Казахстанский сервис Маркет объявил о запуске службы доставки

Доска бесплатных объявлений «Маркет» из Казахстана создана для удобного поиска нужной вещи или услуги. Спектр возможностей площадки увеличился после запуска сервиса доставки «Маркет. Доставка».
До сотрудничества доски объявлений «Маркет» с Post Express продавцы и покупатели стремились найти друг друга в пределах одного города: так они могли встретиться, чтобы продемонстрировать товар и рассчитаться за него. После запуска нового сервиса можно совершать покупки независимо от местоположения. Кроме того, до 31 октября включительно администрация портала предлагает клиентам бесплатную доставку.
Как это работает?
- Если продавец имеет возможность отправить товар, он должен подать объявление и отметить галочкой пункт «Готов отправить». При этом нужно указать габариты и массу предмета. Покупатель находит интересующую его позицию и если его все устраивает, кликает «Оформить доставку». И покупателю, и продавцу чат-бот доски объявлений предложит ответить на несколько простых вопросов.
- Продавец приносит товар в ближайшее отделение Post Express и сообщает сотруднику номер отправления, который ему прислал почтовый помощник портала. Пока посылка едет, отправитель и адресат получают уведомления о статусах заказа. Покупатель забирает посылку, проверяет соответствие товара описанию и только после этого платит за него и доставку.
- Продавец получает деньги на банковскую карту, а покупатель может оставить отзыв об отправителе и работе сервиса.
В чем же плюсы нового сервиса?
Для продавца:
- Больше потенциальных покупателей со всего Казахстана.
- Возможность быстро продать товар и заработать деньги.
Для покупателя:
- Широкий выбор товаров.
- Проверка посылки после получения.
- Оплата покупки только после установления соответствия товара описанию.
И продавец, и покупатель оценят удобное отслеживание статуса посылки, честность сделки, а также гарантии безопасности товара: ведь ответственность за него несет надежный почтовый оператор.
С инструкцией о порядке работы нового сервиса можно ознакомиться на сайте Market.kz в разделе «Маркет. Доставка».
Справка:
«Маркет» (market.kz) — это сайт бесплатных объявлений общей тематики, созданный командой уже известных в Казахстане проектов «Колеса» и «Крыша».
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