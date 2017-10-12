Аналитики RAND оценивают возможную реакцию России на усиление военной мощи США и НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) находится в процессе реализации своих военно-стратегических планов, имеющих целью повышение возможностей блока на своём восточном фланге, а продолжающаяся с 2014 года эскалация напряжённости между Россией и НАТО заставила аналитиков предложить ещё более масштабные меры.

Однако вероятная ответная реакция России на такие действия остаётся недостаточно изученным вопросом. В своём отчете эксперты RAND разработали структуру, которую аналитики могут использовать для оценки вероятных ответов России на текущие и предлагаемые меры по укреплению сил НАТО в Европе. Она разрабатывалась на основе анализа российских стратегически важных документов и материалов, обширных материалов по международным отношениям и истории взаимоотношений России и НАТО в период после «холодной войны».

Этот анализ показывает, что реакция России будет зависеть от 11 ключевых факторов, которые отражают стратегическую обстановку, внутреннюю ситуацию в России и особенности конкретных мер по укреплению сил НАТО. Также в докладе иллюстрируется, как эту структуру можно применять на практике, оценивая потенциальные ответы России на планируемые и предлагаемые действия. Эти оценки подчеркивают важность четкого понимания российского восприятия намерений и планов НАТО, внутренних угроз для российского режима и того, какую цену готово платить российское руководство.

Ключевые выводы

В стратегическом контексте аналитики должны учитывать относительные общие и относительные локальные возможности НАТО, российские представления о намерениях НАТО и российские представления о готовности НАТО защищать своих членов от агрессии.

В российском внутреннем контексте аналитики должны учитывать степень угрозы легитимности власти, степень влияния и предпочтения российской элиты и личные предпочтения Владимира Путина.

Аналитики должны учитывать следующие факторы, связанные с планами по усилению альянса: влияние на стратегическую стабильность, влияние на возможности неядерных сил, размещение инфраструктуры и её модернизация.

Реализуемые в настоящее время планы НАТО, скорее всего, усилят и без того достаточно надежный сдерживающий фактор

Несколько факторов свидетельствуют об очень малой вероятности нападения России на НАТО, в том числе такие, как восприятие Россией готовности НАТО защищать своих членов от нападения; ограниченный политический или стратегический интерес России к любым территориям под контролем НАТО, включая страны Балтии; и ограниченные внутренние угрозы безопасности режима в Москве. Дополнительные меры по укреплению сил НАТО могут еще больше снизить эту вероятность.

Однако многие российские политики, похоже, всё чаще делают вывод о том, что стратегические цели США и НАТО несовместимы с обеспечением долгосрочной безопасности нынешней власти в Москве. В то время как прямое нападение на НАТО маловероятно, Россия, скорее всего, будет использовать другие возможности, чтобы выразить свое недовольство продолжающимися действиями США и НАТО.

Рекомендации аналитиков RAND

Меры по усилению сил сдерживания должны учитывать более широкий контекст, в котором они будут реализованы. В одном контексте они могут укрепить сдерживающий фактор, в другом — вызвать эскалацию напряжённости.

Эти планы не должны реализовываться бездумно или механически — как на автопилоте. Директивным органам следует рассмотреть возможность отсрочки окончательного завершения планов или объявления этого, которые могут иметь место в периоды обострения напряжённости, и они должны регулярно переосмысливать принятые решения в процессе их осуществления.

Меры по усилению мощи НАТО, которые могут повлиять на стратегическую стабильность, заслуживают особого внимания. Учитывая центральную роль сил ядерного сдерживания для обеспечения безопасности России, Москва может пойти на значительные риски для предотвращения дальнейшего расширения возможностей НАТО, которые могут угрожать российскому руководству или системам оперативного управления и контроля. Различия между двумя сторонами в отношении к последствиям реализации планов по усилению возможностей НАТО могут привести к конфликту.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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