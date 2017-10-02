В 1945 году Великобритания тайно планировала напасть на Россию

Весной 1945 года Уинстон Черчилль приказал военачальникам разработать секретный план.

В этом не было ничего удивительного. Предприимчивый Черчилль всегда был полон идей – блестящих или сумасшедших. Однако на фоне нового плана меркли все остальные.

Уинстон Черчилль поручил военным разработать стратегию для вторжения Великобритании в Советский Союз.

В начале 1945 года Америка добивала Германию и готовилась одержать верх над Японией. Но Черчилль разглядел нависшую над Европой опасность: что случится, если Красная армия займёт самое сердце региона? Сталин уже успел проигнорировать прежние соглашения о том, что Польша (из-за которой Великобритания в 1939 году вступила в войну) получит свободу. Вместо этого в польском правительстве появились сторонники СССР, а борцы за освобождение страны оказались в тюрьмах НКВД. Румыния, Венгрия и Чехословакия были под контролем СССР, подобная участь грозила Греции и Турции. После неизбежной капитуляции Германии американские силы, находящиеся в Европе, должны были переместиться в Тихоокеанский регион.

Кто бы тогда остановил русских?

Поэтому британские стратеги разработали план операции «Немыслимое» – подходящее название для Третьей мировой войны. Вряд ли найдётся задача труднее, чем разработка плана, согласно которому обнищавшая и истощённая Великобритания смогла бы начать превентивную войну и сразить советского гиганта.

Великобритания к 1945 году подрастеряла своё «величие», но приказ есть приказ, и военачальники принялись создавать стратегию для действий в невероятных обстоятельствах. Они с энтузиазмом приступили к работе и к 1945 году представили результат. Атака должна была начаться 1 июля 1945 года, чтобы успеть завершить операцию до наступления зимы. Британские военные полагали, что советская разведка узнает о приготовлениях союзников, и внезапное нападение в духе операции «Барбаросса» осуществить не получится. Поэтому союзникам предстояло вступить в тяжёлый бой с самого начала.

В операции «Немыслимое» должны были участвовать англо-американские армии и польские борцы за свободу (о плане также знали канадцы). Этим силам предстояло обрушиться на советские укрепления в Германии. Ожидалось, что СССР сосредоточит бронетехнику вдоль новой границы между Германией и Польшей, которая проходила по рекам Одер и Нейсе. В окрестностях города Щецин могло пройти сражение, по масштабу сопоставимое с Курской битвой. В случае победы союзники продвинулись бы к 400-километровой линии между Данцигом и Вроцлавом и остановились, чтобы не подставить фланг под удар, который нанесли бы советские силы, расположенные в Чехословакии.

По иронии судьбы стратегия имела много общего с гитлеровской операцией «Барбаросса», в ходе которой так же планировалось разбить советские войска вблизи границы, чтобы не затягивать кампанию в глубине огромной страны. «Военные считали, что если до осени 1945 года им удастся оборонять линию, проходящую от Данцига к Вроцлаву, этого будет достаточно, чтобы сломить Сталина, – пишет Джонатан Уокер в книге «Третья мировая война Черчилля: британский план по нападению на советскую империю в 1945 году». – Но если союзники (вопреки огромному численному преимуществу СССР) пробьются к этой линии, а Сталин не откажется от своих планов по установлению контроля над Восточной Европой – что тогда? С имеющимися силами западные военачальники не смогли бы сохранить позиции зимой 1945-1946 годов, и они были бы вынуждены отступить или вторгнуться в восточную часть Польши и СССР. Продвижение вперёд привело бы к тотальной войне».

Воевать с Россией (до сброса первых атомных бомб на Японию оставалось несколько месяцев) никто не хотел. Когда Германия капитулировала, силы союзников в Европе насчитывали около 4 миллионов человек. Большую их часть составляли американцы, которые вскоре должны были отправиться в Тихоокеанский регион. Красная армия состояла приблизительно из 11 миллионов человек, около 20 тысяч танков и самоходных орудий. Союзники надеялись воспользоваться теми же преимуществами, которые помогли им в борьбе с фашистской Германией. У них было превосходство на море, и флот мог оказать поддержку десанту в Балтийском море. Советская авиация насчитывала в два раза больше самолётов, но пилоты союзников были лучше обучены, к тому же, СССР зависел от Америки по части высокооктанового авиационного топлива. Впрочем, главным козырем союзников в небе стали бы 2,5 тысячи тяжёлых бомбардировщиков, среди которых могли оказаться и американские B-29. Силам Люфтваффе не удалось их остановить, а у Красной армии не было опыта в борьбе с ними.

Тем не менее, военные стратеги попались в ловушку, которая погубила Наполеона и Гитлера. Сложно заставить Россию сдаться, если сдаваться она не собирается. Если разгрома Красной армии на немецкой земле оказалось бы недостаточно, единственный выход – продвижение союзников на восток в Польшу и в СССР. «Стратеги бледнели при мысли о том, насколько огромное расстояние пришлось бы преодолеть союзникам, чтобы закрепить победу», – отмечает Уокер.

По предположению союзников, война должна была принять большие масштабы, если СССР атаковал бы Норвегию, Грецию и Турцию (в Великобритании ожидали, что СССР и Япония выступят заодно). Что же касается атомных бомб, у США к лету 1945 года их было только две, и предназначались они для Японии. К 1946 году Америка располагала 9 бомбами. Их разрушительная сила могла нанести Советскому Союзу лишь часть огромного урона, который причинили фашисты, при этом страна продолжала сражаться.

Примечательно даже не высокомерие или дерзость Великобритании, помышляющей напасть на Россию (чего не происходило со времён Крымской войны). Поражают мотивы создания плана, связанного либо с глубокими заблуждениями, либо с полнейшим безумием.

Даже после освобождения пленных из лагерей смерти Великобритания не отказывалась от возможности восстановить немецкую армию для борьбы с СССР. «Одним из самых спорных моментов операции «Немыслимое» было объединение сил Германии и союзников, – пишет Уокер. – Предполагалось, что десять немецких дивизий примут участие в атаке, но требовалось время, чтобы союзники успели их перевооружить за счёт своих ресурсов. Этим силам не удалось бы вступить в бой 1 июля, а их подготовка затянулась бы до осени. Само по себе использование немецких дивизий вызывало множество противоречий».

Но перевооружение немецких солдат не идёт ни в какое сравнение с основным замыслом операции «Немыслимое»: Америка должна была присоединиться к Великобритании в нападении на СССР. Рузвельт, как и Труман до определённого момента, считал, что после войны со Сталиным можно заключить соглашение. Они ошибались, но весной 1945 года не знали об этом. Кроме того, предстояло одолеть Японию, и помощь СССР была необходима. Другими словами, Америка только-только завершила бороться с фашизмом в Европе и не была готова сразу же начать воевать с коммунизмом.

Среди милитаристов исход предполагаемой войны между западными союзниками и СССР – излюбленная тема для споров (хотя обычно считают, что первый удар нанёс бы СССР). Энтузиасты оценивают шансы танков «Шерман» в бою с Т-34 или истребителей P-51 в воздушной схватке с Як. Всё это очень интересно, но, по большому счёту, бессмысленно.

Важнейший аспект войны, из-за которой страны оказались бы втянуты в Третью мировую, состоит в следующем: согласно плану операции «Немыслимое» демократические государства Великобритания и США должны были начать войну с Советским Союзом. Оправданием этому послужила бы необходимость прогнать СССР с завоёванных им территорий Германии и Восточной Европы.

В итоге население Британии и Америки было бы втянуто в продолжительный конфликт, не имея возможности заставить врага сдаться. Англо-американские силы предпочитали и до сих пор предпочитают вести боевые действия в воздухе и на море, обходясь относительно малой кровью, но в конфликте с СССР им пришлось бы на земле сражаться с самой могущественной в мире сухопутной армией в условиях огромных холодных равнин и болот Восточной Европы.

Операция «Немыслимое» действительно была немыслимой.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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