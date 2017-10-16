Россия как новая «пшеничная» сверхдержава и продовольственная безопасность стран-импортеров

Большинство людей не любят ждать слишком долго, пока им подадут заказанные блюда в ресторане. На уровне стран подобное недовольство многократно усиливается, когда все население не может позволить себе ежедневно такую пищу как хлеб. В прессе и специальной литературе много написано о том, как на протяжении последних лет отсутствие доступного продовольствия способствовало возникновению беспорядков в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Исследования, проведенные Центром проблем глобализации, управления и конкурентоспособности Научно-исследовательского института социологии при Университете Дьюка в Дареме в Северной Каролине, показали, как отражается на продовольственной безопасности поведение крупных международных поставщиков зерна и в частности утверждение России в роли зерновой сверхдержавы. Политическая экономия зерновых рынков осложняется взаимозависимостью в этих цепочках создания добавленной стоимости, которая увеличивает риск их разрушения и может привести к резкому снижению продовольственной безопасности.

Многие эксперты ассоциируют экономическую мощь России исключительно с нефтью и природным газом. Большинство из них, возможно, не осознают, что Россия в последние годы превратилась в крупнейшего экспортера пшеницы в мире, и ее торговые отношения с различными странами во многом определяют продовольственную безопасность, либо ее отсутствие, особенно в таких импортозависимых регионах как БВСА. Многие страны Ближнего Востока и Северной Африки зависят от поставок российской пшеницы и поэтому являются уязвимыми перед происходящими в России колебаниями цен и предложения.

Исследователи использовали механизм «глобальной цепочки стоимости» (ГЦС) – инструмент, который часто применяется для того, чтобы показать пути повышения эффективности участия той или иной страны в мировой торговле. Он помогает понять, как меняются глобальные рынки зерна, и как последствия этих изменений отражаются на доступности для людей такой повседневной пищи как хлеб.

Превращение России в зерновую сверхдержаву

Россия появилась в пшеничной ГЦС в конце девяностых годов, когда началась либерализация ее экономики. Страна постепенно превратилась в крупного игрока на этом рынке, а к 2015 году, по данным Министерства сельского хозяйства США, она была уже крупнейшим в мире производителем с объемом экспорта около 25 миллионов тонн. На Ближний Восток приходится около 80 процентов российского экспорта, а главными рынками сбыта являются такие страны как Египет, Турция и Иран.

Глобальная цепочка стоимости в России включает многочисленных участников, среди которых можно выделить следующих:

— Исходные ресурсы: исследования и разработки, семена, удобрения, агрохимикаты и сельскохозяйственная техника;

— Производство: агрохолдинги (48 процентов производственных агрохолдингов являются коммерческими предприятиями, которые контролируются структурами, для которых сельское хозяйство не является главной сферой деятельности. В качестве примера можно привести компанию Кубань-Агро); независимые частные фермы (42 процента) и домашние хозяйства (10 процентов).

— Переработка: элеваторы, мельницы, производство комбикормов и биотоплива;

— Маркетинг: розничная торговля продовольствием, производители продуктов питания и оптовые поставщики.

Российское правительство контролирует цепочку добавленной стоимости посредством таких инструментов экономической политики политики, как субсидии в средства производства, торговые ограничения и налоги. Меры вмешательства государства включают в себя стимулирование отечественного производства пшеницы и управление инфляцией цен на продовольствие для обеспечения продовольственной безопасности и стабильности в стране. В то же время международные компании, специализирующиеся на торговле сырьевыми товарами, такие как Glencore и Cargill, активно инвестируют в российскую сельскохозяйственную индустрию и развитие экспортных рынков России.

Риски и угрозы

Усиление влияния России на мировом рынке зерна сопровождается возникновение новых неопределенностей для таких стран как Египет, испытывающих зависимость от импорта. Доступ к дешевой пшенице чрезвычайно важен для стран-импортеров как фактор социальной и политической стабильности. В рамах своего исследования американские ученые разработали систему критериев для определения катализаторов, нарушающих поставки зерна, приводя к подрыву продовольственной безопасности стран-импортеров. Среди этих факторов выделяется экологическая ситуация, геополитическая динамика, экономическая обстановка (от рыночных условий до изменений структуры торговых связей) и государственная политика.

Что касается экологических факторов, засуха 2010 года привела к сокращению объемов производства в России, в результате чего был введен запрет на экспорт пшеницы, а также наблюдался стремительный рост цен и разжигание беспорядков, которые способствовали началу так называемой «арабской весны». По мнению экспертов, российские геополитические и экономические интересы в значительной степени взаимосвязаны, а это может быть причиной дестабилизации рынков зерна.

Как известно, геополитический кризис в Крыму привел к введению международных санкций. Это вызвало резкий рост внутренних цен на продовольствие и девальвацию национальной валюты. Россия отреагировала введением высоких налогов на экспорт пшеницы, в сущности, прекратив всякие поставки. Подобные перебои в торговле приводят к существенным последствиям для стран-импортеров, которые зависят от поставок российской пшеницы и часто вынуждают их приобретать более дорогую пшеницу у иных партнеров. Так, в 2014 году в условиях крымского кризиса и экономических проблем в России, страна ввела новые тарифы на экспорт зерна, возобновив опасения по поводу очередного раунда глобального роста цен. В 2017 году участие России в сирийском конфликте продолжало подпитывать разногласия с Турцией, которые существенно подрывали торговлю пшеницей между двумя странами.

Последствия

Россия имеет богатый исторический опыт использования торговой политики для защиты отечественных поставок пшеницы и борьбы с внутренней продовольственной инфляцией. Политическое вмешательство искажает рыночные условия, препятствует иностранным инвестициям и подрывает нормальную торговлю. Компании, занимающиеся торговлей сельскохозяйственной продукцией, стремятся смягчить эти политические риски и, возможно, повлиять на экспорт, чтобы защитить свои инвестиции и укрепить позиции на рынке в условиях стремительного ужесточения конкуренции.

Это делает страны, зависящие от поставок российской пшеницы (такие как Египет) уязвимыми перед волатильностью в сфере торговли, поскольку их правительства продолжают субсидировать торговлю хлебом, чтобы накормить население. Увеличивая свою долю на мировом рынке пшеницы Россия должна параллельно улучшить внутреннюю политическую среду и устранить узкие места на протяжении всей цепочки стоимости пшеницы.

России необходимо будет улучшить свой политический климат, чтобы продолжать расширять рынки сбыта, одновременно привлекая новые инвестиции в сельское хозяйство. В свою очередь страны-импортеры должны развивать внутреннее сельское хозяйство, активно поощряя инвестиции частного сектора. В то же время эти страны должны повышать эффективность хранения зерна и диверсифицировать источники его поставок.

И, наконец, для повышения продовольственной безопасности и обеспечения социальной стабильности необходимо усовершенствование структур управления торговлей, разработка более совершенной политики и повышение прозрачности деятельности субъектов цепочки стоимости.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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