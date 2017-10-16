«Сбербанк» намерен создать структуру для исламского банкинга

Высокопоставленный представитель «Сбербанка» сообщил агентству Reuters, что крупнейший российский банк намерен создать структуру для исламских финансов и готовится предложить изменения в нормативно-правовой базе, чтобы содействовать видам бизнеса, которые одобряет шариат.

Создав специальную структуру, «Сбербанк» надеется привлечь инвесторов из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что позволит ему найти дополнительные источники финансирования в условиях экономического кризиса и санкций Запада. «Внешэкономбанк» и «Татфондбанк» также заняты организацией структур для исламских финансов.

Лоббирование со стороны «Сбербанка», который контролируется Центральным Банком и на чью долю приходится около трети активов российского банковского сектора, может помочь развитию исламских финансов в России, где потребительский спрос ещё не исследован. В России из 145 миллионов человек 20 миллионов – мусульмане.

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Олег Ганеев рассказал, что банк изучил возможности работы с исламскими финансами в условиях существующих норм, но планирует к концу года представить проект изменений в нормативно-правовой базе.

По словам Ганеева, контролирующие органы желают взаимодействовать с банками и финансовыми институтами по этому вопросу.

Для того, чтобы исламский банкинг стал экономически эффективным, законодателям необходимо одобрить изменения. В проведении транзакций исламским институтам часто препятствует многократное налогообложение.

Ганеев сообщает, что сейчас «Сбербанк» проводит пробные транзакции в сфере аренды, финансирования производства пищи и торговли, а первую сделку, связанную с исламскими финансами, банк закрыл в прошлом году. Ганеев добавил, что решение о создании специальной структуры будет принято в следующем году.

«Грядут три знаменательных проекта. Первый из них – местный проект энергосберегающего сектора, а в двух других участвуют партнёры из ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива)», – отмечает Ганеев.

Первая лизинговая сделка, соответствующая требованиям шариата, была проведена в Татарстане с лимитом финансирования в 45 миллионов рублей.

Был использован договор исламского финансирования мудараба, согласно которому одна сторона инвестирует средства в совместное предприятие, а другая занимается исследованиями и управлением.

В июне структурированный «Сбербанком» продукт мудараба прошёл сертификацию от компании Shariyah Review Bureau – консультационной фирмы с лицензией от Центрального банка Бахрейна. Ганеев рассказал, что российские компании также могут подумать над выпуском исламских облигаций (сукук), так как они обладают множеством материальных активов, которые можно использовать для поддержки подобных сделок.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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