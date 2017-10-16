Как сверхсекретная американская подлодка выполняла шпионские операции против СССР

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Подобно палтусу, в честь которого была названа американская атомная подлодка, Halibut отличалась необычным внешним видом и проводила много времени на дне океана. Это была «шпионская субмарина», которая во времена холодной войны выполняла сверхсекретные задания.

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Подлодка Halibut была одной из первых американских субмарин, вооружённых ракетами большой дальности. Субмарина специально создавалась для оснащения крылатыми ракетами Regulus II с турбореактивным двигателем. Пуск ракет производился с палубы подводной лодки, под корпусом которой размещалось пять ракет. В результате внешне лодка выглядела необычно и по виду напоминала «змею, переваривающую обильный ужин». Halibut также имела торпедные аппараты калибра 533 миллиметра, и торпеды должны были использоваться для самозащиты.

Это была единственная в своём роде подводная лодка. При длине в 106,7 метра и наибольшей ширине корпуса в 8,8 метра по размерам она напоминала подводные лодки радиолокационного дозора типа Sailfish, но ракеты и пусковая установка увеличили её подводное водоизмещение до 5 тысяч тонн. Благодаря реактору S3W подводная скорость субмарины превышала 20 узлов, и она обладала безграничным запасом хода, что немаловажно с учётом дальности ракет Regulus II всего в 1 тысячу 850 километров.

В скором времени на смену Regulus II пришли баллистические ракеты Polaris. Оснащённые твёрдотопливным двигателем ракеты были компактнее и обладали значительно большей дальностью. С появлением Polaris и новых субмарин типа George Washington с баллистическими ракетами на борту, подлодка Halibut оказалась не нужна – проект Regulus II закрыли всего за 17 дней до того, как субмарина была введена в эксплуатацию.

Подводная лодка четыре года провела с ракетами Regulus II на борту. В 1965 году ВМС США осознали, что субмарина, имеющая большой ракетный отсек, может пригодиться, и поставили её в док Перл-Харбора для модернизации, которая обошлась в 70 миллионов долларов (205 миллионов долларов по современным меркам). Среди прочего лодка имела фотолабораторию, водолазную камеру и боковые подруливающие устройства.

Главным нововведением стали два глубоководных буксируемых аппарата «Fish» с дистанционным управлением. Оснащённые камерами, прожекторами и локаторами модули длиной в 3,7 метра могли обнаруживать объекты на глубине до 7,6 тысячи метров. «Рыб» выпускали из бывшего ракетного отсека. Полученные от «Рыб» данные обрабатывал мощный для своего времени 24-битный компьютер.

После модернизации Halibut была перепрофилирована из атомных субмарин с крылатыми ракетами в атомные торпедные подводные лодки и была включена в отряд Deep Submergence Group, который выполнял поисково-спасательные операции. В середине июля 1968 года подлодка участвовала в секретной операции «Бархатный кулак», целью которой было обнаружение затонувшей советской субмарины К-129. Советская дизель-электрическая подлодка К-129, оснащённая баллистическими ракетами, затонула в марте 1968 года на расстоянии в 1 тысячи 600 морских миль от Гавайских островов.

На борту К-129 находилось 3 баллистических ракеты Р-21. Одноступенчатая ракета Р-21 обладала дальностью в 1 тысячу 420 километров и была оснащена ядерной боеголовкой мощностью в 800 килотонн. Потеря субмарины Советским Союзом подарила Америке уникальную возможность достать со дна секретные ракеты и их боеголовки для изучения.

Halibut идеально подходила для выполнения этой задачи. Заняв позицию, субмарина выпустила дистанционно управляемых «рыб» и начала акустическое исследование океанского дна. После тщательных поисков и просмотра 20 тысяч фотографий команда Halibut отыскала затонувшую лодку. Экипаж подводной лодки получил благодарность от президента за выполнение «ряда миссий, имеющих вжную научную ценность для правительства США». Информация о роли субмарины Halibut в операции по подъёму К-129 ещё нескоро будет рассекречена.

В 1970 году подлодка Halibut вновь прошла модернизацию, позволившую приспособить её под нужды водолазов. Годом позже субмарина вышла в море, чтобы принять участие в операции «Цветы плюща» – секретном мероприятии американских спецслужб по прослушке подводных линий связи, по которым база подводных лодок в Петропавловске-Камчатском связывалась с расположенным во Владивостоке штабом Тихоокеанского флота.

Усилиями водолазов и с помощью дистанционно управляемых модулей было установлено прослушивающее устройство, и Вашингтон получил доступ к информации, которой обменивались советские ядерные силы. Операция «Цветы плюща» проводилась в холодных водах Охотского моря в условиях высочайшей секретности, так как советские военные могли быстро закрыть каналы связи, если бы узнали, что осуществляется перехват.

Субмарина Halibut была выведена из эксплуатации 1 ноября 1975 года после 1 тысячи 232 погружений и более 16 лет службы. С тех пор подводные лодки не прекратили участвовать в шпионских операциях – но теперь выполнение особых задач поручили экипажу субмарины Parche. Предполагается, что сегодня дело Halibut продолжает не привлекающая к себе внимания подлодка Jimmy Carter. Субмарины активно собирают разведданные и в наши дни.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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