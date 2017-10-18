В чем на самом деле суть ближневосточной стратегии России?

В последнее время в Сирии идет процесс укрепления нового баланса сил. Иран, Турция и Россия сыграли определенную роль в сирийском конфликте, всеми доступными средствами добиваясь максимального влияния, а в сентябре они даже достигли соглашения о создании зон деэскалации военных действий. Однако до настоящего момента Россия особенно мастерски вела игру в Сирии, и к завершению гражданской войны она подошла с самой сильной позицией.

В конечном итоге, цель России – превратить свое влияние на Ближнем востоке в преимущества в тех сферах, которые имеют для Москвы наибольшую важность. В какой-то степени, она уже достигла этого, однако пока неясно, окажется ли ее стратегия достаточно успешной, чтобы добиться преимущества в вопросе, который больше всего волнует Кремль. Речь идет об американских уступках в отношении украинского конфликта.

Россия пошла на военное вмешательство в Сирии по двум основным причинам: во-первых, она стремилась добиться достаточного влияния в регионе, чтобы Соединенные Штаты предложили определенные уступки в переговорах по другим проблемам в обмен на сотрудничество Москвы в Сирии, а во-вторых, чтобы продемонстрировать своей общественности, что Россия по-прежнему является мощной державой.

Российская поддержка сирийского президента Башара аль-Асада сыграла решающую роль в предотвращении краха режима. Теперь группировка ДАИШ отступает, а сирийский режим во главе с Асадом, хотя и несколько видоизмененный, остается у власти. Роль России в достижении этого результата обеспечивает Кремлю влияние на режим Асада.

Самая сложная задача сирийской власти теперь состоит в том, чтобы уничтожить остатки суннитских повстанцев, включая такие группировки как «Хайят Тахрир аль-Шам», которые в июле взяли под контроль большую часть провинции Идлиб, вытеснив оттуда поддерживаемую Турцией салафитскую группировку «Ахрар аш-Шам».

В течение прошедшей недели можно было наблюдать, казалось бы, аномальные события, которые являются частью российской стратегии ликвидации суннитского повстанческого движения. Сначала король Саудовской Аравии Салман посетил Москву и подписал многомиллиардные энергетические соглашения с Россией, которые предусматривают как российские инвестиции в Саудовскую Аравию, так и инвестиции Саудовской Аравии в экономику России. Затем поступило сообщение о том, что «Хайят Тахрир аль-Шам», группировка, в поддержке которой обвиняли Эр-Рияд, и которая всего несколько месяцев назад воевала против одной из турецких прокси-группировок, сопровождала турецких офицеров в Идлиб, в то время как силы турецкой разведки обследовали территории в рамках подготовки к более масштабному развертыванию своих войск.

Оба эти события указывают на то, что саудовцы, возможно, готовы к сотрудничеству с Россией в Сирии, в том числе оказывая давление на радикальные суннитские повстанческие группировки. Взамен Саудовская Аравия получит необходимую финансовую помощь в форме инвестиционных сделок. Кроме того, они подтверждают, что влияние Ирана в Сирии будет ограничено. В частности, одним из способов достижения этого является развертывание турецких войск в провинции Идлиб.

России было необходимо изолировать группировку «Хаят Тахрир аль-Шам» в Идлибе, чтобы Турция могла установить контроль на этой территории в рамках соглашения о зонах деэскалации, которого Россия, Турция и Иран достигли в сентябре. Провинция Идлиб, расположенная вблизи от турецкой границы, также как Алеппо и Латакия, две провинции, обладающие особой важностью для сирийского правительства, являются не только единственной территорией, по-прежнему контролируемой повстанцами. Это последний крупный бастион оппозиционных сил в Сирии.

Россия надеется, что инвестиционные сделки, которые были заключены на прошлой неделе, заставят официальный Эр-Рияд оказать дополнительное давление на эту группировку. Саудовский режим не финансировал «Хаят Тахрир аль-Шам» напрямую, но отдельные резиденты Саудовской Аравии предоставляли группировке финансовую помощь, по всей видимости, с молчаливого согласия властей.

Россия сотрудничает с Саудовской Аравией, Ираном и Турцией, чтобы в краткосрочной перспективе закрепиться в этом регионе, даже несмотря на то, что ее долгосрочные интересы не совпадают с интересами этих стран. Таким образом, Москва устанавливает равновесие, которое позволяет России сталкивать другие страны между собой таким образом, чтобы ни одна из держав не получила слишком большого влияния в регионе.

Турция исторически являлась потенциальной угрозой для России, поскольку Анкара контролирует пролив Босфор, узкий проход, который, будучи заблокирован, может лишить Россию доступа в Средиземное море. Иран менее опасен для Москвы, но Россия все же стремится ограничить иранское влияние на Кавказе и не допустить, чтобы Тегеран получил слишком большой контроль в Сирии. Таким образом, очевидно, что Россия будет работать с обеими странами, чтобы они могли уравновесить друг друга. Дополнительным преимуществом сотрудничества с Турцией является то, что Анкара может помочь изолировать остающиеся в Сирии радикальные суннитские группировки и предотвратить любое вмешательство со стороны Саудовской Аравии.

Стратегия России на Ближнем Востоке состоит в том, чтобы поддерживать с каждым из остальных игроков более тесные отношения, чем те, что существуют между ними. Однако, Россия проводит эту стратегию не потому, что стремится стать крупным лидером на Ближнем Востоке, а потому, что хочет сосредоточить в своих руках максимально возможное влияние.

Это позволило бы ей предложить Соединенным Штатам сотрудничество в регионе в обмен на уступки в других местах. Если Соединенные Штаты отклонят такое предложение, Россия как минимум сможет осложнить положение США, в результате чего Америка останется по-прежнему втянутой в конфликт, отвлекающий значительные силы.

Главным приоритетом для России является Украина, и она воспринимает американское вмешательство в этой стране на протяжении последних нескольких лет как серьезную угрозу. Москва надеется, что до тех пор, пока Соединенные Штаты будут сосредоточены на проблеме ближневосточного урегулирования, они будут более охотно идти на компромисс по украинской проблеме.

Признаки краткосрочного сближения между Турцией, Ираном и Саудовской Аравией отвечают целям российской стратегии. Все три страны в определенной степени заинтересованы в сотрудничестве в Сирии. Турция нуждается в расширении своего военного присутствия в Сирии, чтобы ликвидировать радикальные суннитские повстанческие угрозы на своей границе, ограничить влияние Ирана в Сирии, а также не допустить усиления позиций сирийских курдов на севере страны. Иран в свою очередь хочет дополнительно ограничить угрозу, исходящую от суннитских группировок в Сирии, а также укрепить свою власть в Сирии и Ираке. А Саудовская Аравия имеет финансовые мотивы для сотрудничества, поскольку остро нуждается в деньгах.

Что же касается самой России, ее основное внимание сосредоточено не на Ближнем Востоке, а на Украине. До сих пор ей удалось достичь значительных успехов на одном из направлений своей ближневосточной стратегии, а именно добиться влияния в зоне, которая обладает большой важностью для национальных интересов Соединенных Штатов. Однако, пока неизвестно, удастся ли Москве на этой основе добиться от Вашингтона уступок по проблеме Украины.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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