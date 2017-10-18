Россия инвестирует в арктический туризм на фоне роста посещаемости региона туристами

Правительство России взяло на себя обязательства инвестировать в развитие арктического туризма в рамках более масштабного плана финансирования, направленного на увеличение числа туристов в регионе, благодаря проведению безопасных в экологическом плане круизов и экспедиций.

По словам чиновников, крупнейший национальный парк страны, называемый Российской Арктикой, расположенный на двух полярных архипелагах, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, посетило этим летом 1 тысяча 142 туриста из разных регионов мира — на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

«Летом 2017 года Российскую Арктику посетили туристы из 36 стран с наибольшим числом из Китайской Народной Республики», — сказал Александр Фельдт из отдела экологического образования и туризма Российского Арктического Национального Парка.

Количество российских туристов также выросло, наряду с туристами из Швейцарии, Тайваня и Франции. Французы в основном предпочитают круизы на судне ‘Sea Spirit’, организуемые французской компанией Grands Espaces, сказал Фельдт.

Арктическая зона России включает материковые территории страны, которые занимают площадь более 3,6 миллиона квадратных километров, а также 185 тысяч квадратных километров территорий архипеоагов, состоящих из крупных и малых островов.

Около 76 миллионов долларов было выделено на выполнение федерального плана развития туризма в период с 2019 по 2025 год.

Заповедные районы российской Арктики в основном посещают круизные суда с туристами, идущими из Мурманска или российского Дальневосточного порта Анадырь, а также норвежского Свальбарда, по программам продолжительностью две недели или более.

Суда обычно берут на борт около 150 туристов, а разработанные для них программы включают лекции по Арктике и ежедневные экскурсии на моторной лодке для того, чтобы предоставить им возможность увидеть белых медведей, моржей, китов, птиц и арктическую растительность.

«Круизный туризм не нарушает экологию и обеспечивает удобство и комфорт, так как туристы живут на корабле и не нуждаются в дополнительной инфраструктуре на берегу», — сказал Фельдт.

«Наша цель как природоохранного учреждения — развивать арктический туризм, чтобы не допустить ущерба уникальной и хрупкой арктической природе. Как Министерство природных ресурсов России, так и Агентство по туризму России уделяют этому вопросу первостепенное значение», — сказал он.

Исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, президент Государственной полярной академии, сказал, что туризм необходимо развивать, но это не должно вредить экологии Арктики.

«Все, что касается экологии Арктики, является сложной темой, которая должна решаться на государственном уровне. И суть в том, что никто не позволит туристам приезжать сюда, если это может нанести вред местной экосистеме », — сказал он в интервью Asia Times.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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