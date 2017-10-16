Как сверхсекретная американская подлодка выполняла шпионские операции против СССР

Подобно палтусу, в честь которого была названа американская атомная подлодка, Halibut отличалась необычным внешним видом и проводила много времени на дне океана. Это была «шпионская субмарина», которая во времена холодной войны выполняла сверхсекретные задания.

Подлодка Halibut была одной из первых американских субмарин, вооружённых ракетами большой дальности. Субмарина специально создавалась для оснащения крылатыми ракетами Regulus II с турбореактивным двигателем. Пуск ракет производился с палубы подводной лодки, под корпусом которой размещалось пять ракет. В результате внешне лодка выглядела необычно и по виду напоминала «змею, переваривающую обильный ужин». Halibut также имела торпедные аппараты калибра 533 миллиметра, и торпеды должны были использоваться для самозащиты.

Это была единственная в своём роде подводная лодка. При длине в 106,7 метра и наибольшей ширине корпуса в 8,8 метра по размерам она напоминала подводные лодки радиолокационного дозора типа Sailfish, но ракеты и пусковая установка увеличили её подводное водоизмещение до 5 тысяч тонн. Благодаря реактору S3W подводная скорость субмарины превышала 20 узлов, и она обладала безграничным запасом хода, что немаловажно с учётом дальности ракет Regulus II всего в 1 тысячу 850 километров.

В скором времени на смену Regulus II пришли баллистические ракеты Polaris. Оснащённые твёрдотопливным двигателем ракеты были компактнее и обладали значительно большей дальностью. С появлением Polaris и новых субмарин типа George Washington с баллистическими ракетами на борту, подлодка Halibut оказалась не нужна – проект Regulus II закрыли всего за 17 дней до того, как субмарина была введена в эксплуатацию.

Подводная лодка четыре года провела с ракетами Regulus II на борту. В 1965 году ВМС США осознали, что субмарина, имеющая большой ракетный отсек, может пригодиться, и поставили её в док Перл-Харбора для модернизации, которая обошлась в 70 миллионов долларов (205 миллионов долларов по современным меркам). Среди прочего лодка имела фотолабораторию, водолазную камеру и боковые подруливающие устройства.

Главным нововведением стали два глубоководных буксируемых аппарата «Fish» с дистанционным управлением. Оснащённые камерами, прожекторами и локаторами модули длиной в 3,7 метра могли обнаруживать объекты на глубине до 7,6 тысячи метров. «Рыб» выпускали из бывшего ракетного отсека. Полученные от «Рыб» данные обрабатывал мощный для своего времени 24-битный компьютер.

После модернизации Halibut была перепрофилирована из атомных субмарин с крылатыми ракетами в атомные торпедные подводные лодки и была включена в отряд Deep Submergence Group, который выполнял поисково-спасательные операции. В середине июля 1968 года подлодка участвовала в секретной операции «Бархатный кулак», целью которой было обнаружение затонувшей советской субмарины К-129. Советская дизель-электрическая подлодка К-129, оснащённая баллистическими ракетами, затонула в марте 1968 года на расстоянии в 1 тысячи 600 морских миль от Гавайских островов.

На борту К-129 находилось 3 баллистических ракеты Р-21. Одноступенчатая ракета Р-21 обладала дальностью в 1 тысячу 420 километров и была оснащена ядерной боеголовкой мощностью в 800 килотонн. Потеря субмарины Советским Союзом подарила Америке уникальную возможность достать со дна секретные ракеты и их боеголовки для изучения.

Halibut идеально подходила для выполнения этой задачи. Заняв позицию, субмарина выпустила дистанционно управляемых «рыб» и начала акустическое исследование океанского дна. После тщательных поисков и просмотра 20 тысяч фотографий команда Halibut отыскала затонувшую лодку. Экипаж подводной лодки получил благодарность от президента за выполнение «ряда миссий, имеющих вжную научную ценность для правительства США». Информация о роли субмарины Halibut в операции по подъёму К-129 ещё нескоро будет рассекречена.

В 1970 году подлодка Halibut вновь прошла модернизацию, позволившую приспособить её под нужды водолазов. Годом позже субмарина вышла в море, чтобы принять участие в операции «Цветы плюща» – секретном мероприятии американских спецслужб по прослушке подводных линий связи, по которым база подводных лодок в Петропавловске-Камчатском связывалась с расположенным во Владивостоке штабом Тихоокеанского флота.

Усилиями водолазов и с помощью дистанционно управляемых модулей было установлено прослушивающее устройство, и Вашингтон получил доступ к информации, которой обменивались советские ядерные силы. Операция «Цветы плюща» проводилась в холодных водах Охотского моря в условиях высочайшей секретности, так как советские военные могли быстро закрыть каналы связи, если бы узнали, что осуществляется перехват.

Субмарина Halibut была выведена из эксплуатации 1 ноября 1975 года после 1 тысячи 232 погружений и более 16 лет службы. С тех пор подводные лодки не прекратили участвовать в шпионских операциях – но теперь выполнение особых задач поручили экипажу субмарины Parche. Предполагается, что сегодня дело Halibut продолжает не привлекающая к себе внимания подлодка Jimmy Carter. Субмарины активно собирают разведданные и в наши дни.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x