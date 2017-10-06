«Чуда не произойдёт»: нехватка рабочей силы в России ударит по росту ВВП

По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в связи с низким уровнем рождаемости в России наблюдается нехватка молодых специалистов, поэтому потенциальный экономический рост в течение ближайших 5-6 лет сократится на несколько процентов.

В интервью на инвестиционном саммите Рейтер Орешкин отметил, что из-за дефицита рабочей силы технологические компании (как и другие) не могут нанять на работу необходимое количество сотрудников, и это наносит урон сектору, который правительство считает жизненно важным для возобновления экономического роста.

По словам Орешкина, в странах с нормальной демографической пирамидой новое поколение обладает современными навыками, занимает рабочие места в современной экономике на современных производствах, поэтому рынок труда меняется в пользу новых отраслей.

Министр отметил, что в России этого не происходит. Орешкин рассказал, что проблема очень серьёзная, и процесс затянется на 5-6 лет.

По подсчётам министра, один из главных показателей оценки экономического роста, ВВП, снизится на несколько процентов по сравнению с 2000-ми годами.

Ожидается, что к 2022 году ситуация улучшится. Орешкин отметил, что до этого момента единственный выход для России – профессиональная переподготовка 30-, 40- и 50-летних специалистов, в результате которой их навыки будут соответствовать нуждам современной экономики.

По словам министра, экономический рост в определённой степени зависит от переобучения взрослых людей. Иные способы решения проблемы Орешкин не озвучил.

В период с 2000 по 2008 год в среднем ежегодный рост российской экономики составлял около 7 процентов, а во время мирового финансового кризиса наступил спад.

Обвал цен на нефть и санкции Запада против России в связи с её ролью в украинском кризисе 2014 года сказались на развитии экономики, а в 2016 году рост возобновился. Согласно официальному прогнозу, рост ВВП в этом году составит 2,2 процента.

Активный набор персонала

Министерство финансов прогнозирует 4-процентное сокращение трудовых ресурсов к 2035 году. Другие организации дают ещё более мрачную оценку.

Сотрудники Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) полагают, что трудовые ресурсы ежегодно будут сокращаться на 800-900 тысяч человек вплоть до 2025 года.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева считает, что ситуация будет усугубляться, так как чуда не произойдёт, а демографию обмануть невозможно.

Исследование РАНХиГС показало, что увеличившиеся с 1999 года трудовые ресурсы в июле 2017 года насчитывали 76,3 миллиона человек, и это на 1 миллион людей меньше по сравнению с прошлым годом.

Малева сообщила, что на это влияет спад иммиграции и сокращение числа работающих пенсионеров.

Это плохая новость для Владимира Путина, который в ходе предвыборной кампании 2012 года предупреждал, что Россия рискует превратиться в «пустое пространство», судьбу которого будут решать уже не россияне, если демографическая ситуация не улучшится.

Среди фирм, которым с трудом удаётся нанять необходимое количество специалистов, обладающих нужными навыками, находится и группа компаний «Ангстрем», специализирующаяся на производстве компонентов для электроники. Чтобы привлечь новых работников, «Ангстрем» проводит стажировки для студентов технических вузов.

Начальник службы внешних и внутренних коммуникаций «Ангстрем» Виталий Арышев отметил, что компании трудно отыскать квалифицированных молодых специалистов.

У компании «Яндекс», которая владеет интернет-поисковиком, также есть проблемы с набором молодых сотрудников.

Руководитель академических программ «Яндекса» Сергей Чернышев не связывает напрямую нехватку молодых специалистов и демографический кризис.

«Довольно давно наблюдается следующая тенденция: технологии развиваются быстро, традиционное образование за ними не успевает, а спрос на специалистов огромен», – считает Чернышев.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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