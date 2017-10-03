Если Соединенные Штаты и Россия вместе воевали против нацистов, почему бы им не объединить усилия на Ближнем Востоке?

Проблемы, которые никак не удается разрешить, всегда следует воспринимать как неверно сформулированные вопросы.

Алан Уоттс

Разве это не было бы просто замечательно, если бы вместо рискованного соперничества между собой, Россия и Соединенные Штаты объединили усилия, чтобы стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке?

Откуда такая невероятная идея? Ну, вообще-то, от русских, которые уже давно предложили создать «содружество наций», в которое должны объединиться «мощные и ответственные державы», чтобы сформировать организацию, обладающую равным статусом с ООН, контролирующий орган, который время от времени устанавливал бы определенные стандарты поведения для всего мирового сообщества. Стабилизация обстановки на Ближнем Востоке является одним из главных приоритетов для России, и исходя из этого, «Россия должна и впредь занимать решительную и принципиальную позицию в отношении любых попыток дестабилизации».

У Запада имеется сопоставимое видение мира, теория Томаса Барнетта, в соответствии с которой мир делится на Ядро и Периферию (или зону отчуждения). Страны Ядра в основном следуют согласованным правилам, являются экономически взаимозависимыми и разрешают возникающие споры посредством дипломатии. Для стран Периферии характерны репрессии, беззаконие, плохие коммуникации, транспорт и образование, а также низкая продолжительность жизни. Они не способны привлечь иностранные инвестиции и часто находятся в состоянии войны, гражданской или с другими странами. Интеграция стран Периферии в состав Ядра – военно-политическая стратегия, направленная на обеспечения мира и безопасности, определяющая внешнюю политику, подобно стратегии сдерживания в годы холодной войны.

Вместо того, чтобы спорить о корыстных аспектах предложения Москвы, его следует рассматривать как сигнал, предлагающий переговоры. Анализ на основе методов, разработанных Найлом Фрейзером и Китом Хайплом, для выявления направлений, способных стать основой стабильного альянса между сторонами конфликта, позволяет прийти к выводу, что Россия и США могут объединить усилия для деэскалации конфликтов в Ираке и Сирии таким образом, чтобы побудить остальные страны, заинтересованные в стабильном Ближнем Востоке, присоединиться к их усилиям. Кроме того, такое сотрудничество между двумя державами могло бы смягчить явную одержимость Владимира Путина восстановлением утраченного международного авторитета России и пресечением западных поползновений на ее уязвимых южных рубежах.

Понятно, что Россия видит угрозу в продвижении НАТО на восток, так же как и Соединенные Штаты в свое время видели угрозу в европейской интервенции в Карибском регионе, что и отразила доктрина Монро, основным положением которой являлся принцип невмешательства во внутренние дела зарубежных стран. Хотя присоединение Крыма и нынешний состав НАТО, вероятно, уже являются необратимыми, можно обсуждать прекращение экспансии НАТО в обмен на согласие России уважать независимость своих соседей, и на этой основе отменить экономические санкции против России, которые раздражают Путина. В рамках этого процесса можно было бы еще более глубоко интегрировать Россию в экономические и дипломатические структуры Ядра, побудить ее отказаться от агрессивной внешней политики и помочь смягчить ее давние, болезненные и в значительной степени игнорируемые экономические и демографические проблемы.

Такое соглашение с Россией могло бы позволить США достичь важных целей: уничтожить террористическую группировку ДАИШ и не позволить Ирану получить региональное превосходство. Кампания против ДАИШ развивается, хотя и черепашьими темпами. Однако, разгром ДАИШ таким образом, чтобы у других группировок не возникло желания «подхватить падающее знамя», а также стабилизация положения в Ираке и Сирии, является весьма сложной задачей, решение которой основывается на применении тактики разрешения ассиметричных конфликтов и на уроках, усвоенных с момента окончания холодной войны. Достаточно упомянуть лишь некоторые из них: Афганистан, Ангола, Босния-Герцеговина, Хорватия, Восточный Тимор, Сальвадор, Гватемала, Косово, Либерия, Ливия, Мозамбик, Никарагуа, Руанда, Сьерра- Леоне, Сомали.

Фельдмаршал Темплер когда-то справедливо утверждал, что «военная сторона дела составляет лишь 25 процентов, а остальные 75 процентов приходятся на то, чтобы заставить людей пойти на нами». В нынешнем контексте это означает убедить иностранных боевиков отказаться от продолжения террористической деятельности. Чем более идеалистическим является их видение ислама, тем легче для умного и знающего мусульманина убедить их отказаться от идей салафизма.

Международные интервенции девяностых годов часто предполагали, что государственное строительство является необходимым и достаточным условием для установления мира. На практике эти две вещи часто оказывались несовместимыми. Например, выбор чиновников на основании критерия квалификации и заслуг часто противоречил необходимости распределять власть по этническому, религиозному или племенному признаку, чтобы граждане признавали правительство легитимным. Заключение контрактов на услуги с транснациональными корпорациями мешало формировать местный потенциал. Кроме того, миротворцы часто уходили еще до того, как достигнутый прогресс закреплялся, и в результате ситуация в стране становилась еще хуже, чем была.

Несмотря на трудности, государственное строительство представляется необходимым, но не достаточным условием для достижения мира и стабильности. Легитимность среди местного населения и необходимость взаимодействия, а не просто замена лидеров сообщества, теперь признаны более важными, чем навязывание западных правил. Поскольку ресурсы любого вмешательства ограничены, необходимо в первую очередь сосредоточить внимание на ситуациях, угрожающих миру в глобальном масштабе, таких как в Ираке и Сирии.

Если Соединенные Штаты и Россия смогли объединить усилия в борьбе против нацистов, почему бы им не сделать это снова на Ближнем Востоке?

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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