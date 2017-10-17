Причины на 2,7 триллиона долларов, почему Tesla никогда не будет править миром

В новостях о деятельности компании Tesla, которые недавно были опубликованы в San Jose Mercury News, был отмечен тот факт, что Илон Маск и компания потратили огромное количество наличных денег за последние два квартала, и также был поднят вопрос о том, почему они решили сократить почти 10 процентов рабочих, когда, как сообщается, еще не завершена сборка линии для производства нового седана Model 3, и производство по-прежнему отстает от графика, поскольку сотрудники завода во Фримонте вынуждены были выполнять сборку машин вручную.

Основываясь на некоторых откровениях Илона Маска, издание Bloomberg указывает на одну из многих причин, почему Tesla никогда не станет глобальным автомобильным гигантом.

До сих пор щедрые налоговые льготы правительства США для покупателей электромобилей помогали поддерживать продажи Tesla — эта стратегия повсеместно применяется и в Европе — подкрепляя ошибочное убеждение рынка в том, что Tesla когда-нибудь станет прибыльным предприятием.

Но, к сожалению, этих стимулов недостаточно, чтобы создать инфраструктуру, способную обеспечить исполнение прогноза инвестиционного банка Morgan Stanley о 526 миллионах электромобилей, которые заполонят весь мир к 2040 году. Строительство зарядных станций и другой необходимой инфраструктуры обойдется в ошеломляющую сумму — 2,7 триллиона долларов, большая часть которых, вероятно, должна быть выделена правительствами.

Географическое распределение расходов на развитие инфраструктуры для обеспечения эксплуатации электромобилей (в миллиардах долларов)

Аналитики Morgan Stanley говорят, что для решения проблемы потребуется сочетание частного и государственного финансирования в разных регионах и секторах. Они добавили, что агрессивные планы любого автопроизводителя или правительства будут неосуществимы, если для этого не будет создано соотвествующей инфраструктуры.

Как уже неоднократно отмечалось, электромобильная отрасль в основном поддерживалась щедрыми антиконкурентными государственными субсидиями. В Китае, который агрессивно продвигает электромобили как потенциальное средство борьбы с загрязнением, чиновники, являющиеся членами коммунистической партии, применили эффективную стратегию принуждения потребителей к использованию электромобилей. В Шанхае, где десятки тысяч людей ежемесячно участвуют в лотерее ради получения номерного знака, автовладельцы, купившие электромобили, получают номера без всяких проблем.

Morgan Stanley ожидает, что к 2040 году Китай станет крупнейшим в мире рынком электромобилей, на который приходится около трети глобальных расходов на развитие соответствующей инфраструктуры, сообщает Bloomberg.

Но при президенте Трампе маловероятно, что США найдут возможным и дальше субсидировать амбиции Илона Маска.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x