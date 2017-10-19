Лишь 40 процентов россиян верят в существование пакта Молотова – Риббентропа

Даже спустя 78 лет с начала Второй мировой войны не утихают многочисленные споры. Могли ли фашисты выиграть войну? Нужно ли было Америке сбрасывать атомные бомбы на Японию?

Но в достоверности одного факта можно не сомневаться: в августе 1939 года Германия и СССР подписали пакт о ненападении.

Однако всё больше россиян считает, что соглашения не было. Согласно данным опроса, который недавно провела российская исследовательская организация «Левада-Центр», около 17 процентов россиян убеждены в том, что пакта не существует. В 2005 году так считало почти в два раза меньше людей – лишь 9 процентов опрошенных.

В августе 2017 года «Левада-Центр» провёл посвящённый пакту Молотова – Риббентропа опрос среди 1600 россиян. Почти половина опрошенных никогда не слышала об этом документе или затруднилась с ответом. В правдивость соглашения верят 40 процентов опрошенных, и это несколько ниже по сравнению с показателями 2005 года, которые составили 43 процента.

Интересно, что 45 процентов участников недавнего опроса положительно относятся к решению Сталина подписать документ – они выбрали варианты «определённо одобряю» и «скорее одобряю». При этом договорённость между Германией и СССР позволила Гитлеру захватить Польшу и Западную Европу в 1939-1940-х годах. Обезопасив восточную границу, Гитлер смог сосредоточить войска на западе, избежав войны на два фронта, которая после немецкого вторжения в Россию в 1941 году в конечном итоге привела к поражению Германии.

Для объективности следует отметить, что исторические события происходят на фоне многих обстоятельств. Сталину нет оправдания ни с исторической точки зрения, ни с какой-либо другой, но в решении завести дружбу с Гитлером была определённая логика.

Незадолго до начала Второй мировой войны Великобритания и Франция делали слабые попытки организовать антифашистскую коалицию с участием СССР, которого они боялись не меньше, чем Германию (а может быть, даже больше). Как бы то ни было, три страны не смогли достичь договорённости.

Сталин не без основания полагал, что страны Запада планируют оставаться в стороне, пока Германия и СССР уничтожают друг друга, поэтому подписал с Гитлером пакт о ненападении, надеясь, что сражаться друг с другом будут нацисты и капиталисты, а СССР в это время соберётся с силами. Фашисты с малыми потерями захватили Западную Европу за два месяца, и потрясённому СССР пришлось ощутить на себе всю мощь немецкой военной машины.

Министерство юстиции РФ признало «Левада-Центр» иностранным агентом. Возможно, одна из причин кроется в том, что часто американцев обвиняют в незнании истории, а согласно результатам опросов «Левада-Центра», россияне оказались ничем не лучше. Респондентам также предлагалось ответить на вопрос: какое событие произошло 17 сентября 1939 года? Лишь 11 процентов опрошенных верно ответило, что это дата советского вторжения в Польшу, которое прошло в рамках договорённости между СССР и Германией.

Тем не менее, 29 процентов россиян считают, что 17 сентября 1939 года началась Вторая мировая война (Германия вторглась в Польшу 1 сентября, а Великобритания и Франция объявили Германии войну 3 сентября). Ещё 7 процентов назвали 17 сентября 1939 года датой начала Великой отечественной войны (хотя Германия напала на СССР 22 июня 1941 года). По мнению 8 процентов, это день, когда «СССР протянул руку помощи населению Западной Украины/Белоруссии».

А 45 процентов опрошенных об этой дате не смогли сказать ничего. Незнание истории не знает границ.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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