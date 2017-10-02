России на руку отрицание проблемы изменения климата

Президент Дональд Трамп и другие мировые лидеры, отрицающие проблему изменения климата, вероятно, не считают себя сторонниками обеспечения процветания России. Но, судя по новому докладу Международного валютного фонда, возможно, они как раз и помогают этим России.

В своем последнем обзоре «Перспективы развития мировой экономики» МВФ даёт отрезвляющий анализ потенциальных последствий глобального потепления. Рассматривая исторические взаимоотношения между климатом и экономическим производством, эксперты МВФ считают, что бедные страны в жарких регионах, где проживает большинство населения мира, скорее всего, пострадают больше всего по мере роста средних температур.

На карте, приведённой ниже, показывается, как повышение температуры на один градус по Цельсию влияет на валовой внутренний продукт на душу населения, причем изображения стран масштабируются с учетом величины их населения.

Влияние повышения температуры на один градус по Цельсию на валовой внутренний продукт на душу населения по странам



Однако, глядя на карту, возникает вопрос: а кто будет в выигрыше? Те зеленые районы на севере, несомненно, говорят о том, что кто-то окажется в выгодном положении. На приведённой ниже диаграмме можно увидеть, какие страны получат повышение ВВП на душу населения. Монголия, Исландия, Финляндия и Россия возглавили список МВФ.

Страны,получающие наибольший прирост ВВП на душу населения в результате повышения средней температуры на 1 градус

Разумеется, это не означает, что эти страны станут тропическим раем. Во-первых, исследователи вывели свои оценки из анализа относительно небольших погодных колебаний прошлого — никто не может действительно знать, что произойдет, если температура будет выше значений, которые были раньше. Кроме того, не стоит забывать о больших стихийных бедствиях, вынужденных миграциях и других проблемах, которые, как ожидается, приведут к изменению климата.

Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере, изначально, могла быть непреднамеренным бенефициаром того, что составляет глобальную проблему эпических масштабов. Посмотрите еще раз на эту карту: бедные страны на юге несут на себе основную тяжесть катастрофы, созданной в основном богатыми странами в середине карты, в то время как страны на севере получают непредвиденный подарок. В это внес значительный вклад и Трамп, преуменьшая опасность глобального потепления и выйдя из Парижского климатического соглашения.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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