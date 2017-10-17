Головоломки пакистано-российских взаимоотношений

Отношения между современными государствами не должны зависть от эмоций. В нынешнюю эпоху фактором, играющим ключевую роль в международных отношениях, являются экономические интересы. Эксперты полагают, что это была огромная ошибка со стороны президента США Дональда Трампа, который своими речами всячески «разжигал националистические настроения на алтаре интернационализма». Такая позиция американского президента существенно ослабила позиции США в международной политике и в будущем существует вероятность появления новых стратегических альянсов, при этом у таких стран как Пакистан появится возможность наладить новые партнерские отношения и стать ключевым игроком в этих новых альянсах.

С момента обретения Пакистаном независимости, его отношения с Соединенными Штатами всегда были крайне запутанными и беспорядочными, и в настоящее время многие аналитики склоняются к мнению, что США более склонны к дальнейшему сближению с Индией, чем с Пакистаном. Именно в этот решающий момент меняется сценарий дальнейших пакистано-российских отношений. Так, в Карачаево-Черкесии недавно (с 25 сентября по 4 октября) прошли совместные учения по борьбе с терроризмом, в которых приняли участие российские и пакистанские войска. Эти учения получили название «Дружба-2017».

Следует отметить, что на протяжении последних десятилетий связи между Пакистаном и Россией оживают всякий раз, когда ухудшаются пакистано-американские отношения. Близость Пакистана к Соединенным Штатам с момента обретения страной независимости всегда отрицательно сказывалась на отношениях с Россией, поскольку правительство Пакистана предпочло альянс с Америкой, продвигающей принципы свободной рыночной экономики и капитализма. Пока трудно сказать, как долго тон нынешнего президента США будет оставаться агрессивным по отношению к Пакистану, и какие побочные эффекты это окажет на связи между Пакистаном и Россией.

Здесь важны два фактора: во-первых, необходимо рассмотреть, в какой степени Пакистан демонстрирует последовательность в поддержании теплых и дружественных отношений с Россией, а во-вторых, охарактеризовать роль, которую способна сыграть Россия в создании баланса между Индией и Пакистаном.

Самая большая проблема внешней политики Пакистана заключается в том, что Исламабад по-прежнему чувствует себя неуверенно. Люди, стоящие сегодня во главе системы власти, считают, что без помощи или поддержки той или иной сверхдержавы существование Пакистана находится под постоянной угрозой, в связи с тем, что его отношения с Индией всегда были и остаются безотрадно мрачными.

Пакистанская внешняя политика всегда носила оборонительный характер, и поэтому страна была лишена возможности экспериментировать или исследовать какие-либо новые внешнеполитические направления или подходы. Кроме того, эта политика всегда носила односторонний характер из-за склонности властей к формированию пактов оборонного характера. В настоящее время страна превратилась в полицейское государство. Следовательно, приходится признать, что после семидесяти лет независимости, вместо того, чтобы приобретать друзей, Пакистан по-прежнему служит интересам своих зарубежных хозяев.

Учитывая нынешний геостратегический сценарий, Пакистану необходимо пересмотреть свою внешнюю политику и развивать свои отношения с Россией, не занимая при этом агрессивную позицию в отношении Соединенных Штатов. Точно так же, Россия должна двигаться вперед, забыв о былой враждебности, которую она испытывала к Пакистану во времена советского вторжения в Афганистан в восьмидесятые годы прошлого столетия. Тем не менее, дружественные отношения между Россией и Индией являются и будут оставаться проблемой и поводом для обеспокоенности в Пакистане.

Не следует забывать, что с 1947 по 1950 год и с 1965 по 1969 год, Советский Союз и Пакистан сотрудничали по различным направлениям, связанным с образованием, культурой и торговлей. В 1965 году Советский Союз сыграл решающую роль в заключении Ташкентского договора о прекращении огня между Индией и Пакистаном. В семидесятые годы Советский Союз оказывал помощь Пакистану в строительстве сталелитейного завода.

Однако, впоследствии двусторонние отношения между СССР и Пакистаном резко ухудшились, после того как Советский Союз в 1971 году наложил вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую вторжение Индии в Восточный Пакистан, которое Исламабад воспринял как удар в спину. Напряженность между Россией и Пакистаном еще больше обострилась, когда в 1979 году Советский Союз направил свои войска в Афганистан, а Пакистан с помощью Соединенных Штатов поддерживал талибов в гибридной войне против Советского Союза.

Со временем Советский Союз осознал, что геостратегическая позиция Пакистана не может быть подорвана. В 2005 году связи между Индией и США начали заметно улучшаться, а в 2008 году США и Индия подписали ядерное соглашение, которое стало первым крупным прорывом в отношениях между двумя странами, с момента приобретения Индией независимости. В этот период Россия предостерегала Индию от союзнических отношений с Соединенными Штатами, а отношения между США и Пакистаном оставались весьма неустойчивыми, хотя Пакистан стоял на переднем крае в объявленной Вашингтоном войне против мирового терроризма. Трудно игнорировать и тот факт, что в прошлом Россия оказывала Индии поддержку по кашмирской проблеме и была крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

В 2011 году Соединенные Штаты вместе с силами НАТО атаковали Пакистан, нанеся удар с воздуха по заставе «Салала», в ходе которого погибли 24 военнослужащих, что вызвало разрыв в отношениях между двумя странами, а российское правительство вскоре выступило с осуждением этой атаки. В 2014 году произошел крупный прорыв в отношениях между Россией и Пакистаном, когда российское правительство сняло эмбарго на продажу оружия и военной техники Пакистану.

Несмотря на возражения Индии, Россия все же продала Пакистану четыре ударных вертолета Ми-35М, а соглашение о продаже истребителей Су-35 находится в стадии разработки. Однако, если кто-то в Пакистане думает, что покупка нескольких российских самолетов и потепление отношений между Индией и США приведет к разрыву или ослаблению связей между Россией и Индией, он пребывает в «иллюзии величия». Дружественные связи между Индией и Россией формировались на протяжении многих десятилетий, а то, что создавалось столь долго, не может быть разрушено за одну ночь.

Совершенно необходимо, чтобы Пакистан перестал опираться исключительно на поддержку одной из сверхдержав, а вместо этого крепко встал на ноги. Укрепление связей с Россией поможет Пакистану удовлетворить свои энергетические потребности. Дело в том, что Европейский Союз в настоящее время соблюдает торговые санкции, направленные против России, и это обеспечивает Пакистану возможность сформировать долгосрочные торговые отношения с Россией. Кроме того, ожидается, что недавно объявленный визит начальника штаба ВС Пакистана Камара Джаведа Баджвы в Россию даст важные результаты в контексте сотрудничества в оборонной сфере.

Существуют надежды, что два государства сумеют использовать эту возможность для создания контртеррористического альянса, призванного противостоять угрозе, исходящей от боевиков группировки ДАИШ в Афганистане. Эта угроза способна подорвать интересы обеих стран, не говоря о том, что присутствие ДАИШ в Афганистане способно привести к серьезным последствиям в связи с ее пагубным влиянием на обстановку в странах Центральной Азии и российских регионах с преимущественно мусульманским населением.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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