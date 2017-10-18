Армия США готовится к десятилетиям гибридных войн

Опубликованный в понедельник документ Командования боевой подготовки и разработки доктрины армии США (TRADOC) определяет новую стратегию действий сухопутных войск США, включая ведение боевых действий и успешное проведение операций в нескольких средах — в космосе, киберпространстве, воздухе, на земле и на море — против всех потенциальных противников в период времени с 2025 по 2040 год.

Новая стратегия требует «солдат со сверхспособностями», которых планируется использовать малыми группами, обеспечивая мобильность и возможность одновременно вести боевые действия во всех сферах, что позволит заменить существующие крупные подразделения.

После окончания «холодной войны» США и Объединённые силы чувствовали себя вольготно во всех областях, связанных с ведением войн. Цель новой концепции — подготовить США к борьбе с растущим числом противников, которые бросают вызов глобальной гегемонии США.

Документ под названием «Многодоменная битва: эволюция действий общевойсковых группировок ВС в XXI веке, 2025-2040 гг.» всё время повторяет один ключевой момент, по версии Defense One:

«Противники насколько возможно затруднят действия американских войск, не объявляя при этом себя врагами или, как следует из концепции, «объединяя регулярные и нерегулярные силы с преступными и террористическими организациями, чтобы атаковать слабые места Объединенных сил, избегая соприкосновения с превосходящими силами».

Мир столкнулся с новой концепцией в Ливии, Сирии и на Украине, где использовались местные военизированные формирования и марионеточные или прокси-силы. «Противник размыл различие между действиями в условиях «вооруженных конфликтов» и просто «конфликтов», что позволило достичь стратегических военных целей, не доводя дела до войны», говорится в докладе.

Defense One выделяет четыре основные причины, по которым армия США должна готовиться к многодоменным войнам, или в противном случае есть риск потерять глобальную американскую империю:

Экспоненциальное ускорение информационных технологий. ВС США не могут предположить, что у них будут лучшие связь, беспилотники или компьютерное оборудование на поле боя. По мере того как компьютеры становятся компактнее, дешевле и доступнее, технологические преимущества США будут таять.

Война будет гораздо более урбанистической. Около 60 процентов населения Земли будут жить в городах к 2030 году, многие в мегаполисах с населением более 10 миллионов человек. Именно здесь противники будут противостоять ВС США, а не на открытых пространствах или в пустынях, где сухопутные войска с мощной боевой техникой обладают неоспоримым преимуществом.

Интернет станет ключевым аспектом на поле боя, не только с точки зрения обмена кибератаками с вражескими хакерами, а в плане необходимости постоянно и умело формировать глобальное общественное мнение о конфликте. Армия троллей, распространяющих фейковые новости и дезинформацию, в сочетании с достаточным трафиком в средствах массовой информации для подавления суждений независимых аналитиков, могут «усложнить способность [военных] обеспечивать точную, своевременную и основанную на данных разведки оценку ситуации, а также контроль информационной среды», говорится в документе.

Каждый плохой парень становится Джокером. Военные предполагают рост числа «сверхспособных людей и небольших групп», которые могут «использовать доступ к киберпространству, космосу и ядерному, биологическому, радиологическому и химическому оружию массового поражения для изменения расстановки сил и создания определенных условий разрешения конфликтов». Это означает: одинокие волки и мини-команды, обладающие большими возможностями, будут соперничать со многими из существующих сегодня государств.

Американская империя имеет около 800 военных баз в более чем 70 странах и на зарубежных территориях. Чтобы сохранить эту глобальную силу, Сенат США утвердил военный бюджет в размере 700 миллиардов долларов в этом году. Эта сумма затмевает ограничение военных расходов на уровне 549 миллиардов долларов, установленное Законом о контроле за бюджетом 2011 года.

Американские зарубежные базы и транзитные пункты базирования



Подводя итог, американская армия переживает радикальную модернизацию после неудачных войн на Ближнем Востоке. Идея создания небольших и децентрализованных узлов, слабо связанных между собой, действующих в различных областях — космосе, киберпространстве, воздухе, на земле и на море, кажется, является сегодняшним ответом на угрозы завтрашних войн. Концепция уже реализована в Ливии, Сирии и на Украине с не самыми лучшими результатами. Между тем, по мере разрушения Американской империи, военно-промышленный комплекс будет продолжать получать прибыль от десятилетий гибридных войн, о чем говорится в докладе.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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