в России для дальнейшей перепродажи на глобальном рынке по своим каналам, так как цены позволяют им получить прибыль.

Сейчас производимые в России ткани обеспечивают лишь 18 процентов местного спроса. Ситуация очень быстро меняется, и об этом говорят данные последних трёх лет. Это значит, что отрасль может и будет расти, чтобы удовлетворить местный спрос (ещё 75-80 процентов), не говоря уже о мировых рынках. Сегодня биотехнологи России работают над тем, чтобы с помощью уникальных компонентов, обнаруженных в пшенице, льне и других сельскохозяйственных культурах, создать красивый, конкурентоспособный и экологичный материал для текстильной промышленности. Благодаря сложившимся обстоятельствам экономика не ограничивается экспортом сырья, а занимается обработкой и использованием урожая. Возможно, в этом разумном подходе воплощена гениальность, и со временем она проявится.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (3 голосов, среднее: 4,67 из 5)

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